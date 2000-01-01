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Nemusíte shánět žádné exotické superpotraviny. Zdravý jídelníček lze poskládat z běžných potravin, které dobře znáte. Vybrali jsme 40 z nich a poradíme, čím tělu prospívají, jak často je jíst a na co si dát pozor při jejich výběru či přípravě.
Autor: Profimedia.cz
Vejce jsou skvělým zdrojem kvalitních bílkovin a tělu dodají také vitamin B12, selen nebo cholin. Ve žloutku navíc najdeme lutein a zeaxantin, látky důležité mimo jiné pro zdraví očí. Vejce si můžete dopřávat pravidelně, záleží ale i na tom, co k nim přidáte. Se zeleninou a celozrnným pečivem jsou lepší volbou než se slaninou či uzeninou.
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Losos patří mezi tučné ryby, které jsou ceněné hlavně kvůli omega-3 mastným kyselinám EPA a DHA. Kromě nich dodá kvalitní bílkoviny, vitamin B12 a vitamin D. Ryby je vhodné jíst zhruba dvakrát týdně a lososa můžete střídat třeba se sardinkami nebo makrelou. Není tedy nutné kupovat ho pokaždé.
Autor: ČTK
Sardinky jsou malé ryby s překvapivě zajímavým nutričním složením. Najdete v nich omega-3 mastné kyseliny a bílkoviny, a pokud sníte i jejich měkké kosti, získáte navíc vápník. Konzervu sardinek se proto vyplatí mít doma jako rychlou zásobu. Jen se podívejte na množství soli, které se může mezi výrobky lišit.
Autor: Profimedia.cz
Makrela je další tučná ryba bohatá na omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA a dodá také bílkoviny, vitamin B12 a vitamin D. Může tak být jednou ze zhruba dvou rybích porcí týdně. Pokud máte rádi uzenou makrelu, počítejte s tím, že obvykle obsahuje více soli než čerstvá.
Autor: ČTK
Libové kuřecí a krůtí maso je dobrým zdrojem kvalitních bílkovin a dodává také vitaminy skupiny B a minerální látky. Pokud sáhnete po libových částech bez kůže, můžete ho zařadit do jídelníčku několikrát týdně. Nejlépe pečené, dušené nebo grilované s minimem přidaného tuku a doplněné pořádnou porcí zeleniny.
Autor: ČTK
Hovězí maso je cenným zdrojem kvalitních bílkovin, vitaminu B12, zinku a dobře využitelného železa. Na talíři ho nemusíte mít často – bohatě stačí například jednou týdně a střídat ho s rybami, drůbeží, vejci a luštěninami. Vybírejte především libové části a dejte přednost šetrnější úpravě před smažením.
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Bílý jogurt je jednoduchý způsob, jak do jídelníčku dostat bílkoviny a vápník, a jogurty s živými kulturami obsahují také mikroorganismy používané při fermentaci. Dobrou volbou je neochucený jogurt, do kterého si sami přidáte ovoce, ořechy nebo vločky. Snadněji tak uhlídáte množství přidaného cukru.
Autor: Canva
Tvaroh potěší hlavně vysokým obsahem bílkovin, díky kterým také dobře zasytí. Obsahuje i vápník a jeho výhodou je univerzální využití – hodí se do sladké snídaně stejně jako do slané pomazánky. Nemusíte ho jíst denně, klidně ho střídejte s jogurtem, kefírem nebo jinými zdroji bílkovin.
Autor: Profimedia.cz
Kefír je fermentovaný mléčný výrobek, který tělu dodá bílkoviny a vápník a obsahuje živé mikroorganismy. Hodí se ke snídani i jako rychlá svačina a v jídelníčku se může objevovat pravidelně. Raději si dopřejte bílý než ochucený, který může obsahovat velké množství cukru.
Autor: Canva
Ovesné vločky jsou jedním z nejjednodušších způsobů, jak do jídelníčku dostat více celozrnných obilovin a vlákniny. Obsahují také beta-glukan, který při dostatečném příjmu přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi. Nemusíte přitom každé ráno vařit kaši – vločky přidejte do jogurtu, müsli nebo třeba do těsta na lívance.
