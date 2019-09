Syrová strava dodá energii a ubere kila. Hlídejte si ale vitamin B12

Protože neprošla tepelným zpracováním (zahřátím nad 45 °C), zachovává si raw strava vysoký podíl aktivních enzymů, minerálních látek, vitaminů a kvalitních živin, které se při běžné tepelné úpravě potravin z velké části či zcela vytratí.

„Při správné kombinaci čerstvých nezpracovaných potravin se do těla dostane velké množství vitaminů a minerálních látek,“ vysvětluje Tereza Havrlandová, zakladatelka společnosti Lifefood. „Díky dostatku přirozené syrové stravy tělo navíc začne detoxikovat, to znamená zbavovat se jedů a dalších usazenin.“ Výhodou podle ní rovněž je, že se tak lze vyhnout konzumaci toxických látek, které vznikají při tepelné úpravě řady složek potravin.

Obohatit jídelníček o větší množství raw potravin doporučuje také Kateřina Hollerová, hlavní trenérka fitness centra pro ženy Contours. „Zařazením syrové stravy dodáte tělu energii, což oceníte v běžném životě i při sportu. Na syrové stravě můžete i úspěšně hubnout, ale skladba jídelníčku musí zůstat pestrá,“ dodává.



Bílkoviny mohou být i rostlinné

„U raw stravy se často poukazuje na problém s nedostatkem bílkovin v jídelníčku, zvlášť pokud se konzumují čistě rostlinné potraviny, což se může negativně odrážet v nedostatečné regeneraci po cvičení a pomalém či žádném nárůstu svalové hmoty nebo dokonce v jejím odbourávání,“ říká fitness trenérka. Pokud ale máte tento typ životosprávy dobře promyšlený a nutričně spočítaný, nemusí vám nic podstatného chybět.



Je pravda, že proteiny přestavují klíčovou složku potravy, která je nutná k tvorbě a regeneraci svalů, k udržování základních funkcí těla, včetně zachování kosterní stavby, imunitního systému a předcházení únavě. Není však nutné, aby všechny bílkoviny, které si dopřejete, byly výhradně živočišného původu.

Vybírat si přitom můžete z dostatečného množství potravin rostlinného původu s vysokým obsahem bílkovin, jako je třeba spirulina, listová zelenina, brokolice, naklíčené luštěniny, konopná semínka, namočené mandle nebo burákové máslo. Kromě toho existují proteinové prášky vyrobené ze semínek, které jsou plně v souladu s raw stravou a mají vysoký obsah bílkovin.

Vitamin B12 nechybí jen veganům

V souvislosti se specifickými dietami, jako je raw strava nebo veganství, se často mluví o nedostatku vitaminu B12. Podle odborníků se ale tento problém týká prakticky všech, bez závislosti na typu stravování.



Vitamin B12, který je pro tělo zcela zásadní a nenahraditelný, je totiž produkován bakteriemi. A ty jsou z jídelníčku civilizovaného člověka stále více vytěsňovány. Máme tedy k dispozici sterilní potraviny, ale přicházíme tak o značnou část bakterií, se kterými člověk žil od pravěku. To je výhodné z hlediska možných nemocí, ovšem nese to s sebou nedostatek vitaminu B12.

„Jeho stav by si měl tak každý příležitostně kontrolovat bez ohledu na to, jak se stravuje, a v případě potřeby vitamin B12 doplňovat,“ říká Tereza Havrlandová. „Většinou se v této souvislosti mluví o lidech, kteří se vyhýbají živočišným produktům, ale deficit je dnes skutečně běžný i mezi normálními všejedlíky.“



Podle Havrlandové sice mají příznivci raw stravy oproti vegetariánům nebo veganům potenciálně vyšší šanci získat vitamin B12 prostřednictvím nemyté zeleniny z vlastní zahrady, nedá se na to ale spoléhat.

Hubnutí ve stylu raw

I když z pohledu některých výživových specialistů není raw k hubnutí nejvhodnější, nelze jí upřít, že je přirozenější a zdravější než klasická strava založená na vaření, pečení, smažení nebo grilování potravin, jež jsou mnohdy konzervované, pasterizované, nakládané a ošetřené chemikáliemi, aby déle vydržely. Syrová strava je plnohodnotná a může vám pomoci zbavit se zdravotních problémů, které velice často pramení z dlouhodobé konzumace nesprávných potravin.

„Průmyslově zpracované potraviny nemají se zdravím nic společného a jsou jednou z hlavních příčin, proč je stále více lidí obézních,“ tvrdí Tereza Havrlandová, podle které nemusí být zdravý jídelníček 100% ze syrových potravin.

Procentuální zastoupení syrových a tepelně upravených potravin by ponechala na každém člověku podle toho, jak mu to vyhovuje. „Důležité je, aby váš jídelníček obsahoval dostatek esenciálních živin, ideálně z čerstvého ovoce, zeleniny, ale i oříšků a různých semínek, a to v biokvalitě,“ radí. Naopak doporučuje vyhýbat se toxickým látkám ze zpracované potravy, jako jsou například uzeniny nebo smažená jídla a průmyslově upravované výrobky,“ dodává odbornice.