Ta druhá dává hlas skleněným dětem. Sourozenci často suplují asistenty

Zuzana Stiboříková
  4:00
Dokumentární film Ta druhá, nominovaný na Českého lva, otevírá dosud přehlížené téma „skleněných dětí“, tedy sourozenců dětí, které vyžadují speciální péči rodičů. Nenásilnou formou tak poukazuje na vážný problém, a sice častou nedostupnost asistenčních služeb, které by rodinám v péči pomáhaly.

Z filmu Ta druhá | foto: Artcam

Režisérka a scénáristka Marie-Magdalena Kochová v dokumentu z roku 2024 sleduje dospívající Johanku, která kromě přípravy na maturitu a na vysokou školu pečuje o mladší sestru Rózu s poruchou autistického spektra.

Velmi citlivě a bez nadbytečných komentářů nahlíží do života dívky, na niž situace rodiny silně doléhá. Ukazuje její bezmoc a únavu v situacích, které péče o lidi s autismem provází, i samotu v rodině, jejíž rytmus je určován potřebami mladší sestry. A hlavně omezení Johančina vlastního života, která vyvrcholí ve chvíli, kdy se hlásí na vysokou školu v jiném městě a nesetkává se v rodině s příliš velkým pochopením.

Sourozenci často plní funkci asistentů

Proč „skleněné děti“?

  • Skleněné děti jsou sestry a bratři dětí, které vyžadují speciální péči rodičů, tedy děti se zdravotním znevýhodněním, děti vážně či dlouhodobě nemocné či potýkající se s vážnými psychickými potížemi nebo závislostmi.
  • Označení „skleněné“ vzniklo proto, že se vedle svých sester a bratrů, kteří vyžadují speciální péči, cítí být neviditelní, průhlední a jejich potřeby jsou přehlíženy.

Velká část povinností v péči o Rózu totiž leží právě na bedrech Johanky a její odchod znamená čáru přes rozpočet rodinného harmonogramu. Nejenže si se sestrou hraje, ale hlídá ji, vyzvedává ze školy, je trvalým cílem její urputné pozornosti. Péče o Rózu zasahuje do jejích školních povinností, volného času, přátelských i partnerských svazků. Obecně má málo prostoru pro sebe či své zájmy a kamarády, které jsou nezbytné pro každou dospívající dívku. Přestože jsou rodiče zjevně milující a obětaví, nemohou zabránit tomu, aby tíha autismu v rodině nedoléhala i na ni.

Autismus je spektrum a projevuje se různě. Co s Péťou? ukazuje těžkou formu

Podobnou situaci zažívají i jiné skleněné děti. „Lidé v období dospívání nám často říkají, že si vybírají střední školu nebo práci s ohledem na rodinnou situaci. Nemohou například studovat nebo žít v zahraničí, protože nechtějí rodinu zklamat. Jejich život je tím sourozencem zkrátka hodně ovlivněný,“ potvrzuje i Lenka Bittmannová, speciální pedagožka a rodinná terapeutka z Národního ústavu pro autismus (NAUTIS).

Doplňuje také, že pokud se u dětí s autismem projevuje těžší problémové chování, nevyhnutelně to pak zasahuje do kvality života celé rodiny: „Měli jsme v péči děti, které se bály o život svých rodičů, protože brácha v afektu do mámy strkal, mlátil ji nebo vytáhl nůž. Děti pak vůbec neví, co mají dělat, a bojí se, že se něco stane. Agrese sice není pro autismus nijak typická a vyskytuje se v minimu případů, nicméně se to děje a rodinu to zasáhne komplexně vždy.“

Z filmu Ta druhá
Z filmu Ta druhá

Z filmu Ta druhá: Oslava nového roku s přáteli byla pro Johanku vzácnou chvíli, kdy mohla být sama sebou

Obtížnou situaci skleněných dětí potvrzuje i sociální výzkum

Paralelně s filmem vzniklo i zajímavé dotazníkové šetření, které nabízí vhled do vnímání a prožívání životní situace skleněných dětí. S týmem dalších studentů jej zorganizovala studentka sociologie na Filozofické fakultě UK Ema Turnerová (rovněž ve spolupráci s Nautisem a s tvůrci dokumentu).

„Výsledky ukazují, že být sourozencem osoby s postižením přináší značné psychologické, emocionální i sociální výzvy. Respondenti se potýkají s vysokou mírou stresu, úzkosti, pocitů odpovědnosti a nejistoty ohledně budoucnosti,“ vysvětlují autoři výzkumu s tím, že „pocit vlastní bezvýznamnosti uvádí 43 % respondentů, což může pramenit z přesvědčení, že jejich potřeby nejsou tak důležité, nebo z tlaků spojených s náročnou rodinnou situací.“ Dle výzkumu jsou také vystaveni riziku vzniku duševních problémů, sociální izolace a rizikového chování.

