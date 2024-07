Sůl pomáhá i škodí. Na co si dát pozor, abychom neohrozili své zdraví

Sůl jako léčitelka Inhalace

Při respiračních potížích si ulevíte inhalováním soli. Stačí nalít do kastrůlku horkou vodu s obyčejnou či himálajskou solí, přes hlavu přehodit ručník a pár minut vdechovat solné výpary, které podpoří uvolnění hlenů i zúžených průdušek a zklidnění nosní sliznice. Účinky se ještě zesílí, když si ponoříte chodidla do lavoru s horkou vodou. Solná koupel

Solná lázeň, kterou připravíte, když do vany s horkou vodou nasypete několik lžic mořské soli, čistí a prokrvuje pokožku, napomáhá vyplavování škodlivých látek z organismu a tělu se jejím prostřednictvím dostane potřebných minerálů. Výplachy nosu

Trápí-li vás celoroční rýma, pomohou vám solné nosní proplachy, které zlepšují průchodnost nosu a zvlhčují sliznice. Do speciální konvičky nalijte roztok z 200 ml teplé vody s odměrkou (1,8 g) jemnozrnné kuchyňské soli. Konvičku uzavřete a protřepte, aby se sůl rychleji rozpustila. Hlavu nakloňte na stranu a tekutinu aplikujte do nosní dírky. Počkejte, až vyteče tou druhou, a pak se vysmrkejte. Jestli to chcete mít bez práce, kupte si mořskou vodu ve spreji, pořídit ji můžete v lékárně. Haloterapie

Na pozitivních účincích působení soli jsou postavené také solné jeskyně, v nichž díky vysoké vlhkosti a množství soli vládne to pravé léčivé mikroklima. Kromě dýchacích potíží vám pravidelný pobyt v jeskyni pomůže při kožních chorobách, alergii na prach a roztoče, vyčerpání, únavě a výrazně posiluje imunitu.