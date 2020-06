Syndrom náhlého úmrtí zabije v Česku 22 kojenců ročně, častěji chlapce

Rodiče se syndromu náhlého úmrtí kojence děsí, pro lékaře je záhadou i výzvou. Bez zjevné příčiny, kterou ani pitva neprokáže, tak v Česku ze všech dětí, které zemřou do jednoho roku, podlehne syndromu náhlého úmrtí osm procent. Nejčastěji je jim mezi druhým a čtvrtým měsícem, většina zemře do půl roku, častěji jsou to chlapci.