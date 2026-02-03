„Alkohol je v dnešní době stále vnímán tak, že patří k životu. Dopady jeho pravidelného pití jsou často zlehčovány. Výzvu v podobě suchého února proto vnímám jako velmi podnětné upozornění, že se dá bez alkoholu obejít,“ říká adikoložka a zakladatelka Branického sanatoria Monika Plocová.
Měsíc „abstinence“ podle ní může otevřít poznání, že je nám bez alkoholu psychicky i tělesně daleko lépe než s ním. Kouzlo suchého února ona sama vidí v tom, že je to celospolečenská akce. „Do kampaně se rádi zapojí lidé, kteří rádi kolektivně s ostatními lidmi překonávají výzvy a překážky,“ uvažuje adiktoložka.
|
Červené víno pomáhá krvinkám? Pověra, alkohol je vždy jed, říká profesor Kozák
„Už to, že se lidé zapojí do této obrovské kampaně, je osobní úspěch každého z nich. Není totiž jednoduché sebrat odvahu a rozhodnout se podívat se pravdě do očí,“ konstatuje Monika Plocová a přidává radu:
Je to už závislost?
Rozvoj závislosti na alkoholu probíhá většinou velmi nenápadně, pozvolna a často na něj člověka upozorní až jeho okolí. Není také jasné, za jak dlouhou dobu po pravidelném popíjení alkoholu dojde k závislosti.
Mezi příznaky závislosti patří zvyšování tolerance vůči alkoholu, postupná ztráta kontroly nad příjmem alkoholu nebo zanedbávání osobních zájmů, pracovního, rodinného a společenského života.
„Pokud už se opravdu potýkáte se závislostí na alkoholu, vyhledejte odbornou pomoc a poraďte se o možnostech, jak se dostat z bludného kruhu alkoholu ven.“
Není to zlozvyk
„V Česku pije rizikově čtyřicet procent lidí a u části z nich už nejde jen o zlozvyk, ale o problém, který zasahuje zdraví, rodinu i práci,“ upozorňuje Miroslav Barták z Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Také on kampaň Suchej únor vítá. I jen krátkodobé vynechání alkoholu podle něj přinese řadu benefitů, a to ve formě zlepšení fyzického a duševního zdraví. „Začíná to větší energií, lepším spánkem, bez alkoholu se lépe hubne, sníží se množství cukru v krvi a zlepší krevní tlak,“ vyjmenovává Miroslav Barták.
Jak konkrétně alkohol ničí náš život a zdraví?