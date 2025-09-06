I v důchodu může přijít syndrom vyhoření. Jak poznat varovné signály?

Odchod do penze si většinou každý představuje jako dobu plnou pohody a volného času. Ve skutečnosti může také pořádně vyčerpat, třeba množstvím plánů a závazků.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Poté, co se zbavíte pracovních povinností, můžete mít pocit, že konečně nadešla doba, kdy doženete vše, na co dříve nebyl čas. Mnoho lidí si klidně i roky před důchodem píše seznam toho, co by pak chtěli zvládnout.

Mohou tam být napsaná místa, která chcete navštívit, činnosti, které se chcete naučit nebo prohloubit, ale často také to, co jste v době aktivního života nestihli. Třeba udělat novou střechu, vyměnit okna, opravit všechny drobnosti v domácnosti, na něž dosud nebyl čas, zvětšit zahrádku atd. Není pak divu, že člověk začne mít brzy pocit, že i po odchodu do důchodu sotva popadá dech.

Když život ztratí smysl. Tipy, jak si poradit se syndromem vyhoření

Únava, podrážděnost, nechuť

A nejde jen o úkoly a povinnosti, které si sami na sebe nakladete. To, že jste odešli do důchodu, totiž vnímá zcela konkrétním způsobem i vaše okolí. Podle nich to znamená, že máte konečně dost času a oni vás o něj mohou požádat.

Nejčastěji jde o hlídání dětí, zařizování či složitější nákupy, které blízcí či přátelé v běhu pracovních povinností nestíhají a rádi předají odpovědnost těm, o nichž si myslí, že přece nic dělat teď nemusejí. A když se k tomu přidá i skutečnost, že člověku s věkem ubývá sil, není divu, že může přijít něco, co se opravdu po odchodu ze zaměstnání nečeká: syndrom vyhoření.

Syndrom vyhoření v důchodu má mnoho podobných příznaků jako ten pracovní. Člověk se cítí dlouhodobě unavený, ztrácí chuť do věcí, které ho dřív těšily, je podrážděný, hůře spí, málo nebo naopak hodně jí a může se objevit i smutek bez jasné příčiny. Rozdíl je jen v tom, že místo v kanceláři nebo prodejně atd. je doma.

A zatímco o syndromu vyhoření v zaměstnání už se ví a lidé příčinu svých potíží mohou odhalit, o tom, že by je něco takového mohlo potkat v důchodu, většinou netuší. A tak zdravotní potíže, které to přináší, se často zaměňují za nějaké jiné onemocnění, což znamená i nesprávnou léčbu.

Léčba a prevence

Když se v důchodu dostaví pocit vyčerpání, je potřeba ubrat z tempa a dát si prostor na zotavení. Pomůže zrušit část naplánovaných aktivit, odsunout méně důležité úkoly a dopřát si dny bez jakýchkoli plánů. Dobrá je i obyčejná změna prostředí, třeba krátký pobyt u vody, návštěva přátel, procházky v přírodě atp.

Důležité je také mluvit s blízkými o tom, co se vám děje. A pokud únava, smutek nebo nespavost trvají déle než několik týdnů, je vhodné navštívit lékaře. Ten může také vyloučit jiné zdravotní příčiny. Čím dřív se problém začne řešit, tím rychleji se člověk dostane zpět do rovnováhy.

Předejděte syndromu vyhoření. Rady, na co si dát pozor

Nejlepší prevencí syndromu vyhoření je hlídat si, aby povinnosti nepřevážily to, co vám dělá radost. Konkrétně jde o to, nechat si volná místa v kalendáři a nepřebírat zodpovědnost za vše kolem. Pomáhá i střídat aktivitu s odpočinkem a hlavně dopřát si dost času pro sebe. Ten třeba zaplnit spánkem, plánováním vyvážené stravy a lehkým pohybem.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

