Léčba deprese začíná ve střevech. Testujeme psychobiotika, říká mikrobiolog

Premium

Fotogalerie 10

Molekulární biolog Petr Ryšávka | foto: Anna Kovačič

Anna Bortlová
  20:00
Jsou dlouhá zhruba sedm metrů a žije v nich až kilo bakterií, které se významně podílejí na našem zdraví i psychice. „Střevní mikrobiom je velká zoologická zahrada, z velké části stále neprobádaná,“ říká mikrobiolog Petr Ryšávka. Vysvětluje také význam uložení vlastní stolice.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

V roce 2023 jste založil první mikrobiomovou banku na světě. Když to řeknu hodně lidově, proč bych si měla uložit svoje hovínko? V čem se mi tahle investice může vyplatit?
Znám spoustu bohatých lidí, kteří mají na účtech miliony, ale dnes by dali všechno za to, kdyby měli v bance uloženou i svoji stolici. Naše zdraví se totiž z velké části formuje ve střevech, která jsou zodpovědná za imunitu. Uložením mikrobiomu si tak doslova ukládáte vlastní zdraví do budoucna.

Vědci zjistili, že už během prvních dnů užívání zmizely ze střeva i dutiny ústní některé bakterie a ani po čtyřech letech, po které studie probíhala, se tam nevrátily.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Zvládli byste přijímačky z češtiny? Otestujte si znalost přísloví

ilustrační snímek

Znáte opravdu všechna česká přísloví? Tento kvíz vás prověří nejen v nejznámějších rčeních, ale také v těch, která v minulých letech při přijímacích zkouškách z českého jazyka dokázala zaskočit i...

Odhalená poprsí, dokonalé křivky a masky. To nejlepší z karnevalu v Riu

Rio de Janeiro opět hýřilo barvami.

Festival v brazilském Riu de Janeiro za poslední roky odhalil mraky skvělých tanečníků i tanečnic a jejich propracované kostýmy. Podívejte se do naší galerie na výběr těch nejpikantnějších...

Trvalá, suchý šampon i Živé květy. Krása made in socialistické Československo

Přehlídka módních účesů v Praze v roce 1967.

V šedesátých letech se účesy šplhaly do výšin, o jakých si může nechat snít i Marge Simpsonová, v osmdesátkách zase letěla krepatá trvalá. Ani šedivé období, kdy vládla strana a unifikace,...

Slzy u moře, šok z paneláku. Vyměněná manželka letěla do Itálie

Stesk po rodině dohnal Dášu k slzám. Přála si, aby mohli být u moře s ní.

Nová Výměna manželek zavedla diváky do slunné Itálie. Pohodová Dáša si vyzkoušela život v rodině s úplně jiným životním stylem a musela se poprat s jazykovou bariérou. Zdeňka si připomněla, jaký je...

KVÍZ: 20 otázek o rakovině. Zvládnete na všechny odpovědět?

Ilustrační fotografie

Rakovina postihuje miliony lidí po celém světě a její příčiny jsou různé – genetika, životní styl či infekce. Vyzkoušejte si tento kvíz a zjistěte, co víte o prevenci, diagnostice a léčbě tohoto...

Léčba deprese začíná ve střevech. Testujeme psychobiotika, říká mikrobiolog

Premium
Molekulární biolog Petr Ryšávka

Jsou dlouhá zhruba sedm metrů a žije v nich až kilo bakterií, které se významně podílejí na našem zdraví i psychice. „Střevní mikrobiom je velká zoologická zahrada, z velké části stále neprobádaná,“...

1. března 2026

Žena spolkla celou lžičku, mohla za to bizarní nehoda

Bizarní nehoda mohla ženu stát život. Stáli při ní všichni svatí.

Osmadvacetiletá Reymy Amelinckxová z Belgie může děkovat osudu, že přežila poté, co se málem zadusila spolknutou lžičkou. A jak se jí podařilo lžičku spolknout? Za vše může její pes, který se chtěl...

