Jogurt a ovoce místo tyčinky. Proč nezpracovaná jídla pomáhají zhubnout?

Je na hubnutí lepší bílý jogurt a čerstvé ovoce – nebo průmyslově zpracovaný snack, který se chlubí minimem cukru a spoustou proteinu? Podle nového výzkumu je lepší volbou ta první. Jeho účastníci, kteří vynechali vysoce zpracovaná jídla, totiž zhubli dvakrát tolik.
Když se budeme vyhýbat tzv. ultrazpracovaným potravinám, můžeme zhubnout až dvakrát rychleji. Platí to přitom i pro ty, které jsou inzerovány jako „zdravé“ a mají dostatek živin. Naznačila to britská studie publikovaná ve vědeckém časopise Nature Medicine.

Zjištění je výsledkem tříměsíčního experimentu, kterého se zúčastnilo 55 lidí (převážně žen) ve věku od zhruba 20 do 65 let. Všichni měli několik věcí společných: jejich běžný jídelníček se skládal až ze dvou třetin ultrazpracovaných jídel, měli nadváhu nebo obezitu a cíl zdravě, přiměřeně zhubnout.

Dvě různé diety

Výzkumníci pro ně navrhli dva typy jídelníčků a všechny pokrmy účastníkům přímo dodávali. Mohli tak přesně kontrolovat, že dodržují doporučené výživové hodnoty – v obou případech se drželi stejných standardů. Ve stravě omezili cukr, nasycené tuky i sodík. Rozdíl byl pouze v úrovni průmyslového zpracování jednotlivých jídel.

Jedna část zkoumaných měla jídelníček sestavený z nezpracovaných nebo jen minimálně zpracovaných potravin: ovoce, zeleniny, obilnin, ale i bílého jogurtu, těstovin nebo třeba drůbežího masa. Jednotlivé chody tak zahrnovaly například přes noc připravenou ovesnou kaši nebo čerstvě uvařené špagety s boloňskou omáčkou.

Co jsou ultrazpracované potraviny?

  • Zjednodušeně jde o výrobky, které strávily nejvíc času v továrně nebo laboratoři.
  • Vyrábějí se například z látek extrahovaných z potravin (olej, tuk, cukr, škrob, bílkoviny) nebo z modifikovaného škrobu.
  • Mohou obsahovat přísady pro zvýraznění chuti, barviva a další aditiva.
  • Poznáte je i podle toho, že mají dlouhé složení – s minimálně pěti, ale často i mnohem více ingrediencemi.

Zdroj: Yale Medicine

Druhá skupina měla naordinovanou dietu složenou převážně z ultrazpracovaných potravin, ovšem z těch, které se obecně považují za (relativně) zdravé. Byly to například snídaňové cereálie, rostlinná mléka, ochucené jogurty nebo polotovary určené k rozmražení.

Zhubli skoro všichni, ale…

Navržené diety téměř ve všech případech vedly k úbytku hmotnosti. Ale skupina, která jedla méně průmyslově zpracované potraviny, shodila za tři měsíce v průměru dvakrát tolik. Zároveň se jim dvojnásobně snížilo procento tuku v těle. Účastníci z této skupiny navíc uváděli, že cítili menší potřebu se mezi jídly ještě dojídat.

Právě s pocitem nasycení by mohlo „vítězství“ nezpracovaných potravin souviset, řekla magazínu New York Times epidemioložka a specialistka na výživu Filippa Juulová. „Taková jídla mívají ve stejném objemu méně kalorií, často mají i pevnější strukturu, takže je nutné více žvýkat. Lidé pak mohou jíst pomaleji a zkonzumovat méně kalorií, a přesto získat pocit, že jsou dostatečně sytí,“ popsala.

Více zpracování, více kalorií

Podobná zjištění vyplynula i z dalších výzkumů. V jedné menší studii například lidé, kteří dávali přednost ultrazpracovaným potravinám, denně snědli v průměru o 500 až 800 kalorií navíc oproti ostatním.

„Chtěli jsme souvislost mezi průmyslovým zpracováním potravin a hubnutím dále rozvést,“ řekl magazínu New York Times vedoucí nového výzkumu, Samuel Dicken z University College London.

I když se stále nejedná o rozsáhlou vědeckou práci, výsledky potvrdily, že nezáleží jenom na nutričních hodnotách. Pro zdravé hubnutí jsou nezpracované potraviny pravděpodobně výhodnější.

„Samozřejmě je těžké se ultrazpracovaným potravinám zcela vyhýbat. Jsou v každém obchodě, navíc často bývají levnější. Je dobré si mezi nimi alespoň vybírat produkty, u kterých rozumíte celému složení,“ doporučuje Filippa Juulová.

Příklady ultrazpracovaných potravin:

  • Sycené limonády
  • Energy drinky
  • Slazené a ochucené jogurty
  • Snídaňové cereálie
  • Chipsy, křupky, brambůrky
  • Balené pečivo, sladkosti, sušenky, tyčinky
  • Zmrzlina a mražené dezerty
  • Mražená pizza
  • Instantní jídla a polévky
  • Kuřecí nugety a rybí prsty

Zdroj: Yale Medicine

