Nejvíc vitaminu C v citrónu? Mýtus, lepší jsou i brambory, říká docent Pastucha

Skutečně má vitamin C vliv na to, jak náš organismus obstojí v době virových epidemií?

Do značné míry ano, protože jedním z jeho hlavních účinků v lidském těle je podpora imunitních reakcí. Na nich se podílí řada různých buněk, například některé krevní elementy jako třeba lymfocyty (druh bílých krvinek podporujících imunitní systém, pozn. red.), a vitamin C přispívá k jejich tvorbě a obnově. Také je ale naprosto nezbytný pro správnou funkci a produkci kolagenu, který je součástí pokožky a sliznic. Ty zajišťují první bariéru, tedy ochranu před vstupem patogenů, například virů a bakterií. Zabraňuje tedy tomu, aby se infekce v lidském těle rozeběhla. Proto je důležité konzumovat jeho zvýšené množství právě v době vyššího rizika nákazy.

V dnešní době se vitamin C nepoužívá jen v prevenci, ale i při léčbě alergií či onkologických onemocnění. Dalibor Pastucha přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství v FN Ostrava