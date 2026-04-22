Vegetariáni mají nižší riziko vzniku těchto 5 typů rakoviny. Nejde ovšem jen o maso

Velká analýza dat od téměř dvou milionů lidí naznačuje, že vegetariáni mají nižší riziko několika typů rakoviny. Odborníci to hodnotí pozitivně, ale upozorňují, že nemusí jít jen o stravu. Výsledky můžou odrážet i celkový životní styl.
Rostlinnou stravu si mnozí spojují se zdravějším jídelníčkem nebo snahou shodit pár kilogramů. Vědce, kteří se do rozsáhlé studie pustili, ovšem zajímalo, zda by vegetariánství mohlo mít i větší zdravotní benefity – konkrétně ve vztahu k rakovině.

Zanalyzovali proto data od více než 1,8 milionu lidí z několika kontinentů a porovnávali, jak často se u nich v průběhu let objevily různé typy nádorů. Výsledky publikovali v odborném časopise British Journal of Cancer. A nejzajímavější poznatek? Lidé, kteří nejedli maso, v průměru čelili nižšímu riziku hned u pěti typů rakoviny.

Rakovinu máme v těle všichni. Rozhoduje, jak silná je naše imunita, říká lékař

Pět nádorů s nižším výskytem

Podle analýzy měli vegetariáni ve srovnání s lidmi, kteří konzumují maso, nižší riziko rakoviny slinivky, prsu, prostaty, ledvin a také mnohočetného myelomu, který patří mezi nádorová onemocnění krve.

Konkrétně šlo o snížení rizika přibližně o 21 procent u rakoviny slinivky, o 9 procent u rakoviny prsu, o 12 procent u rakoviny prostaty, o 28 procent u nádorů ledvin a o 31 procent u mnohočetného myelomu. Výzkumníci zdůraznili, že jde o statistické rozdíly mezi skupinami, nikoli o individuální pravděpodobnost onemocnění.

„Tato studie je velmi dobrou zprávou pro lidi, kteří dodržují vegetariánskou stravu, i proto, že právě některé z těchto typů rakoviny jsou v populaci velmi rozšířené,“ uvedla pro deník Guardian Aurora Pérez-Cornago, epidemioložka z oxfordské univerzity a hlavní autorka studie.

Proteiny bez masa? Rostlinná strava má řešení, nahradí ho tyto potraviny

Nejde jen o maso

Odborníci zdůrazňují, že nejde o důkaz, že by vegetariánství rakovině jednoznačně zabránilo. Studie ukazuje souvislost, nikoli příčinu. Lidé, kteří nejedí maso, mají často i jiný životní styl a návyky, například nižší tělesnou hmotnost nebo vyšší příjem vlákniny. Také mohou jíst méně vysoce zpracovaných potravin.

Právě tyto faktory by podle vědců mohly sehrát významnou roli a částečně vysvětlovat zjištěné rozdíly – to ovšem může odhalit jen navazující výzkum. „Můj názor je, že rozdíl bude spíš souviset se samotnou konzumací masa, ale jde o hypotézu, kterou jsme v této studii přímo nezkoumali,“ upřesnil Tim Key, oxfordský epidemiolog, který se na výzkumu podílel.

Výsledky nejsou jednoznačné

Zajímavé je, že studie našla i opačné souvislosti v případě jiných druhů nádorových onemocnění. U vegetariánů výzkumníci zaznamenali vyšší riziko jednoho z typů rakoviny jícnu, což podle nich může souviset s nedostatkem některých živin, jako jsou vitaminy skupiny B. U veganů se pak objevila vyšší hrozba kolorektálního karcinomu, tedy rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Rané příznaky rakoviny se často tváří nevinně. Těchto 8 signálů lidé přehlížejí

Důvody těchto rozdílů zatím nejsou jasné. Autoři analýzy upozorňují, že může jít o kombinaci náhodného statistického nálezu a rozdílů v životním stylu nebo celkového složení jídelníčku. Ani tyto výsledky proto není možné vykládat jako přímý důkaz, že konkrétní typ stravování některé nádory způsobuje.

Co si z toho odnést

Rozdíly ve výsledcích potvrdily, že složení jídelníčku může mít významný vliv na zdraví. Zároveň ale svědčí i o tom, že rozvoj rakoviny i možnosti její prevence jsou součástí komplexní problematiky. Neexistuje jednoduché řešení, které by riziko rakoviny samo o sobě výrazně snížilo.

Odborníci proto doporučují zaměřit se spíše na celkovou kvalitu a rozmanitost stravy – tedy dostatek zeleniny, ovoce, vlákniny a omezení vysoce průmyslově zpracovaných potravin. Právě tyto faktory mají podle dlouhodobých výzkumů na zdraví největší dopad.

Slavní, kteří nepředali své geny a nemají potomky

Někteří slavní se rozhodli nemít děti. Někteří je mít nemohou kvůli zdraví.

Někdy se hvězdy samy od sebe rozhodnou nemít děti, jindy jim nepřeje vlastní zdraví. Podívejte se do naší galerie, které hollywoodské osobnosti nerozšiřují dál své geny a potomky nemají. Patří sem...

Hádky, slzy i 141 kilo dole. Marie a Luděk z Extrémních proměn chtějí dítě

Marie a Luděk jsou velcí fanoušci fotbalového klubu Baník Ostrava. Nadšeně...

Marie a Luděk jsou velcí fanoušci fotbalového klubu Baník Ostrava. Nadšeně sledují každý zápas. V minulosti se tyto večery neobešly bez pochutin a sladkých limonád. Když se připočetlo minimum pohybu,...

