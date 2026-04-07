Syndrom suchého oka se zdaleka netýká jen seniorů nebo nositelů kontaktních čoček. Postihuje i ženy po porodu, lidi po očních operacích, každého, kdo tráví den v klimatizovaném prostředí nebo dlouhé hodiny u monitoru.
A co hůř – často bývá podceňován. Lidé sahají po kapkách z lékárny a předpokládají, že jde o dočasný stav. Pokud se však obtíže vracejí nebo se zhoršují, může jít o chronické onemocnění, které vyžaduje odborné vyšetření.
Slzný film a jeho funkce: proč je pro oči zásadní
Syndrom suchého oka je stav, při kterém buď chybí dostatek slz, nebo jsou slzy nekvalitní. Výsledkem je podráždění, bolest a dlouhodobý diskomfort.
Slzný film přitom není jen voda. Skládá se z vodní, tukové a hlenové vrstvy, které společně udržují povrch oka hladký, vyživený a chráněný před infekcí.
„Syndrom suchého oka je charakterizován narušením tvorby a složení slzného filmu, což vede k jeho nestabilitě a ztrátě schopnosti dostatečně zvlhčovat a chránit oční povrch. Dlouhodobě oslabená vrstva slz zvyšuje tření mezi víčky a rohovkou, podporuje vznik mikrotraumat a zánětlivých změn, a tím vytváří podmínky pro častější výskyt recidivujících zánětů spojivky a rohovky,“ vysvětluje Enkela Hrdličková, lékařka a specialistka na problematiku suchého oka z oční kliniky Lexum.
Co způsobuje syndrom suchého oka
Jedním z nejvýznamnějších faktorů vzniku syndromu je v současnosti digitální zátěž. Při práci na počítači nebo sledování mobilu klesá frekvence mrkání až o desítky procent. Oko se pak přirozeně méně zvlhčuje a slzný film se rychleji rozpadá.
Rizikovými faktory jsou také hormonální změny (například v období menopauzy), autoimunitní onemocnění, užívání některých léků, nošení kontaktních čoček, prodělané oční operace nebo dlouhodobý pobyt v suchém a znečištěném prostředí. Svou roli může hrát i nedostatek některých živin – například vitaminu A nebo omega-3 mastných kyselin.
Jak zmírnit příznaky syndromu suchého oka
Diagnostika: proč je klíčová pro správnou léčbu
Léčba syndromu suchého oka musí být individuální a vždy jí předchází důkladná diagnostika.
„Při vyšetření sledujeme, co konkrétně způsobuje nestabilitu slzného filmu – zda oči produkují málo slz, jestli se slzy příliš rychle odpařují nebo zda nefungují správně mazové žlázy v očních víčkách, které vytvářejí ochrannou olejovou vrstvu. Podle výsledků pak volíme léčbu na míru každému pacientovi,“ popisuje lékařka Hrdličková.
K přesné diagnóze pomáhají moderní přístroje a metody, které dokážou bezkontaktně změřit stabilitu slzného filmu nebo zobrazit stav tukových žláz ve víčkách. Pokud existuje podezření na systémové onemocnění, spolupracují oftalmologové i s dalšími specialisty – například revmatology nebo endokrinology.
Možnosti léčby: od kapek po moderní přístroje
Základem léčby bývají zvlhčující kapky – tzv. umělé slzy. Jejich úkolem je stabilizovat slzný film a zmírnit nepříjemné projevy. Ne všechny kapky jsou však stejné a výběr by měl odpovídat konkrétní příčině potíží. Součástí terapie může být také úprava pracovního prostředí, pravidelné přestávky při práci na počítači, dostatečný pitný režim či doplnění některých živin.
Pokud běžná opatření nestačí a zvlhčení očí přináší jen dočasnou úlevu, existují i moderní přístrojové metody, které mohou pomoci problém řešit trvale.
Jednou z nich je například terapie Rexon-Eye, využívající nízkoenergetická vysokofrekvenční elektrická pole, která podporují regeneraci buněk a obnovu rovnováhy slzného filmu. Ošetření je neinvazivní a probíhá ambulantně. Celá procedura trvá pár minut a pacient během ní pouze odpočívá se zahřívanou maskou na očích.
Kdy vyhledat lékaře
Suché oko není jen otázkou komfortu. Chronické dráždění může vést k poškození rohovky, zvýšené citlivosti na světlo nebo častým zánětům. Pokud obtíže přetrvávají několik týdnů, zhoršují se nebo výrazně ovlivňují kvalitu života, je vhodné podstoupit odborné vyšetření.
Včasná diagnostika může výrazně zlepšit prognózu i každodenní komfort. Oči totiž patří mezi nejzatěžovanější orgány moderního člověka a zaslouží si pozornost stejně jako srdce nebo klouby.
5 varovných signálů, které nepřehlížet
Pokud se tyto příznaky objevují dlouhodobě, nejde už jen o únavu očí.
Článek vyšel v dubnovém vydání časopisu Zdraví.