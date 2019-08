Když člověk vnitřně vyhasíná aneb Zabraňte vyhoření, než bude pozdě

Syndrom vyhoření: Otázky a odpovědi Co je syndrom vyhoření?

Vyhoření vzniká nejčastěji působením chronické dlouhodobé zátěže v práci, kdy dochází k úplnému vyčerpání fyzických, emočních a duševních sil. Člověk je přesvědčen, že již nemůže dál. Je to stav pocitu beznaděje. Nejvíce jsou ohroženi lidé, kteří se angažují v pomáhajících profesích nebo jsou v zaměstnání často v kontaktu s lidmi, popřípadě výsledek jejich práce je závislý na hodnocení ostatních. Někdy bývá syndrom vyhoření označován jako deprese z práce. Opravdu to tak je?

Jako deprese je často diagnostikován, ale liší se třeba tím, že jen málokdy končí sebevraždou. Někteří odborníci volí raději termín syndrom vyhasnutí, neboť to lépe odpovídá plíživému charakteru tohoto neduhu. Jak jsou na tom Češi?

Že by jim mohl syndrom vyhoření mohl hrozit, cítí 34 % lidí. U pětiny se objeví konkrétní projevy. Častěji vyhoření postihuje ženy a mladší lidi, projevilo se u dvou pětin osob, které mají v práci velkou odpovědnost. Ukázal to před časem výzkum Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a agentury STEM/MARK. Nejlepší obrana proti vyhoření?

„Hlavně si nezapomeňte hrát!“ zní jedna z rad psychiatra Radkina Honzáka. A ta další? „Nepáchat dobro za každou cenu. To se ale snadno řekne. Člověk má zrcadlové buňky, takže empatizuje, aniž chce. Když nám někdo ukáže fotku trpící tváře, v mozku nám to aktivuje centra, jako bychom trpěli my. Musíte si proti tomu postavit hráz. To se dá naučit jedině tréninkem.“ Podle Honzáka kromě vrozených dispozic, jako je třeba sklon k workoholismu, může za syndrom vyhoření i nevhodná výchova. Konkrétně pokud rodiče vyžadují po svých dětech, aby byly dokonalé. Jak se liší syndrom chronické únavy?

Podle Světové zdravotnické organizace je syndrom chronické únavy stav, který snižuje vaše psychické i fyzické aktivity o více než 50 % a trvá déle než šest měsíců. Rapidně vám klesne výkonnost. Typická je nechuť k sexu a známky infekční choroby, jako jsou bolesti hlavy či krku, zvýšená tělesná teplota, bolesti svalů a kloubů, ale i brnění končetin, poruchy paměti a poruchy spánku (spavost i nespavost), citlivé krční nebo podpažní mízní uzliny. Spouštěčem chronické únavy je dlouhodobý stres. Příčina syndromu je ale dodnes trochu nejasná. Má asi víc příčin, ale zpravidla souvisí s virem mononukleózy a s genetickými změnami, které virus může způsobit. Syndrom vyhoření je už vyšší „level“. Jde o naprosté vypotřebení energie člověka. Syndrom vyhoření má také specifickou vazbu na profesi.