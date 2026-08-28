Když se Alexandra v roce 2025 dozvěděla, že je v očekávání, podle jejích vlastních slov ji to nevyvedlo z míry. Většina předchozích těhotenství byla bez komplikací a ona sama se cítila skvěle, takže nebyl důvod přistoupit k ukončení gravidity. A celé těhotenství nakonec bylo přesně takové, jaké si vysnila – bez komplikací. Až porod následně proběhl císařským řezem.
Berlíňanka má celkem deset dětí – Svetlanu (46 let), Artjoma (36), dvojčata Elisabeth (12) a Maximiliana (12), Alexandru (10), Leopolda (8), Annu (7), Marii (4) a Katharinu (2). Poslední benjamínek se jmenuje Philipp. „Velká rodina je nejen něco úžasného, ale především je důležitá pro správnou výchovu dětí,“ uvedla žena pro People. Je přesvědčená o tom, že pro každého člověka má sourozenec zásadní význam.
Vzhledem k tomu, že vychovává téměř tucet dětí a zároveň působí jako předsedkyně představenstva a ředitelka Muzea Berlínské zdi (Wall Museum) u Checkpointu Charlie v Berlíně, dalo by se říci, že Hildebrandtová vede velmi rušný život a stále to zvládá skvěle. A to přitom brzy oslaví sedmdesátku.
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„Mám štěstí, že mám ve svém okolí jen lidi, kteří mi velkou rodinu přejí. Dostává se mi pozitivních a podporujících ohlasů,“ pokračovala desetinásobná maminka z Německa. Je až s podivem, v jak dobré je kondici a věří, že za to vděčí jen zdravému životnímu stylu. I s tak velkým počtem dětí si stále najde čas sama na sebe. Tři hodiny denně věnuje péči o sebe a zároveň stále pracuje. „Stravuji se velmi zdravě, pravidelně hodinu plavu a dvě hodiny chodím na procházky,“ uvedla.
Zajímavý je i fakt, že žena má za sebou žena celkem osm císařských řezů. V České republice se doporučují maximálně tři císařské řezy, pak už narůstá riziko komplikací během těhotenství i během následného porodu.
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Alexandra je opravdu dítětem štěstěny a osud jí v tomto směru přeje. „Jsem spokojená, zdravá, šťastná a mám skvělou rodinu,“ dodala. Své první dvě děti má z dřívějšího vztahu – z prvního manželství s Rainerem Hildebrandtem a zbývajících osm dětí má se svým současným manželem, kterým je bývalý politik Daniel Dormann.