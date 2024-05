Nejčastější nemoc z povolání. Jak poznat a léčit syndrom karpálního tunelu

Pod pojmem karpální tunel se rozumí oblast mezi předloktím a dlaní ohraničená karpálními kůstkami a vazy. Tkáně uvnitř tohoto zápěstního prostoru ale mohou někdy otéci, skřípnout nerv a způsobit bolestivé obtíže známé pod názvem syndrom karpálního tunelu.

Problémy se často zhoršují v noci, kdy se bolest a řezání mohou rozšířit do předloktí, a narušit tak spánek. Špatnou zprávou je, že samy od sebe neodeznějí. Pokud se nijak neřeší, naopak se jen zhoršují.

Koho nejčastěji trápí

Postiženy bývají hlavně ženy středního věku, zvláště ty, které při své práci hodně používají prsty. Nejčastěji jde o novinářky, spisovatelky, klavíristky, pokladní v supermarketech, ale třeba i květinářky.

Potíže se však nevyhýbají ani mužům, především těm, kteří pracují s vibračními nástroji, jako je příklepová vrtačka, pneumatické kladivo a podobně. Na vině mohou být i mechanické problémy v zápěstí, zadržování tekutin během těhotenství a menopauzy stejně jako rostoucí cysta či nádor v této oblasti.

Jak si můžete pomoci

V případě nepříjemného tlaku v zápěstí užívejte vitamin B6, předpokládá se, že má vliv na snižování místních otoků. Někdy pomůže, když se postižená ruka svěsí volně přes bok lůžka.

Vyzkoušet můžete také přikládání studených obkladů dvakrát denně po dobu deseti minut. Při přetrvávajících potížích je ale namístě navštívit lékaře.

Další možnosti léčby

Na bolest se nejčastěji předepisují protizánětlivé léky, analgetika či kortikosteroidní injekce aplikované přímo do zóny karpálního tunelu.

K potlačení příznaků pomáhá i udržování postižené ruky v klidu za pomoci dlahy (ortézy) přikládané na noc a speciální cvičení na posílení a uvolnění svalů v oblasti zápěstí. V těžkých případech přichází na řadu drobný operační zákrok, který sníží tlak v zápěstí.

Myslete na prevenci

Pokud za vašimi obtížemi stojí práce na počítači, je vhodné investovat do ergonomických pomůcek, ať už se jedná o gelové podložky pod myš, podložky na zápěstí ke klávesnici či speciální počítačové myši. Ta vertikální vám otočí zápěstí tak, abyste si neskřípli určitou část ruky, ve které vzniká karpální tunel.

Ergonomicky tvarovaná zase perfektně sedne do dlaně, aniž by vytvářela nepřirozený úhel zápěstí. Speciální rukojeti by měly mít i další pracovní nástroje, jako jsou šroubováky a kleště.