Umírněná Schillerová a přísná Malá. Jak se oblékají političky vládních stran

Alena Schillerová, Taťána Malá, Zuzana Mrázová

Od posledních parlamentních voleb brzy uběhne půl roku. Nazrál tedy čas, abychom novou vládu zhodnotili – tentokrát ovšem ne z politického, nýbrž z módního hlediska. A protože pánové toho mnoho...

Slavné mladé krásky pod třicet, které jsou v kurzu

Tyto herečky a modelky jsou nyní u mladých velmi oblíbené.

Je jim pod třicet, hrají ve filmech, seriálech, zpívají nebo chodí přehlídky pro prestižní světové značky a jejich hvězda stále stoupá. Řeč je o kráskách, které jsou nyní v kurzu a především u...

Odvážné až za hranou. Outfity celebrit, které na červeném koberci šokovaly

Bizarní modely na červeném koberci

Ani na prestižních akcích s přísným dress codem se kreativita celebrit nezastaví. Některé hvězdy volí odvážné a nepřehlédnutelné outfity, které okamžitě přitáhnou pozornost. Podívejte se v naší...

Tekutá dieta: zhubněte díky našim koktejlům a polévkám

Ilustrační snímek

Když pijete, zlepšujete látkovou přeměnu, účinně spalujete tuky a zbavujete organismus toxinů. Zkuste naši tekutou „dietu“. Hydratujete organismus a kila zmizí samy.

22. dubna 2026

Nová sezóna, nová kabelka. Sáhnete po malé, nebo raději po maxi kousku

Béžová a černé, cena od 498 Kč

Toto roční období přináší mimo jiné i možnost ukázat světu, že dámská „taška“ není jen funkčním doplňkem, ale zároveň i šperkem. Konečně ji nezastiňují kabáty, konečně hraje prim! Ukažte tu svou.

22. dubna 2026

Návrat ikon i nové tváře. Mola dobývají zralé modelky, které boří zažitá tabu

Přehlídková mola už nepatří jen velmi mladým modelkám. Týdny módy pro sezonu...

Přehlídková mola už nepatří jen velmi mladým modelkám. Týdny módy pro sezonu podzim–zima 2026 ukázaly, že designéři mají čím dál větší zájem o ženy po čtyřicítce, padesátce, a někdy dokonce i...

22. dubna 2026

Děti v zajetí mobilů. Neházejme vinu jen na rodiče a učitele, nabádá odbornice

Premium
„Dánsko nedoporučuje smartphone do 13 let, Francie také, Nizozemsko do 12 let....

Chytré telefony nám umožňují neustálý přístup k informacím a zábavě, ale také nám berou čas a schopnost koncentrace. „Nejvíc zranitelné jsou děti,“ říká Michaela Mlíčková Jelínková z iniciativy...

21. dubna 2026

Dívka má za sebou mrtvici, operace páteře i srdce. Život ale nevzdává

Dívka si kvůli páteři vytrpěla obrovská muka.

Sedmnáctiletá Daisy Mai Osborne z Velké Británie prodělala za život mnoho operací, bez kterých už by nebyla na živu. Hned po porodu ji operovali a později musela na sál opakovaně. Páteř měla...

21. dubna 2026  8:39

Oči dnes pracují jinak než dřív. Co s nimi dělá monitor, mobil a neustálé přepínání?

Ve spolupráci
Vidíte dobře? Špičkou technologie jsou dnes biometrické čočky.

Také ke konci dne vidíte lehce rozostřeně, cítíte pálení očí, tlak nebo tupou bolest hlavy? Na vině nemusí být jen zběsilé pracovní tempo. Ke zhoršenému vidění přispívá i to, jak náš mozek zpracovává...

21. dubna 2026

Dubnová krása: tyto kosmetické novinky vás rozjasní jako jarní sluníčko

jarní kosmetika

Dubnové dny přinášejí novou energii i touhu po svěžesti. Pleť se probouzí ze zimního spánku a žádá si jemnost, hydrataci i rozjasnění. Dopřejte si beauty rituály, které podtrhnou přirozenou krásu a...

21. dubna 2026

Okuste galaktickou sílu ametystu. Odstíny fialové vás očarují

Barvy, které se budou nosit tento podzim: ametystová (z přehlídky L´Wren Scott)

Mezi modrou a fialovou se rodí odstín, který přitahuje pozornost všech okolo. Vynikne v detailech, ale i jako hlavní hvězda outfitu nebo interiéru. Máte na něj odvahu?

21. dubna 2026

Cítil se zdravý, ale v plicích mu rostl nádor. Zachránila ho prevence

Ilustrační fotografie

Cítil se zdravý a bez zdravotních problémů, které by ho varovaly. Přesto v jeho těle tiše rostl nález, který mohl mít fatální následky. Rakovina plic nebolí a v počátečních fázích se maskuje...

21. dubna 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Poživační pohodáři George Clooney či Adele. Jací jsou slavní ve znamení Býka

Ilustrační snímek

Býci jsou znamení klidné, pohodové a smyslné. Dá se říci, že nohama stojí pevně na zemi a pokud už si dopřejí nějaké snění, tak pouze nad něčím, co je reálné, co si mohou ohmatat či očichat. Milují...

21. dubna 2026

Od třpytivých rób po nenápadný tvíd. Jak se rodil ikonický styl Alžběty II.

Jak šel čas: královna Alžběta II.

Královna Alžběta II. by 21. dubna oslavila sté narozeniny. Při této příležitosti se v Londýně otevírá výstava jejího oblečení. Nahlédněte s námi při této příležitosti pod pokličku ikonického šatníku...

21. dubna 2026

