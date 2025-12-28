Tato nemoc bývá mnohdy spojována s dlouhodobou prací u počítače, ve skutečnosti ale vůbec nejde jen o záležitost moderní doby. Se symptomy, které odpovídají syndromu karpálních tunelů, se můžeme setkat už ve starověkém Egyptě, například u kameníků, kteří často trpěli bolestmi a zatuhlostí rukou. Už z toho vyplývá, že onemocnění může postihnout i osoby vykonávající manuálně náročné profese.
Problém totiž způsobuje zvýšená zátěž na oblast zápěstí, kde se nachází tzv. karpální tunel – úzká štěrbina, kterou procházejí šlachy, svaly a středový (mediánní) nerv. Když dojde k otoku šlach, tento nerv je utlačován, a to pak může způsobovat bolest, trnutí, mravenčení nebo dokonce omezení pohyblivosti ruky.
Kdo je v ohrožení?
Syndrom karpálního tunelu nejčastěji postihuje ty, kteří při práci vykonávají opakující se pohyby – například osoby pracující u počítače, ale také servírky, řidiče, hudebníky či dělníky, co při své práci využívají rozličné vibrující nástroje.
Vedle toho jsou rizikovou skupinou i těhotné, lidé s diabetem nebo ženy, které procházejí hormonálními změnami, například během období menopauzy. Zástupkyně něžného pohlaví mají navíc přirozeně užší karpální tunel, a proto k tomuto onemocnění bývají i náchylnější.
Co nepřehlížet
Syndrom se může projevit různými způsoby, mezi nejčastější příznaky patří tyto:
- mravenčení nebo brnění prstů
- snížená citlivost v prstech
- bolest v zápěstí, lokti nebo až v rameni
- ztráta síly v ruce, kdy dochází k potížím s uchopením drobných předmětů
V pokročilých případech může syndrom karpálního tunelu způsobit trvalé poškození nervů, ba dokonce invaliditu, pokud není rozpoznán a léčen včas.
Tenisový loket a syndrom karpálního tunelu. Jak se zbavit těchto potíží?
Jak si pomoct
Pokud na sobě pozorujete první příznaky, je klíčové začít jednat co nejdříve. Kromě ergonomického nastavení pracovního prostoru a používání vhodných pomůcek, pravidelného protahování rukou či omezení stereotypních pohybů se můžete porozhlédnout i po vhodné pomoci z lékárny.
Dnes už je na trhu k dostání celá řada přípravků, ať už jde o nejrůznější mazání nebo doplňky stravy.
Na co se zaměřit?
Při výběru vhodného doplňku stravy si ohlídejte, aby v jeho složení byly extrakty z chmele otáčivého a jinanu dvoulaločného (ginkgo biloba). Chmel snižuje nervové podráždění a napětí, zatímco jinan zlepšuje prokrvení v oblasti zápěstí. Tyto složky je ideální užívat v kombinaci s vitaminy B6 a B12, podporují totiž regeneraci nervové tkáně a napomáhají k lepšímu fungování nervového systému.
Článek vznikl pro časopis Tina.