Rostlinnou stravu si mnozí spojují se zdravějším jídelníčkem nebo snahou shodit pár kilogramů. Vědce, kteří se do rozsáhlé studie pustili, ovšem zajímalo, zda by vegetariánství mohlo mít i větší zdravotní benefity – konkrétně ve vztahu k rakovině.
Zanalyzovali proto data od více než 1,8 milionu lidí z několika kontinentů a porovnávali, jak často se u nich v průběhu let objevily různé typy nádorů. Výsledky publikovali v odborném časopise British Journal of Cancer. A nejzajímavější poznatek? Lidé, kteří nejedli maso, v průměru čelili nižšímu riziku hned u pěti typů rakoviny.
Rakovinu máme v těle všichni. Rozhoduje, jak silná je naše imunita, říká lékař
Pět nádorů s nižším výskytem
Podle analýzy měli vegetariáni ve srovnání s lidmi, kteří konzumují maso, nižší riziko rakoviny slinivky, prsu, prostaty, ledvin a také mnohočetného myelomu, který patří mezi nádorová onemocnění krve.
Konkrétně šlo o snížení rizika přibližně o 21 procent u rakoviny slinivky, o 9 procent u rakoviny prsu, o 12 procent u rakoviny prostaty, o 28 procent u nádorů ledvin a o 31 procent u mnohočetného myelomu. Výzkumníci zdůraznili, že jde o statistické rozdíly mezi skupinami, nikoli o individuální pravděpodobnost onemocnění.
„Tato studie je velmi dobrou zprávou pro lidi, kteří dodržují vegetariánskou stravu, i proto, že právě některé z těchto typů rakoviny jsou v populaci velmi rozšířené,“ uvedla pro deník Guardian Aurora Pérez-Cornago, epidemioložka z oxfordské univerzity a hlavní autorka studie.
Proteiny bez masa? Rostlinná strava má řešení, nahradí ho tyto potraviny
Nejde jen o maso
Odborníci zdůrazňují, že nejde o důkaz, že by vegetariánství rakovině jednoznačně zabránilo. Studie ukazuje souvislost, nikoli příčinu. Lidé, kteří nejedí maso, mají často i jiný životní styl a návyky, například nižší tělesnou hmotnost nebo vyšší příjem vlákniny. Také mohou jíst méně vysoce zpracovaných potravin.
Právě tyto faktory by podle vědců mohly sehrát významnou roli a částečně vysvětlovat zjištěné rozdíly – to ovšem může odhalit jen navazující výzkum. „Můj názor je, že rozdíl bude spíš souviset se samotnou konzumací masa, ale jde o hypotézu, kterou jsme v této studii přímo nezkoumali,“ upřesnil Tim Key, oxfordský epidemiolog, který se na výzkumu podílel.
Výsledky nejsou jednoznačné
Zajímavé je, že studie našla i opačné souvislosti v případě jiných druhů nádorových onemocnění. U vegetariánů výzkumníci zaznamenali vyšší riziko jednoho z typů rakoviny jícnu, což podle nich může souviset s nedostatkem některých živin, jako jsou vitaminy skupiny B. U veganů se pak objevila vyšší hrozba kolorektálního karcinomu, tedy rakoviny tlustého střeva a konečníku.
Rané příznaky rakoviny se často tváří nevinně. Těchto 8 signálů lidé přehlížejí
Důvody těchto rozdílů zatím nejsou jasné. Autoři analýzy upozorňují, že může jít o kombinaci náhodného statistického nálezu a rozdílů v životním stylu nebo celkového složení jídelníčku. Ani tyto výsledky proto není možné vykládat jako přímý důkaz, že konkrétní typ stravování některé nádory způsobuje.
Co si z toho odnést
Rozdíly ve výsledcích potvrdily, že složení jídelníčku může mít významný vliv na zdraví. Zároveň ale svědčí i o tom, že rozvoj rakoviny i možnosti její prevence jsou součástí komplexní problematiky. Neexistuje jednoduché řešení, které by riziko rakoviny samo o sobě výrazně snížilo.
Odborníci proto doporučují zaměřit se spíše na celkovou kvalitu a rozmanitost stravy – tedy dostatek zeleniny, ovoce, vlákniny a omezení vysoce průmyslově zpracovaných potravin. Právě tyto faktory mají podle dlouhodobých výzkumů na zdraví největší dopad.