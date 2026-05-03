Každá ze superpotravin má svoje „specifikum“, kterým vás může podpořit v boji s nadváhou. Cílem je zařadit každou z nich do vašeho týdenního jídelníčku tak často, jak jen to jde.
Výhledově pak tyto potraviny nahradí všechny nezdravé. A nějaké hladovění? To klidně pusťte z hlavy. Díky nízkému počtu kalorií si většinu z nich můžete dopřávat dosytosti, a přesto přitom budete hubnout. Navíc vám tyto potraviny dodají i potřebnou dávku antioxidantů, vitaminů a stopových prvků. Které si dopřát?
Kurkuma
Kurkuma obsahuje barvivo kurkumin, které zvyšuje intenzitu spalování tuků. Stimuluje totiž větší tvorbu žluči, a ta zase způsobuje štěpení tuků ve střevech. Takový osvěžující nápoj s kurkumou je ideálním startem do nového dne.
Zázvorový drink s kurkumou
Na 1 sklenici (250 ml): Nastrouhejte najemno 10 g oddenku bio zázvoru i se slupkou. Omyjte horkou vodou půlku bio citronu, část nakrájejte na plátky, ze zbytku vymačkejte šťávu. Zázvor, plátky citronu, špetku kurkumy plus půl lžičky mletého pepře přelijte 260 ml vařící vody. Nechte 10 minut louhovat, pak slijte a vymačkejte přes sítko. Drink ještě podle chuti přislaďte medem a už můžete popíjet.