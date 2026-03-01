Léčba deprese začíná ve střevech. Testujeme psychobiotika, říká mikrobiolog

V roce 2023 jste založil první mikrobiomovou banku na světě. Když to řeknu hodně lidově, proč bych si měla uložit svoje hovínko? V čem se mi tahle investice může vyplatit?
Znám spoustu bohatých lidí, kteří mají na účtech miliony, ale dnes by dali všechno za to, kdyby měli v bance uloženou i svoji stolici. Naše zdraví se totiž z velké části formuje ve střevech, která jsou zodpovědná za imunitu. Uložením mikrobiomu si tak doslova ukládáte vlastní zdraví do budoucna.
Vědci zjistili, že už během prvních dnů užívání zmizely ze střeva i dutiny ústní některé bakterie a ani po čtyřech letech, po které studie probíhala, se tam nevrátily.