Autor: Shutterstock
Celozrnný chléb obsahuje více vlákniny než pečivo z bílé mouky a dodává také vitaminy skupiny B a minerální látky. Celozrnné obiloviny je vhodné zařazovat každý den, chléb můžete střídat třeba s vločkami, pohankou nebo jinými celozrnnými přílohami. Při nákupu se však nenechte zmást vzhledem – tmavá barva ani semínka na povrchu ještě neznamenají, že je chléb skutečně celozrnný. Rozhodující je složení.
Autor: ČTK
Pohanka je přirozeně bezlepková a do jídelníčku přidá vlákninu, hořčík a další minerální látky. Nemusíte ji přitom podávat jen jako přílohu – hodí se do kaší, salátů i polévek. Klidně ji zařaďte několikrát týdně, ale není důvod kvůli ní vyřazovat rýži, oves nebo jiné obiloviny.
Autor: Profimedia.cz
Čočka patří mezi potraviny, které se vyplatí jíst častěji. Dodává rostlinné bílkoviny, vlákninu, folát (kyselina listová, přirozená forma vitaminu B9), železo a další minerální látky a může nahradit část masa v jídelníčku. Luštěniny zkuste zařadit několikrát týdně. Nemusí to být vždy velká porce – čočku můžete přidat i do salátu, polévky nebo pomazánky.
Autor: Canva
Fazole zasytí díky kombinaci vlákniny a rostlinných bílkovin a můžete jimi nahradit část masa v některých jídlech. A nemusíte je pokaždé dlouze namáčet a vařit. Konzervované fazole jsou praktickou alternativou, jen se vyplatí hlídat obsah soli a před použitím je případně propláchnout.
Autor: Canva
Cizrna není jen surovinou na hummus. Obsahuje rostlinné bílkoviny a vlákninu a můžete ji přidat do salátu, polévky nebo kari, případně ji upéct dokřupava. Společně s čočkou, fazolemi a hrachem ji střídejte tak, aby se luštěniny na vašem talíři objevovaly pravidelně.
Autor: Profimedia.cz
Brokolice dodá vitamin C, vitamin K, folát a vlákninu a patří mezi brukvovitou zeleninu, která obsahuje také glukosinoláty. Pokud ji znáte hlavně jako měkkou rozvařenou zeleninu, dejte jí ještě šanci. Krátce uvařená v páře nebo upečená chutná úplně jinak. A nemusíte ji jíst denně – u zeleniny je nejdůležitější pestrost.
Autor: Profimedia.cz
Květák patří stejně jako brokolice, zelí nebo kapusta mezi brukvovitou zeleninu a dodává vitamin C, folát a vlákninu. Jeho výhodou je velké množství způsobů přípravy. Místo smažení ho zkuste upéct s kořením, přidat do kari či polévky nebo rozmixovat na pyré.
Autor: Profimedia.cz
Špenát dodá folát, vitamin K a karotenoidy a můžete ho jíst syrový i tepelně upravený. A není nutné kupovat jen čerstvé listy. Mražený špenát můžete mít po ruce celý rok a během několika minut ho přidat do omelety, těstovin nebo polévky. Listovou zeleninu se vyplatí pravidelně střídat.
Autor: Canva
Rajčata jsou zajímavá mimo jiné obsahem lykopenu, karotenoidu s antioxidačními vlastnostmi. A právě u nich neplatí, že čerstvé musí být vždy nejlepší. Z tepelně zpracovaných rajčat dokáže tělo lykopen lépe využít, zvlášť když je doplníte trochou tuku. Střídejte proto salát s rajčatovou omáčkou, pečenými či konzervovanými rajčaty.
Autor: Canva
Červená paprika patří mezi velmi dobré rostlinné zdroje vitaminu C a obsahuje také karotenoidy. Její velkou výhodou je, že ji stačí umýt a nakrájet. Připravenou v lednici ji můžete přidat k pečivu, do salátu nebo sníst jako rychlou svačinu a nenápadně tak zvýšit množství zeleniny během dne.
