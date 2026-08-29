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Ženě je přáno, rodí jen dvojčata a trojčata

Autor:
  11:29
Mandi Oldani

Mandi Oldani | foto: Profimedia.cz

Mandi Oldani
Mandi Oldani
Mandi Oldani
Mandi Oldani
6 fotografií
Američanka Mandi Oldani vždy toužila po velké rodině. Plánovala minimálně čtyři děti, ale měla za to, že bude také čtyřikrát těhotná. Místo toho s ní měl však osud jiné plány a nakonec došlo jen na porody dva. Měla totiž dvojčata, a poté dokonce trojčata. „Nikdy by mě nenapadlo, že se nám to může stát,“ uvedla.

Z dalšího otěhotnění má dnes pětinásobná maminka už strach. „Když s každým těhotenstvím přibývá potomek navíc, trochu mě děsí, že by to příště mohla být čtyřčata, a to už by byla opravdu velká jízda,“ smála se.

Mandi Oldani
Mandi Oldani
Mandi Oldani
Mandi Oldani
6 fotografií

Poprvé byla Mandi těhotná rok po svatbě. Tehdy s manželem oslavovali naposledy ve dvou, protože se jen pár dnů poté dozvěděli, že budou rodiči. Na ultrazvuku je pak čekal šok v podobě dvojčat. „Nemáme je v rodině, takže nás nenapadlo, že by se to mohlo stát. Ale měli jsme ohromnou radost. Čekali jsme dva chlapečky a měla jsem štěstí na pohodové těhotenství. Ale jen do čtyřiatřicátého týdne těhotenství,“ pokračovala žena.

Tehdy jí totiž lékaři diagnostikovali preeklampsii a miminka musela přijít na svět akutním císařským řezem. Chlapečci byli hodní a Mandi už pár měsíců po jejich narození zatoužila po dalším dítěti. Nakonec se však ještě stihla vrátit i do práce, než otěhotněla znovu.

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„Ani ve snu mě nenapadlo, že bych měla takové štěstí a narodila se opět dvojčata. Takže jsem na první kontrolu ke gynekologovi šla s naprostým klidem. Už po prvních pár minutách mi bylo jasné, že tam není jedno miminko. Ale když řekli, že jsou tam tři, myslela jsem si, že je to vtip,“ smála se žena.

Opět se podařilo donosit miminka do čtyřiatřicátého týdne těhotenství a po podávání kortikoidů na dozrání plic miminka přišla na svět císařským řezem. Všech pět dětí je v naprostém pořádku a podle rodičů jsou to zlaté usměvavé děti, které mají radost ze života a dělají radost celé rodině. „Kdo ví, co si pro nás osud ještě přichystal. Další děti nyní neplánujeme. Ale povězte někomu své plány a osud se vám vysměje,“ dodala pro Thatslife.

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