Fotofobie, odborné označení pro světloplachost, není pro většinu z nás novým pojmem, přesto o ní mnoho nevíme. V doslovném překladu znamená „strach ze světa“. Nejedná se však o psychickou poruchu, nýbrž o problém očí, které reagují na světlo (zejména na jasné) velmi citlivě.
|
Nejen mrkev. 30 potravin, které mohou prospět vašemu zraku a unaveným očím
Způsobuje tak nepohodlí, slzení a někdy dokonce i bolest. Můžeme se setkat se dvěma typy citlivosti na světlo. Při jedné nás bolí pouze to oko, kterého se přímé světlo dotýká (například při vyšetření u optika nebo oftalmologa). U druhého typu nám začnou v takovém případě slzet nebo bolet oči obě – bez ohledu na to, do jakého oka světlo zrovna svítí.
Pocit suchého oka je jeden z příznaků
Mezi nejčastější projevy fotofobie patří pocit suchého oka. Tento problém je nutno řešit pomocí kapek. Lidé často popisují pálení, řezání nebo tlak v očích.
„Typickým příznakem je nutkání přivírat nebo zavírat oči, případně odvracet pohled od zdroje světla. Světloplachost může být doprovázena slzením, zarudnutím očí, pocitem suchosti nebo naopak zvýšeným slzením. U některých lidí se přidává i bolest hlavy. Ve závažnějších případech může světlo vyvolávat výraznou bolest, zhoršení vidění nebo celkový diskomfort, který omezuje denní aktivity,“ popisuje Pavel Stodůlka, přednosta očních klinik Gemini.
Problém nemusí být jen v oku
Odborníci upozorňují, že s tímto problémem se člověk nenarodí, ale může se u něj projevit kdykoli během života.
„Vyšší citlivost zraku na světlo není typickým projevem zdravého stárnutí, ale ve vyšším věku se mohou objevit stavy, které ji vyvolávají. Například šedý zákal,“ vysvětluje oční lékařka Lucia Škrovinová.
Pokud se u vás světloplachost začne projevovat, navštivte očního lékaře. Zvýšená citlivost na světlo totiž nemusí znamenat, že je problém přímo v oku. Je-li zrak v pořádku, potíže mohou signalizovat jiná onemocnění nebo třeba špatnou snášenlivost léků.
|
I oči potřebují trénink. Vyzkoušejte čtyři cviky pro lepší zrak
„Vždy nemusí jít o oční problém. Světlo je nejen vizuální podnět, ale i neurologický stimul. Proto může být světloplachost projevem onemocnění nervového systému – typicky například u migrény, zánětu mozkových blan, po otřesu mozku, u některých neurodegenerativních onemocnění. V těchto případech bývá oční nález zcela normální,“ uzavírá lékař Pavel Stodůlka.
Fotofobie u dětí
Stále častěji se světloplachost projevuje i u dětí. Je to způsobeno zejména sledováním tabletů a mobilů nebo hrou na konzolích. Problém jim následně může činit i obyčejné sfouknutí svíček na narozeninovém dortu.
Vhodnou prevencí je pořídit jim brýle bez dioptrií s ochranou proti modrému světlu. Jako rodiče dbejte na to, aby je děti nosily kdykoli si sednou před televizi nebo jsou v uměle osvětlené místnosti.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.