Rady, jak nabrat svalovou hmotu. Základem je správný trénink i strava

Základem úspěchu je fyzická zdatnost a zdraví. Teprve na tomto fundamentu můžete začít budovat svalovou hmotu, respektive krásně vyrýsované fit tělo. Také vám ovšem nesmí chybět odhodlanost, disciplína, trpělivost a respekt ke svému tělu.

Výsledky nemůžete čekat za týden ani za měsíc. Je to dlouhá cesta, která se nakonec vyplatí. Přinese vám nejen lepší „figuru“, ale změní i váš životní styl.

Bez tvrdého tréninku to nepůjde

Skvělá zpráva ovšem je, že může být velice pestrý. Především pokud jste začátečníci, doporučujeme konzultovat cvičební plán s fitness trenérem. Mnozí z nich nabízejí i on-line poradenství a poskytují také e-booky.

„Jde o takového trenéra do kapsy,“ říká fitness trenérka a autorka cvičebních plánů Martina Marková a popisuje, jak vypadají některé z jejích e-booků: „Uživatel může být začátečník, ale i pokročilý cvičenec. Najde zde trénink do posilovny, ale i mimo ni. Každý cvik každého tréninkového rozpisu obsahuje instruktážní videa tak, aby si člověk mohl nejen kontrolovat svou techniku, ale naučil se i nové pohyby a tréninky ho neustále bavily a byly i jistou výzvou.“

Cvičit tak můžete s vlastní vahou těla, samozřejmě i s činkami a dalšími pomůckami, doma nebo v přírodě, v níž můžete využívat lavičky v parcích, schody či svahy. A kdo, respektive co, budou vaši nejvěrnější přátelé při budování svalové hmoty? Dřepy, výskoky, výpony, sedy lehy, angličáci, zkracovačky, skipping, posilovací pomůcky (činky, gumy, expandéry apod.) a posilovací stroje.

Stavební materiál

„Člověk se může tréninkem ničit sebevíc, zvedat sebevětší váhy, ale pokud nebudou mít svaly z čeho růst, bude to mít mizivý nebo žádný efekt. Je to, jako kdybyste chtěli postavit další patro domu. Můžete běhat s krumpáčem a lopatou, mít všechny nástroje světa, ale pokud nebudete mít stavební materiál, nepostavíte vůbec nic,“ říká fitness trenérka a výživová poradkyně Martina Marková.

Tím stavebním materiálem je právě strava. Ovšem nečekejte žádný recept na to, co jíst a co ne. „Všechny potraviny mají v jídelníčku své místo. Některé pro tělo, některé spíš pro hlavu. Každý jedinec má jiné požadavky, jiné cíle, jiný zdravotní stav,“ vysvětluje Martina Marková a pokračuje: „Každému je potřeba doporučit takové potraviny, které se shodují s jeho cíli. Všeobecně však platí vybírat si takové potraviny, které jsou co nejméně zpracované, a zároveň myslet na vyvážený poměr makroživin.“

Co jsou vlastně makroživiny?

Jednoduše řečeno: Živiny, které dodají organismu energii, v případě snahy o nárůst svalové hmoty pro tréninkovou zátěž, a také dostatek živin pro budování nové hmoty.

Jde o kvalitní bílkoviny, které poskytují tolik důležitou energii a přispívají k obnově tkání a transportu některých látek v organismu. Živočišné bílkoviny dodáte tělu masem, rybami, vejci a mléčnými produkty. Na ty rostlinné jsou pak bohaté luštěniny, ale také ořechy, semena a obiloviny.

Své místo v jídelníčku mají i sacharidy, samozřejmě vláknina a hodnotné tuky, které jsou opět především zásobárnou energie, ale také podporují vstřebatelnost vitaminů A, D, E a K, jež poskytují ochranu orgánům, nervům a tkáním.

Odměna i nutnost

Ať už se pustíte do jakkoli náročného tréninku, při němž budete dodržovat vyváženou skladbu jídelníčku, ale nedopřejete si radost a odpočinek, výsledky se sice možná dostaví, ovšem bez hlubšího a dlouhodobého smyslu. Tím je fyzické a psychické zdraví. A protože všechno v životě by mělo být v co největší rovnováze a harmonii, je důležitá i patřičná relaxace.

Kromě vydatného spánku, který je pro zregenerování organismu nenahraditelný, nezapomínejte ani na osvěžující radosti. Je jedno, zda jde o výlet do přírody, návštěvu galerie, kina, divadla, kreativní činnosti, masáž, praktikování jógy či setkání s přáteli. Zkrátka dělejte to, co vám přinese potěšení.

Článek vyšel v prosincovém vydání časopisu Zdraví.