Z filmu Ta druhá: Při cvičení si Johanka pouští Rózin křik, aby ze sebe dostala napětí

Sociální sítě plní svou funkci, ale někdy je to na škodu

Facebookový profil filmu Ta druhá a následně i web tadruha.cz se stal skutečně sociální platformou pro sdílení zkušeností. Právě tato sounáležitost má pro „skleněné děti“ obrovský význam, protože se mnohdy potýkají s pocity izolace i ve vlastních rodinách a nemožností se se svými pocity svěřovat.

Vox populi má však i odvrácenou stranu a v mnoha diskusích se předmětem kritiky a obviňování stali Johančini rodiče. „Nechci jakkoliv snižovat to, jak je těžký život pro rodiče autistů, a dokážu pochopit, ze zdravé dítě je trochu na vedlejší koleji. Naprosto mimo mé chápání a přijetí je ale to, že rodič srazí psychiku zdravého dítěte tím, že mu do hlavy dává pocit viny za to, ze si chce plnit taky nějaké své vlastní sny. Bylo dost zřetelně cítit, jak matka Johanku manipuluje (budu muset omezit práci, budu mít méně peněz...). Tohle je ale její starost a jsou na to dva,“ uvádí pro příklad jeden z přispěvatelů, který na rozdíl od mnoha jiných nabízí kritický pohled alespoň v rámci slušnosti.

Rodiče sami jsou ve slepé uličce

Lenka Bittmannová však upozorňuje, že situaci nelze v žádném případě vnímat černobíle: „Nejde o to, že by rodiče zdravé sourozence schválně zanedbávali, ale že je ta situace hrozně náročná i pro ně. Rodiče mnohdy žijí pod tlakem a s obrovskými výčitkami a ještě pak musí číst kritiku na sítích. Naším cílem není rodiče kritizovat, ale ukázat jim, jaké mají možnosti, kam se obrátit o podporu či pomoc.“

Většina skleněných dětí si nelehkou situaci rodičů uvědomuje. Jak vyplynulo z výše uvedeného výzkumu, většina respondentů sice uvádí, že byl sourozenec s postižením doma středem pozornosti, ale nedávají to za vinu svým rodičům. „Přestože se skleněné děti v rodinném systému cítí často znevýhodněné, vnímají přístup ze strany rodičů za spravedlivý, protože sourozenec se znevýhodněním zkrátka potřebuje větší míru péče a oni ví, že rodiče dělají, co mohou,“ doplňuje autorka výzkumu Ema Turnerová.

„Je obecně dané, že nejstarší sourozenec se nějakým způsobem podílí na péči o mladšího, ale ve chvíli, kdy je to pro něj každodenní a celodenní náplň práce, stojí na tom chod rodiny a sourozenci suplují sociální službu, je to špatně a je třeba hledat jiná řešení. Řadu doporučení máme na portálu Autismport,“ říká dále Lenka Bittmannová.

Jednou z možností jsou sociální služby, ale...

Neocenitelnou pomocí jsou především služby osobní asistence. Asistenti například zajišťují vyzvedávání ze škol a tráví s dětmi část volného času, čímž poskytují více prostoru jak rodičům, tak zdravým sourozencům. „Zatímco v Praze je služba osobní asistence běžná, situace v regionech je mnohem horší, protože zde služby tohoto typu mnohdy nefungují a osobní asistenty pak musí dělat sourozenci,“ uzavírá Lenka Bittmannová.

Vstoupit do diskuse
Témata: rodina, Výzkum, Autismus

Nejčtenější

KVÍZ: Jaké byste měli vysvědčení? Otestujte své školní znalosti v 55 otázkách

Ilustrační fotografie

Pamatujete si ještě, co jste se naučili ve škole? Otestujte se v zábavném kvízu a zjistěte, jaké byste dnes dostali vysvědčení. Čeká vás 55 otázek z českého jazyka, matematiky, dějepisu, ale i...

Když mi položí na stůl sto litrů, nebudu mít milence, řekla vyměněná manželka

Podle Ivany mívá její partner občas špatnou náladu, a to ze zvláštního důvodu:...

Nový díl Výměny manželek nás zavedl do rodiny skalního slávisty. Se svérázným tatínkem a dvěma dětmi si musela poradit Veronika. Ivana putovala do domácnosti, kde jsou děti na prvním místě. Náhradní...

Ještě nebyli dospělí, ale už slavní. Neuvěřitelné příběhy mladých talentů

Dnes je zná spousta lidí po celém světě. Známí už ale tito VIP byli v době, kdy...

Úspěšní jsou dnes, ale úspěšní byli i jako náctiletí. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které ukázaly světu, že jsou hvězdy ve chvílích, kdy jejich vrstevníci měli zcela jiné starosti. Patří...

Tragické nehody českých celebrit. Zranění i smrt během natáčení a vystupování

Osobnosti, se kterými se osud nepáral. A to rovnou na place nebo jevišti.

Osud se s některými slavnými osobnostmi v Česku opravdu nemazlil. Během natáčení či vystupování utrpěly vážná zranění, jiné zaplatily nejvyšší cenu. V naší galerii najdete příběhy infarktů, pádů z...

