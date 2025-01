Lidé ženě závidí světový rekord, s obříma nohama je ale potíž

Její nohy měří 33,1 centimetrů a 32,5 centimetrů. Už jen větší rozdíl ve velikostech byl již od dětství problém, protože boty potřebovala na míru . Doma má osmnáct párů bot, které jí museli ušít. V normálním obchodě se na boty může chodit maximálně koukat a hledat inspiraci. Boty jsou pro ni velmi nákladnou záležitostí.

„Občas se stane, že někde na internetu narazím na celkem pěkné pánské boty v mé velikosti a objednám si je. Většinou mi nesedí přesně, takže je stejně vracím. Dvoje takové boty ale mám. Do jedné boty si dávám výplň, aby seděla. Tu druhou mám akorát. Je to opravdu proces. Boty si také často vylepšuji, aby vypadaly víc dámsky. Mám nějaké kamínky a aplikace, které na ně lepím,“ uvedla pro portál WalesOnline.

Tanya byla už od mala větší než ostatní dívky a chlapci. I první boty měla o několik velikostí větší než jiné děti. Lékaři rodičům sdělili, že roste rychleji a v budoucnu možná bude výrazně převyšovat své vrstevníky. „Moji rodiče byli vždy úžasní. Nikdy mi nedávali najevo, že jsem nějak jiná. Měla jsem dostatek lásky. Ale nikdo mě nemůže plně pochopit, pokud na tom není jako já. Až díky internetu a sociálním sítím jsem si našla komunitu žen po celém světě, které jsou na tom obdobně. Mám díky tomu mnoho skvělých přátel, kteří mi jsou oporou,“ pokračovala.

V dětství zažívala chvíle, které jí nebyly příjemné. Děti umí být kruté a dávají jakoukoli jinakost ostatním „sežrat“. I takové zážitky má za sebou. Dnes si ovšem uvědomuje, že být jiný je dar a naučila se sebelásce. To je podle ní velmi důležité. „Mějte se rádi, takoví, jací jste. Neexistuje univerzální dokonalost. Každá bytost na světě je zázrak a každý je dokonalý,“ myslí si. Někteří lidé jí závidí, že se dostala do knihy rekordů, Tanya ale říká, že není co závidět. „Je to konec konců jen zápis,“ dodala.