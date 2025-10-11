Podle webu News18 jsou obě nastávající maminky se vztahem s raperem naprosto smířené a nic si nevyčítají. Obě věděly, že mají s raperem intimní vztah a kupodivu ani jedna ničemu nebránila. Mají kamarádský vztah, společně chodily na večírky a obě se do rapera zamilovaly naráz. Nejprve s ním chodila Dani a později se přidala i její matka Jade, která ho ovšem tajně milovala od prvního setkání.
Ženy uvedly, že nikdy neměly sex ve trojici a intimní hrátky si vždy užívají s raperem o samotě. Přesto jejich vztah veřejnost šokuje a málokdo chápe, že je něco takového mezi matkou a dcerou vůbec možné, aniž by jedna na druhou nebyla naštvaná a nežárlila.
„Nic takového necítíme. Jedna druhé to přejeme, jsme šťastné, že se nám to podařilo. Je to zázrak a bude krásné, když naše děti budou vyrůstat vedle sebe a budeme jedna velká rodina. Ani se nám nesnilo o tom, že bychom mohly mít takové štěstí,“ uvedla dvacetiletá Dani.
Před nedávnem pořádali večírek, během kterého se odhalila pohlaví miminek. Vyšlo najevo, že na svět přijdou dvě holčičky. Lidé stále nevěří, že jsou těhotenství opravdová a čekají, kdy trojice oznámí, že byl vše předem pečlivě připravený žert.
„Nic takového to není. Moc se těšíme na to, až se děti narodí. Hodně se toho za poslední měsíce změnilo. Jsme šťastní,“ uvedla pětačtyřicetiletá Jade. Miminka by měla přijít na svět každým dnem a lidé netrpělivě čekají na okamžik, kdy spokojená trojice miminka ukáže na Instagramu, kde se chlubila i fotografiemi s těhotenskými bříšky.