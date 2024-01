Když život ztratí smysl. Tipy, jak si poradit se syndromem vyhoření

Psychologové odhadují, že něco takového zažije každý třetí až čtvrtý člověk. Nejde sice o nemoc v pravém slova smyslu, ale tento stav bývá často doprovázen celou řadou nepříjemných duševních i tělesných potíží. A trvá-li příliš dlouho, odrazí se to zákonitě i na oslabené imunitě a odsud je už pouze krůček ke skutečným chorobám.

Pohár jednou přeteče

Jak to vlastně začíná? U každého je to jiné. Záleží na okolnostech. Dejme tomu, že se dlouhá léta věnujete profesi, kde denně přicházíte do kontaktu s lidmi. Je to hodně náročná práce, ale baví vás a snažíte se ji dělat, jak nejlépe umíte.

Stejně zodpovědně přistupujete i ke své rodině. Také pro ni chcete dělat maximum. Je proto logické, že na sebe vám už moc času nezbývá. Takhle to jde patnáct dvacet let – a vy se cítíte stále unavenější. Pokaždé se ovšem vzchopíte a vybičujete k dalšímu výkonu. Čím větší je vyčerpání, tím víc se snažíte odvádět perfektní práci, a přitom přeceňujete své síly. Až jednoho dne onen pomyslný džbán přeteče.

Možná zkolabujete přímo v práci. Prostě se vám najednou zatočí hlava, udělá se vám nevolno a čísla na faktuře, kterou právě vyplňujete, se vám roztančí před očima. Nebo se ráno vzbudíte s pocitem zvláštní prázdnoty.

Nemáte chuť ani sílu vstát a náladu nikoho vidět. Začnete se ptát sami sebe, co tu vlastně děláte a jaký to má všechno smysl. A nenajdete odpověď. Když se přece jen donutíte vstát a jít do práce, vnímáte všechno kolem sebe jen jako „pozorovatel“ – bez emocí, energie, zájmu o cokoli. Básník by to nejspíš popsal slovy: „Vyhořela mi duše…“ Tento syndrom má ovšem kromě psychických také fyzické projevy.

Nadváha i migrény

Lidé, kteří jím trpí, se často potýkají s bolestmi svalů a zad, vysokým krevním tlakem, jsou více náchylní k různým infekcím, přibývají na váze, nebo naopak hubnou, sužují je bolesti hlavy a trápí nespavost. To poté logicky vede ke konfliktům (doma i v zaměstnání), což celou situaci ještě zhoršuje.

Je proto důležité zakročit včas, sotva se problém objeví. Většina lidí dnes považuje únavu a stres za běžnou věc. Takže jim není divné, že jejich partner chodí už pár týdnů jako mátoha, nemá chuť si povídat, nesměje se, večer padne do křesla u televize a odsud se přesune rovnou do postele. To může být první varovný signál.

Léky, které by vám vrátily chuť do života, neexistují, takže nezbývá než od základu změnit životosprávu. Dopřát si víc odpočinku a radovat se z maličkostí. Hodně pomůže i změna prostředí (alespoň dočasná, třeba delší pobyt někde v přírodě), ale také konzultace s psychologem. Čím dál to však necháte zajít, tím delší a obtížnější je návrat do normálního života.