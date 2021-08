Žena dokáže otevřít pusu tolik, že se s ní dostala do knihy rekordů

Samantha dokáže roztáhnout pusu do neuvěřitelné šířky. Mezi ženami je rekordmankou. Od jednoho koutku k druhému jí bylo naměřeno šest a půl centimetru. Bez problému tak do úst vloží pomeranč nebo si může naráz dopřát croissant. To vše se do dutiny ústí vejde.

Žena na sebe upozornila na sociální síti TikTok, kam přidává humorná videa. Těžko říct, zda ji lidé sledují kvůli vtipnému obsahu nebo právě její extrémně velké puse. Má totiž už téměř dva miliony fanoušků.

„Roky jsem si přála, aby byla moje pusa menší. To už je pryč. Cítím se teď v pohodě a jsem ráda za to, že jsem se dostala do knihy rekordů. Kdokoli si myslí, že je nějaká část jeho těla větší, než mají ostatní, rozhodně by se měl optat, jestli náhodou nepatří také do knihy rekordů,“ smála se žena, která svůj příběh vylíčila portálu Daily Mail.



Samantha začala být populární až minulý rok, kdy se celý svět uzavíral doma kvůli pandemii koronaviru. Chtěla povzbudit své fanoušky a ukázat jim něco, co by je přivedlo na jiné myšlenky.

„Lidé asi hledali zajímavý a vtipný obsah a já jsem nahrávala videa, kde zpívám. A byla u toho dost vidět moje velká pusa. To určitě lidi zaujalo,“ doplnila.