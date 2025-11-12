Obě ženy pracují jako učitelky na základní škole a děti si moc přály. Plánovaly si, jak jednou budou společně vozit kočárek a jejich děti budou jako sourozenci. Nakonec bez předchozích plánů zjistily, že jsou těhotné. A dokonce do jiného stavu přišly podle následného zjišťování pouhý den po sobě. Lékař jim nakonec oznámil, že jim termín porodu vychází na den přesně stejný, ačkoli původně je od sebe dělilo šest dnů. S ohledem na těhotenskou cukrovku jedné z nich ale lékař chce porod raději vyvolat o malinko dřív.
Alex jako první ukázala sestře snímek z ultrazvuku a jen o pár dní později jí Faye překvapení oplatila dárkovou krabičkou, ve které bylo napsáno, že je také v očekávání. Obě sestry přiznaly, že zpráva pro ně byla šokem i obrovskou radostí, protože se dřív obávaly problémů s plodností. Alex lékaři doporučovali umělé oplodnění kvůli nízkému počtu folikulů a Faye trpí syndromem polycystických ovarií a podle lékaře přirozeně vůbec otěhotnět neměla.
„Bereme to jako zázrak. Je to znamení, že jsme opravdu navždy spojené. Snažíme se vše dělat společně, jsme na sebe zvyklé a napojené. Jedna cítí, že něco není v pořádku s druhou, a vnímáme i naše pocity. Moc se těšíme, až miminka přijdou na svět, a věříme, že se narodí ve stejný den. Těhotenství ještě víc upevnilo naše vztahy a semklo to rodinu. Nic na světě není důležitější, než je právě rodina,“ uvedla dvojčata.
Porod si dvojčata nechají vyvolat, mají v plánu rodit ve stejné porodnici a doufají, že vše vyjde a budou mít i společný pokoj, kde pak budou trávit čas. U porodů samozřejmě plánují být i jejich partneři, kteří nad celou bizarní situací také kroutí hlavou, ale vše berou s úsměvem a nadhledem.
„Když někam jdeme, lidé se nás stále ptají, jestli si manželky nepleteme. Ale my víme jistě, která je která. Na první pohled to hned poznáme. Teď když jsou naše ženy těhotné, jsou z toho lidé ještě víc v šoku. Je to úsměvné, bizarní a hlavně velký dar. Miminka jsme si moc přáli,“ dodal manžel Faye.