Nejen pátek třináctého, ale i jeptišky či černá kočka. Kde se vzaly pověry? Pátek třináctého, černá kočka přes cestu nebo plivnutí přes rameno k odvrácení smůly, když potkáte jeptišku. Pověry jsou v našem podvědomí zakořeněné víc, než jsme někdy ochotni si připustit. Kde se... 13. června 2025

Vzdušná, lehká, pohodlná. Letní móda přesně ví, jaká by měla být Letní outfity by měly být vzdušné, lichotivé a snadno kombinovatelné – ať už se chystáte k moři, na chatu, nebo jen na podvečerní toulky městem. 13. června 2025

Na kolo ve stylu. Správné oblečení i líčení z vás udělá šik cyklistku Ať už jedete zdolávat rekordy nebo se jen chcete někam rychle přepravit, zkrátka za každé situace vám to může na kole slušet! Nevěříte? My víme jak na to. 13. června 2025

Riziko demence, depresí a mrtvice úzce souvisí. Jak jim předejít? Závažné komplikace, které nás mohou potkat v pozdějším věku, jsou ještě více propojené, než by se mohlo zdát. Z větší části je také ovlivňují podobné faktory, hlavně pokud jde o náš životní styl.... 13. června 2025

Respekt teenagera si dnes musíte zasloužit, míní psycholog Kulhánek Premium Co dělat, když nám puberťák zaleze do svého doupěte a už několik měsíců z něj vychází jen sporadicky? A jak se srovnat s tím, že se najednou překódovaly všechny naše komunikační kanály a my už si... 13. června 2025

KVÍZ: Proč rozbité zrcadlo značí smůlu a co nosí štěstí? Pověry jsou s námi celá staletí. A další a další generace jim zřejmě budou věřit. Co víte o těch nejznámějších vy? vydáno 13. června 2025

Omeleta se šunkou a zeleninou Recept







Střední 20 min Tato omeleta je skvělý oběd když nemáte moc času na vaření, protože je hotová již za 20 minut.

Rok jsem nevyšla z kuchyně. Domácnost mě učila vést tchyně, líčí Japonka z Moravy Premium Výtvarnice Zuzana Osako řadu let žila v naprosto jiné kultuře. Proč učila Japonce pít slivovici? Jak vycházela s tchyní? A co jí to vše dalo? „Japonská tchyně je na snachu nepříjemná z principu,... 12. června 2025

Rekordmani v počtu odehraných rolí. Osobnosti, které točily jako o život Možná si myslíte, že rekordmanem v počtu odehraných rolí musí být zaručeně jedna z aktuálních hollywoodských hvězd. Zřejmě vás tak překvapení, kdo se umístil na prvním místě. Podívejte se do naší... 12. června 2025 8:26

Bradavky ven, či cudně zahalit? Záleží na tom, jestli jste muž, nebo žena Horké letní dny se blíží mílovými kroky a s nimi i jeden specifický úkaz: muži s obnaženými hrudníky. Většina z nás je bere jako běžnou součást městské i vesnické scenerie – což není dobře. A to z... 12. června 2025

Migréna po sexu? Zjistěte, proč vzniká a kdy může jít o vážný problém Intimní život je fajn. Utužuje zdraví, partnerské vztahy a ještě zlepšuje náladu. Ovšem jsou i tací, kteří si z postelových hrátek odnášejí migrénu. Patříte mezi ně? Poradíme vám, co s tím dělat. 12. června 2025