Jaké zdravotní potíže špatné sezení způsobuje a kdy se začínají objevovat?
Páteř i klouby snesou různé pasivní, někdy i krkolomné pozice – pokud je střídáme s aktivním sezením, protažením nebo krátkou chůzí. Problém nastává, když tělo zůstává několik hodin staticky ve stejné poloze. Pokud dlouhodobě neměníme pozici, naše svaly jsou ve stálém napětí. Nedochází v nich k cirkulaci krve – městnají se odpadní látky, což se nejprve projeví jako tlak, poté únava a nakonec bolest. Klouby se nevyživují, krev i lymfa hůře cirkulují – a to je spouštěč bolestí i chronických potíží.
Úleva pro bolavá záda. Zkuste osvědčené rady a cviky pro každý den
Poměrně časté jsou bolesti mezi lopatkami, v oblasti krční páteře a šíje, ramen a beder, tenzní bolesti hlavy nebo blokády žeber. Typické je i mravenčení do rukou, pocit „těžkých nohou“ nebo otoky kotníků, protože sezení neprospívá ani žilnímu a lymfatickému systému. Kdy přesně se potíže objeví, je individuální: u někoho se první signály hlásí už po několika týdnech, u jiného až po měsících či letech.
Jak si tedy v kanceláři správně nastavit pracovní místo?
Střídejte sezení a stání, zařaďte úseky aktivního sedu – vzpřímený sed, sed na míči. Cílem je, aby se postupně během dne nasčítalo přibližně třicet až šedesát minut aktivního sedu. Monitor by měl být ve výši očí – asi padesát až šedesát centimetrů od obličeje – předloktí opřená o desku, obě chodidla na zemi, židle pohodlná a nastavitelná. Notebook pro delší práci používejte vždy s externí klávesnicí a myší.
Dá se správné držení těla natrénovat, i když už roky sedíme ohnutí „jako kreveta“?
Ano. Tělo má obrovskou schopnost přizpůsobení a regenerace. I když už dlouho sedíme shrbení, můžeme držení těla postupně změnit. Nejde to ale přes noc. Klíčové je znovu naučit svaly spolupracovat, jak mají. Fyzioterapie k tomu využívá cviky, které vycházejí z přirozených vývojových poloh, jako je poloha miminka na bříšku, lezení, dřep.
Tyhle pozice učí tělo správně fungovat. Čím častěji a pravidelněji se do nich během dne vracíme, tím snáz si osvojí nový, „správnější“ vzorec. Už během několika týdnů pravidelného cvičení a drobných úprav při práci u počítače lze pocítit výraznou úlevu.
Tipy, jak správě sedět, aby vás nebolela záda
Co dalšího můžeme pro své tělo dělat, abychom předešli bolestem zad a šíje?
Nejlepší prevencí je pravidelný pestrý pohyb. Skvěle funguje chůze, kolo, plavání, jóga, pilates nebo jakákoli aktivita, při které se tělo přirozeně protáhne. Dvakrát až třikrát týdně zařaďte silový trénink. Důležitou roli hraje taky správné dýchání do celého trupu společně se stabilizací středu těla a pravidelnou mobilitou hrudní páteře a kyčlí. A nesmíme zapomínat ani na životní styl – dostatek spánku, hydratace, vyvážená strava a omezení stresu. Stres často zvyšuje napětí svalů šíje a zad, proto má smysl hledat i způsoby relaxace, které nám pomůžou se uvolnit. Klíčem je pravidelnost, ne dokonalost.
Tři cviky, které zvládnete i u pracovního stolu
1. Vědomý sed (30 –60 sekund)
2. Krční reset (5 – 8 opakování)
3. Otevření hrudníku (5–10 opakování)