Autor: Profimedia.cz
Mrkev je známá hlavně díky beta-karotenu, který si tělo podle potřeby přeměňuje na vitamin A důležitý mimo jiné pro normální zrak a fungování imunity. Nemusíte ji chroupat jen syrovou. Klidně ji vařte nebo pečte a přidejte trochu tuku, protože karotenoidy jsou v tucích rozpustné.
Autor: ČTK
Zelí je levná a dostupná zelenina, která si zaslouží místo na talíři častěji. Obsahuje vlákninu a vitamin C a stejně jako brokolice či květák patří mezi brukvovitou zeleninu. Čerstvé, dušené i kysané může být součástí pestrého jídelníčku, u kysaného jen počítejte s tím, že může obsahovat více soli.
Autor: Canva
Červená řepa je dobrým zdrojem folátu a vlákniny a obsahuje také přirozené dusičnany, které se v těle podílejí na tvorbě oxidu dusnatého. Ten pomáhá uvolňovat cévy a může přispívat k udržení zdravého krevního tlaku. Řepu proto můžete pravidelně zařazovat do jídelníčku, ať už vařenou, pečenou nebo třeba do salátu.
Autor: Canva
Česnek obsahuje různé sirné sloučeniny, ale jeho výhodou v kuchyni je i to, že dokáže jídlu dodat výraznou chuť. Díky němu tak možná nebudete potřebovat tolik soli. Používejte ho klidně pravidelně podle chuti, není ale nutné jíst syrové stroužky ve velkém v domnění, že čím více česneku, tím větší zdravotní efekt.
Autor: Canva
Cibule patří k nejobyčejnějším potravinám v kuchyni, přesto nabízí i různé rostlinné látky včetně flavonoidu kvercetinu. Je levná, dostupná celý rok a využijete ji v desítkách jídel. Pokud vám nedělá trávicí potíže, klidně s ní vařte každý den, jen ji nepočítejte jako náhradu ostatní zeleniny.
Autor: Canva
Houby mají nízkou energetickou hodnotu a dodávají vitaminy skupiny B a některé minerální látky. U některých hub se můžete setkat také s vitaminem D, jeho obsah však výrazně závisí na druhu a vystavení UV záření. Na obyčejné houby proto není dobré spoléhat jako na hlavní zdroj vitaminu D, do pestrého jídelníčku však rozhodně patří.
Autor: Tesco
Borůvky obsahují vlákninu, vitamin C a antokyany, rostlinná barviva, kterým vděčí za svou tmavou barvu. Nemusíte však utrácet za čerstvé borůvky uprostřed zimy. Mražené jsou praktickou volbou mimo sezonu a snadno je přidáte do jogurtu, kaše nebo třeba tvarohu.
Autor: Shutterstock
Maliny patří mezi ovoce s poměrně vysokým obsahem vlákniny a dodávají také vitamin C a různé polyfenoly. Čerstvé jsou skvělé v sezoně, mimo ni můžete sáhnout po mražených. A stejně jako u borůvek platí, že není nutné jíst je každý den – mnohem důležitější je pravidelně střídat různé druhy ovoce.
Autor: Profimedia.cz
Jablka dokazují, že zdravé potraviny nemusí být exotické ani drahé. Dodají vlákninu včetně pektinu a jsou jednoduchým způsobem, jak do jídelníčku dostat více ovoce. Klidně si je můžete dát každý den, ideálně i se slupkou, pokud vám nedělá potíže. Právě v ní a těsně pod ní se nachází část vlákniny a dalších prospěšných rostlinných látek.
Autor: Shutterstock
Pomeranče jsou známé hlavně díky vitaminu C, ale dodávají také folát a další rostlinné látky. Pokud máte na výběr mezi celým pomerančem a sklenicí šťávy, častěji sáhněte po celém ovoci. Dostanete s ním vlákninu, více vás zasytí a nepřijmete tak snadno cukry z několika kusů ovoce najednou.