1. března 2026  11:02

Vitamin D je sluneční zázrak. V zimě hledejte zdroje v lednici

Losos s lehkým zeleninovým salátkem

Kdy naposledy jste se zamýšleli nad vitaminem D? Zatímco v létě si ho načerpáme skrze sluneční paprsky, v zimě je to trochu složitější. Češi často trpí jeho nedostatkem, právě proto si teď zaslouží...

1. března 2026

Srdeční selhání není infarkt. Jak poznat varovné signály včas

Ilustrační snímek

Mnoho lidí vůbec netuší, že srdeční selhání je onemocnění, které vůbec nesouvisí s infarktem, ale umírá se na něj více než na rakovinu nebo právě infarkt. Zvláště ohroženi jsou lidé s vysokým tlakem,...

1. března 2026

Když je pleť na nervy. Stres se podepisuje i na naší pokožce

Ilustrační snímek

Věděla jste, že jsou kůže a nervová soustava velmi úzce propojené? Stres, emoční přetížení, nedostatek spánku i dlouhodobé napětí se tak velmi rychle projeví na kvalitě pokožky. Poradíme vám, jak o...

1. března 2026

Váhy čekají komplikace, Býkům bude přát štěstí. Co říká horoskop na březen

Premium
ilustrační snímek

Třetí měsíc roku 2026 přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů astrolog Milan Gelnar prozradí, co březen přinese jednotlivým znamením, na co se mohou těšit, čeho...

1. března 2026

Nadějné lásky slavných, které skončily rozvodem

Něco končí, ale něco krásného zase začíná.

Každá láska se na počátku jeví jako jedinečná a ta, která vše ustojí. Ne vždy se však vyplní představy o nekonečném vztahu a své o tom vědí i známé osobnosti, které mnohdy k rozvodu dospěly po...

1. března 2026

Dvoumilimetrový nádor rozjede hormony tak, že pacienta zničí, líčí neurochirurg

Premium
Václav Masopust

Operuje nádory u mozkového kmene, kde nesmí sáhnout vedle ani o milimetr. Vypíná bolest pomocí elektrod a zároveň přemýšlí o duši jako o anténě. Ředitel Ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust...

28. února 2026

Romantika v dlouhodobém vztahu. Nákup kytek si spojte třeba s návštěvou benzinky

Premium
ilustrační snímek

V kabelce schováváte harlekýnku, v playlistu vám vyskakují balady od Eda Sheerana, v audioknihovně máte předplacenou sekci Romantika nebo Erotika? Pozor, vztahoví kouči se už shodli, že nadměrná...

28. února 2026

Žena je na vozíku a odnosila trojčata, pět dětí s manželem zvládají hravě

Stephanie Woodwardová

Stephanie a Ryan Woodwardovi z New Yorku oba k životu potřebují invalidní vozík, jinak by se nemohli samostatně pohybovat. Nefungují jim dolní končetiny a toto je jediná cesta pro jejich pohyb. Svůj...

28. února 2026  10:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Elegán s kšiltovkou. JFK Jr. byl ikonou 90. let, nový seriál vrací jeho styl zpět do hry

Pro JFK mladšího byla typická kvalitní krejčovina a dokonale padnoucí obleky....

Nikdo nenosil čepici s kšiltem tak jako John F. Kennedy Jr. Právě jeho výrazný módní styl, ale také jeho tragický příběh znovu ožívá díky seriálu Love Story. Byla Kennedyho láska ke kulichům a...

28. února 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Mají rádi lidi, ale v davu jsou za outsidery. Seznamte se s otroverty

Premium
Ilustrační snímek

Máte rádi lidi a kontakt s nimi, ale davy a hromadné hurá akce nesnesete? Vyhledáváte blízkost, ale mezi lidmi si přijdete jako naprostý outsider? Možná jste otroverti. Nová charakteristika...

28. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.