Těhotenské chutě. Proč nastávající matky milují kyselé okurky se zmrzlinou?

Podle výzkumů zažívá zvláštní chutě až 90 procent těhotných, nejčastěji v prvním trimestru. Legendární kyselé okurky se zmrzlinou přitom zdaleka nejsou jedinou chutí, po které těhotné zoufale touží. Věda nemá žádné vysvětlení jejich příčiny, ale z výzkumů vyplývá, že americké ženy nejčastěji prahnou po čokoládě, zatímco ženy z Nigérie hlásí především chuť na ovoce a zeleninu. Signalizují jejich těla nějaký výživový deficit, nebo jde jen o rozdíly mezi jídelními zvyklostmi? Nejspíš obojí.

Lékařka a nutriční poradkyně Kateřina Hrazdírová vysvětluje, že v regionech, kde není běžná konzumace doplňků stravy, se může zvýšená potřeba kyseliny listové u těhotných projevovat právě chutí na ovoce a zeleninu. „Žena v těhotenství spotřebovává více minerálních a stopových prvků než v době, kdy není těhotná. Pozor ale na neověřené informace, například, že vysoký příjem vnitřností, jako jsou játra, může být v těhotenství prospěšný. Obsahují totiž vysoké množství vitamínu A, který může plod poškodit,“ upozorňuje.

Hlad může být převlečená žízeň

„Jako porodní bába vím, že je důležité, aby těhotné naslouchaly svému tělu a když je něčeho potřeba, tělo si o to řekne. Jen je třeba ho správně slyšet,“ říká porodní asistentka Dita Kolářová. A Melanie McGrice, specialistka na prenatální výživu z australského Melbourne dodává, že za běžnou těhotenskou chutí na slané může být nedostatečný příjem tekutin.

„Během těhotenství se potřeba příjmu tekutin zvyšuje o 150 procent, protože se zdvojnásobuje také objem krve v těle těhotné. Přesto většina žen svůj příjem tekutin nezvýší,“ upozorňuje.

Dodává, že konzumace slaných potravin způsobuje, že tělo zadržuje více vody, což ale rozhodně není ideální stav. „Lepší je udělat pravý opak a prostě pít víc vody,“ dodává McGrice.

Další běžnou chutí je touha po studeném a sladkém, typicky zmrzlině a milk shaku a jídle s vysokým obsahem sacharidů. To může být reakcí na kolísající hladinu cukru v krvi, se kterou se těhotné často potýkají, a to i když netrpí diabetem. Kolísající hladina cukru může způsobovat i neblaze proslulé ranní nevolnosti. „Pomůže rychlé doplnění cukru. Nicméně prevencí je určitě nevynechávání snídaně,“ radí lékařka Kateřina Hrazdírová.

Když tělo (ne)volá po vápníku

„Chuť na zmrzlinu nás může vést k domněnkám o nedostatku vápníku“, říká Lora Attia, odbornice na výživu těhotných. V těhotenství se přirozeně zvyšuje schopnost těla absorbovat vápník z konzumovaných potravin. Těhotné tedy nepotřebují konzumovat více vápníku, stačí jim totéž, co ostatním lidem, tedy zhruba 1300 mg denně do 18 let věku a 1000 mg od 18 let výše.

„Víme, že chuť na zmrzlinu má spousta žen, které si mohou myslet, že jejich tělo volá po vápníku, ale zrovna zmrzlina není tím nejlepším zdrojem. Půl kopečku má asi 78 mg, zatímco stejné množství tofu obsahuje 160 mg vápníku. Ve své praxi jsem ale ještě nezažila ženu, která by měla neodolatelnou chuť právě na tofu,“ říká Attia.

Špenát místo čokolády

Místo milk shaku doporučuje McGrice sáhnout raději po studeném mléku, které obsahuje vápník a zároveň má nízký glykemický index, tedy neobsahuje cukr. Porodní asistentka Cynthia Belew říká, že chuť na čokoládu může znamenat nedostatek hořčíku. Jeho zdroji jsou například celozrnné pečivo, fazole, semínka a ořechy či špenát.

Těhotné veganky a vegetariánky může nepříjemně překvapit chuť na červené maso. Může značit potřebu doplnit konkrétní živinu, v tomto případě železo. „Hladinu železa můžeme zvýšit různými způsoby, třeba výživovými doplňky, pokud nechceme podlehnout chuti na maso a vzdát se tak svého přesvědčení,“ vysvětluje McGrice.

Záhada jménem pica

Nedostatek železa může být i za poněkud překvapivými a těžko pochopitelnými chutěmi například na mouku, křídu, hlínu nebo led. Tomuto jevu se říká pica, podle latinského názvu pro straku a jejího zvyku sbírat různé předměty. Odhaduje se, že postihuje zhruba 4 procenta těhotných žen a označuje chutě na věci, které nemají žádnou výživovou hodnotu. Věda má důkazy, že souvisí s nedostatkem železa, proč se ale projevuje chutí na látky, které žádné železo neobsahují, neví.

Allison Cumminsová, porodní asistentka a výzkumnice z University of Newcastle, řekla deníku The Guardian, že těhotenské chutě jsou rozhodně intenzivnější než běžná chuť na konkrétní jídlo, kterou známe všichni. Ona sama zažila během svého vlastního těhotenství neovladatelnou chuť právě na led. „Pracovala jsem v porodnici, rodička měla na stolku sklenici s ledem a pokaždé, když zavřela oči, aby prodýchala kontrakci, snědla jsem jí kostku,“ uvedla.

Porodní asistentka Dita Kolářová uvádí jako příklad ze své praxe bizarní zkušenost s těhotnou, která měla potřebu jíst po hrstech kávová zrna.

Jíst za dva a rybí tuk

Cumminsová ale varuje ale před přístupem „jíst za dva“. „Schopnost zdravé ženy donosit dítě je daná přírodou,“ říká.

To potvrzuje i Kateřina Hrazdírová: „Denní příjem by žena měla zvýšit o cca 200–300 kalorií, a to v druhém a hlavně třetím trimestru. Jedná se tedy pro představu o svačinu, jako je řecký jogurt s banánem a müsli.“ Častá konzumace příliš tučných a sladkých jídel zvyšuje nejen riziko těhotenské cukrovky a nadměrného zvýšení hmotnosti, ale také porodní váhy dítěte a dlouhodobých následků na jeho metabolismus.

Podle odborníků je pro zdraví matky i dítěte důležitá vyvážená strava, což se lehko řekne, ale hůře praktikuje právě třeba kvůli neovladatelným chutím.

„V těhotenství ale můžete narazit na celou řadu symptomů a vedlejších účinků, které mohou překvapit vás i vaše stravovací návyky,“ dodává Attia. Doporučuje mít u sebe pro případ náhlé potřeby nějaké zdravé pamlsky. Těhotenské chutě podle Belew ale často způsobuje nedostatek esenciálních masných kyselin. „Chcete–li je zahnat, zkuste si naordinovat jako doplněk stravy rybí tuk,“ doporučuje. Porodní asistentka Kolářová dodává, že v případě obtěžujících či extrémních chutí si může těhotná nechat udělat rozbor krve a zjistit, jestli jí nechybí některé základní živiny.