Autor: ČTK
Kiwi je bohaté na vitamin C a dodává také vlákninu, draslík a folát. Klidně ho můžete jíst několikrát týdně nebo i častěji, ale není důvod považovat ho za povinnou „superpotravinu“. Jednou si dejte kiwi, jindy jablko, pomeranč nebo hrst bobulového ovoce – právě pestrost je nejdůležitější.
Autor: Canva
Banánů se nemusíte bát ani kvůli jejich obsahu cukru. Dodají sacharidy, vlákninu, draslík i vitamin B6 a díky přírodnímu „obalu“ jsou ideální svačinou na cesty. Klidně si můžete dát banán i každý den, pokud zapadá do pestrého jídelníčku. Hodí se také před sportem nebo po něm, kdy tělu doplní sacharidy a energii.
Autor: Canva
Avokádo je bohaté především na nenasycené tuky a obsahuje také vlákninu, draslík a folát. Patří ale k energeticky vydatnějším potravinám, takže není potřeba sníst celé avokádo každý den. A pokud vám nechutná nebo připadá drahé, nemusíte se nutit – pro zdravý jídelníček rozhodně není nepostradatelné.
Autor: Shutterstock
Vlašské ořechy dodávají nenasycené tuky, rostlinné bílkoviny, vlákninu a řadu minerálních látek. Zajímavé jsou také obsahem ALA, rostlinné omega-3 mastné kyseliny. Nesolené ořechy můžete zařazovat klidně každý den, ale není potřeba sníst půl sáčku – menší hrst úplně postačí.
Autor: Canva
Mandle obsahují nenasycené tuky, bílkoviny, vlákninu, vitamin E a hořčík a malá hrst se hodí jako rychlá svačina do práce nebo na cesty. Nejlepší jsou přírodní či nasucho pražené bez velkého množství soli, cukru nebo polevy. Nemusíte přitom zůstat jen u mandlí, jednotlivé druhy ořechů je vhodné střídat.
Autor: archiv Růženy Kleinerové
Dýňová semínka jsou malá, ale nutričně zajímavá – obsahují bílkoviny, nenasycené tuky, hořčík, zinek a železo. Stačí jimi posypat salát, jogurt, kaši nebo polévku a nemusíte kvůli nim měnit celý jídelníček. Protože jsou stejně jako ořechy energeticky vydatná, bohatě postačí menší množství.
Autor: Shutterstock
Lněná semínka dodávají vlákninu a ALA, tedy rostlinnou omega-3 mastnou kyselinu. Pokud je však polykáte celá, mohou projít trávicím traktem téměř neporušená. Lepší je proto semínka rozemlít nebo nadrtit a menší množství pravidelně přidávat třeba do jogurtu, kaše nebo těsta.
Autor: Profimedia.cz
Extra panenský olivový olej je jedním z typických tuků středomořského jídelníčku. Převažují v něm mononenasycené mastné kyseliny a obsahuje také polyfenoly. Nemusíte si ho šetřit jen na salát, lze ho použít i při běžném vaření. Pořád je to však tuk s vysokou energetickou hodnotou, takže není potřeba jídlo olejem zalévat.
Autor: Profimedia.cz
Brambory mají někdy horší pověst, než si zaslouží. Samy o sobě nejsou nezdravou přílohou – dodávají draslík, vitamin C a další živiny. Rozhodující je hlavně způsob přípravy. Vařené nebo pečené brambory mohou být běžnou součástí jídelníčku, zatímco hranolky a chipsy s velkým množstvím tuku a soli jsou něco úplně jiného.
Autor: Profimedia.cz
Batáty neboli sladké brambory jsou zejména v oranžových odrůdách bohaté na beta-karoten a dodávají také vlákninu. To ovšem neznamená, že jsou automaticky zdravější než obyčejné brambory. Klidně oba druhy střídejte podle chuti a způsobu přípravy.
Autor: Profimedia.cz