Brnění i slabost ruky? Nepodceňujte příznaky syndromu karpálního tunelu

Autor:
Syndrom karpálního tunelu, jednu z nejčastějších civilizačních nemocí dnešní doby, se rozhodně nevyplatí podceňovat. Koho nejčastěji postihuje a jak si s ní poradit?

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Tato nemoc bývá mnohdy spojována s dlouhodobou prací u počítače, ve skutečnosti ale vůbec nejde jen o záležitost moderní doby. Se symptomy, které odpovídají syndromu karpálních tunelů, se můžeme setkat už ve starověkém Egyptě, například u kameníků, kteří často trpěli bolestmi a zatuhlostí rukou. Už z toho vyplývá, že onemocnění může postihnout i osoby vykonávající manuálně náročné profese.

Problém totiž způsobuje zvýšená zátěž na oblast zápěstí, kde se nachází tzv. karpální tunel – úzká štěrbina, kterou procházejí šlachy, svaly a středový (mediánní) nerv. Když dojde k otoku šlach, tento nerv je utlačován, a to pak může způsobovat bolest, trnutí, mravenčení nebo dokonce omezení pohyblivosti ruky.

Kdo je v ohrožení?

Syndrom karpálního tunelu nejčastěji postihuje ty, kteří při práci vykonávají opakující se pohyby – například osoby pracující u počítače, ale také servírky, řidiče, hudebníky či dělníky, co při své práci využívají rozličné vibrující nástroje.

Vedle toho jsou rizikovou skupinou i těhotné, lidé s diabetem nebo ženy, které procházejí hormonálními změnami, například během období menopauzy. Zástupkyně něžného pohlaví mají navíc přirozeně užší karpální tunel, a proto k tomuto onemocnění bývají i náchylnější.

Co nepřehlížet

Syndrom se může projevit různými způsoby, mezi nejčastější příznaky patří tyto:

  • mravenčení nebo brnění prstů
  • snížená citlivost v prstech
  • bolest v zápěstí, lokti nebo až v rameni
  • ztráta síly v ruce, kdy dochází k potížím s uchopením drobných předmětů

V pokročilých případech může syndrom karpálního tunelu způsobit trvalé poškození nervů, ba dokonce invaliditu, pokud není rozpoznán a léčen včas.

Tenisový loket a syndrom karpálního tunelu. Jak se zbavit těchto potíží?

Jak si pomoct

Pokud na sobě pozorujete první příznaky, je klíčové začít jednat co nejdříve. Kromě ergonomického nastavení pracovního prostoru a používání vhodných pomůcek, pravidelného protahování rukou či omezení stereotypních pohybů se můžete porozhlédnout i po vhodné pomoci z lékárny.

Dnes už je na trhu k dostání celá řada přípravků, ať už jde o nejrůznější mazání nebo doplňky stravy.

Na co se zaměřit?

Při výběru vhodného doplňku stravy si ohlídejte, aby v jeho složení byly extrakty z chmele otáčivého a jinanu dvoulaločného (ginkgo biloba). Chmel snižuje nervové podráždění a napětí, zatímco jinan zlepšuje prokrvení v oblasti zápěstí. Tyto složky je ideální užívat v kombinaci s vitaminy B6 a B12, podporují totiž regeneraci nervové tkáně a napomáhají k lepšímu fungování nervového systému.

Článek vznikl pro časopis Tina.