Jsou stejně staré, přesto jiné. Porovnejte slavné herečky

Jsou stejně staré, ale vypadají často, jako kdyby je dělilo několik let. Jen...

Vypadají dnes herečky mladší? Podívejte se do naší galerie na stejně staré slavné ženy. Dříve se mnohdy více líčily, dnes si k mladistvému pomáhají omlazujícími procedurami nebo plastikami. Některé...

Ta druhá dává hlas skleněným dětem. Sourozenci často suplují asistenty

Z filmu Ta druhá

Dokumentární film Ta druhá, nominovaný na Českého lva, otevírá dosud přehlížené téma „skleněných dětí“, tedy sourozenců dětí, které vyžadují speciální péči rodičů. Nenásilnou formou tak poukazuje na...

1. února 2026

Zařaďte božská chia semínka. Jídlu dodají sytost a potřebnou vlákninu

Chia semínka

Jsou zdravá, levná a chutná. Zařaďte je do svého jídelníčku a nebudete litovat! Chia semínka jsou cenným zdrojem vlákniny.

1. února 2026

Láska, která přežila skandály i vzdálenost. Páry, jež všichni odepisovali

Páry, které jsou spolu navzdory všem předpokladům, že spolu nevydrží.

Podívejte se do galerie na páry, které zvládly vztahy na dálku, vzestupy i pády v kariéře nebo románky. Společnost předvídala, že jim to nevydrží, přesto jsou stále spolu a i přes pár skandálů jim to...

1. února 2026

Zůstaňte ještě v zimním režimu. Pleť si zaslouží pořádnou péči

Ilustrační snímek

Náhlé a výrazné změny teplot, mráz i suchý vzduch narušují přirozenou obranyschopnost pleti, umocňují ztrátu vlhkosti a zapříčiňují podráždění. Dopřejte jí proto čas přizpůsobit se ztíženým...

1. února 2026

Pět nádorů, na které v Česku nejčastěji umíráme. Poznejte včas příznaky

Ilustrační fotografie

Rakovina se během života dotkne téměř každé rodiny. V Česku jí onemocní zhruba třetina lidí a u řady pacientů je odhalena až v pokročilém stadiu. Které nádory jsou nejčastější příčinou úmrtí, jaké...

1. února 2026

Rakům budou hvězdy přát, Panny rozhodí chaos. Horoskop na únor pro každé znamení

Premium
Ilustrační fotografie

Druhý měsíc nového roku přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů vám astrolog Milan Gelnar prozradí, co únor přinese jednotlivým znamením, na co se mohou těšit, čeho...

1. února 2026

Přišít penis nebylo to nejtěžší, amputace zachráníme i po hodinách. Chirurg vypráví

Premium
Plastické operace lidé často vnímají jen jako prostředek, jak přizpůsobit...

Plastické operace lidé často vnímají jen jako prostředek, jak přizpůsobit tělesné proporce svým individuálním přáním. Podle primáře plastické chirurgie Jiřího Bayera však extrémním zákrokům...

31. ledna 2026

Horoskop pro každé znamení na 6. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Jak se nám bude dařit v prvních únorových dnech? Panny, udělejte si něčím radost a odpoutejte se od povinností. I maličkost vám vykouzlí úsměv na tváři. Ryby, pokud děláte práci jen pro výdělek,...

31. ledna 2026

Alergická reakce na lék jako z hororu, žena málem nepřežila

Extrémní stav ženy byl život ohrožující.

Emily McAlisterová z USA hovoří o znovuzrození poté, co se probrala z kómatu po požití léku, na který měla extrémní reakci. Přesto její život zdaleka není tak dokonalý, jako by se mohl zdát. Přežila,...

31. ledna 2026  10:50

Únorový úplněk ve Lvu 2026 otevírá téma autenticity. Přestaňte se skrývat

Úplněk ve Lvu

V neděli 1. února 2026 nás čeká první únorový úplněk, který se tentokrát odehraje v ohnivém a hrdém znamení Lva. Pokud máte pocit, že v posledních dnech vaše emoce připomínají horskou dráhu nebo...

31. ledna 2026

Teplo je základ, který vám ale bude slušet. Na horách vrstvěte

I když je investice do bundy z pravého peří vyšší, několikanásobně se vám...

Na hory si zabalte outfity, které drží krok s počasím i stylem. Přečtěte si, jak chytře vrstvit, kombinovat funkční materiály s elegancí a vytvářet modely, jež obstojí v mrazu i v módním editorialu....

31. ledna 2026

Tragické nehody českých celebrit. Zranění i smrt během natáčení a vystupování

Osobnosti, se kterými se osud nepáral. A to rovnou na place nebo jevišti.

Osud se s některými slavnými osobnostmi v Česku opravdu nemazlil. Během natáčení či vystupování utrpěly vážná zranění, jiné zaplatily nejvyšší cenu. V naší galerii najdete příběhy infarktů, pádů z...

31. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.