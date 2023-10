Rady, jak pečovat o citlivou kůži. Pomůže změna stravy i správný krém

Ačkoli jsou kožní problémy během na dlouhou trať a lék na ně prakticky neexistuje, lze je vhodnou péčí a přístupem dostat do klidové fáze bez výraznějších projevů a mít je tak pod kontrolou.

Příčin vzniku hypercitlivé narušené kůže nebo ekzémů je celá řada. Nejčastějším je narušená kožní bariéra nebo špatná kožní imunita, u citlivé kůže je to ještě často problém s kožním nervovým systémem a u ekzémů hrají mnohdy roli genetické predispozice. Ať tak či tak, každý, kdo bojuje s hypercitlivou nebo ekzematickou pokožkou, ví, jak dovedou kožní problémy potrápit.

Dermatologická poradna Co dělat, pokud vás trápí ekzém, pigmentové skvrny či lupénka? Jak poznat podezřelé znaménko? Na problémy s pletí se můžete ptát týmu dermatoložek z Laserového centra Anděl.

Zejména během přechodu z léta do podzimu, kdy je kůže vystavena extrémní zátěži v podobě teplotních výkyvů, chladu a s tím související ještě větší suchosti kůže, vzniku kožních šupinek a dalších ranek až po nepříjemné zarudnutí, pálení a u ekzémů ještě výraznější svědění kůže.

Vyhýbejte se prašnému prostředí

Citlivá kůže tak vyžaduje specifický přístup, a to nejen z hlediska samotné kosmetické péče, ale i v dalších aspektech našeho každodenního života. Pokud chceme naší narušené kůži nebo ekzémům alespoň trochu pomoci, měli bychom svému stavu přizpůsobit i okolní prostředí.

Vyhýbat bychom se tak měli prašnému nebo zakouřenému prostředí, smogu, místům s vyšší koncentrací výfukových plynů a zplodin. To vše totiž kůži dráždí a může její stav zhoršovat. Navíc u problematické kůže s narušenou kožní bariérou mohou škodliviny a toxické látky pronikat do vnitřních struktur kůže a problémy způsobovat přímo v nich a vyvolat hlubší nebo vleklé kožní problémy.

Používejte vhodné krémy

O ekzematickou a citlivou kůži je třeba se starat. A protože jde o nemocnou kůži, je nutné volit co nejšetrnější přístup. Základem ošetření by na prvním místě měla být správná a dostatečná hygiena založená nejen na mytí a čištění kůže jemnými specializovanými přípravky, ale i její dostatečná hydratace a promazávání.

„Pokožce bychom se měli snažit dodat co nejvíce živin a vláhy. Už jen proto, že přes narušenou kožní bariéru ztrácí vodu a začíná nepříjemně pnout a praskat. U ekzémů se vlivem nedostatečné hydratace jejich stavy ještě více zhoršují, pokožka je ještě víc šupinatá, zarudlá a svědí, což nás svádí k jejímu škrábáním a ocitáme se tak v začarovaném kruhu. Kůži si škrábáním ještě víc narušíme nebo poraníme a stav ekzému se zhoršuje. Vsadit bychom proto měli na přípravky, které nám dodají hydrataci, zlepší stav suché kůže a tím eliminují i vznik kožních šupinek, ale také kůži zklidní a zmírní její svědění,“ vysvětluje lékař Jiří Skalický.

Pomůže i změna stravy

I samotná strava má na projevy citlivé kůže a ekzémů vliv. V našem organismu souvisí totiž vše se vším a vnitřní prostředí je propojeno. I špatnou formou stravování si tak můžeme vyvolat nebo zhoršit kožní problémy. Neplatí zde tedy zažitá představa, že kožní problémy je třeba řešit jen lokálně, ale péče je třeba celková, stravu nevyjímaje.

Lidé s ekzematickou, citlivou nebo jinak narušenou kůží by se tak měli vyvarovat výraznějšího kořenění pokrmů, zejména pálivého koření nebo extrémního solení, např. chilli, wasabi, výrazně kořeněných omáček, jako jsou sójová, rybí, ústřicová, nebo dochucovadel s vyšším obsahem soli nebo glutamátů. S tím vším se totiž musí náš organismus vyrovnat a zpracovat, a pokud to nezvládá, často své problémy manifestuje právě na kůži. A přesně to by pro lidi s ekzémy a narušenou pokožkou bylo doslova pohromou.

Kosmetiku volte s rozmyslem

Zapomenout bychom měli na určité druhy kosmetických přípravků. Jsou to univerzální přípravky, které kůži s takto specifickými potřebami příliš nepomohou, a především přípravky, které jsou parfémované, ať už jde o pleťová mléka, pečující krémy, sprchové gely, nebo odličovací přípravky.

Právě parfémování přípravků a obsah chemie narušené kůži nedělají dobře a působí na ni extrémně agresivně. Mohou tak nejen při aplikaci pálit a dráždit ji, ale také dlouhodobě zhoršit její problémy a projevy onemocnění.