Selhání ledvin jako hrozba budoucnosti. Co říkají odborníci?

Chronické selhání ledvin se může do roku 2040 stát pátou nejčastější příčinou úmrtí. Jak tomu zabránit? O tom budou na tiskové konferenci ke Světovému dni ledvin hovořit přední čeští odborníci. Přímý přenos z B. Braun Avitum Bulovka sledujte od 10 hodin. Ambasadorem letošního ročníku je Ivo Šmoldas, který otevřeně promluví o životě po transplantaci ledviny.

