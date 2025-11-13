Co vaše trávení vypovídá o zdraví střev. Signály, které byste neměli ignorovat

Nerovnováha střevního mikrobiomu je velmi často přehlíženým zdravotním problémem, který souvisí s řadou závažných onemocnění. Je proto dobré porozumět konkrétním symptomům, kterými se vám střeva snaží něco důležitého sdělit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Základní funkcí střev je trávení potravy a absorpce živin do našeho těla. Nicméně role střev, potažmo střevní mikrobioty, je pro naše celkové zdraví mnohem významnější. Ve střevech se tvoří víc než sedmdesát procent imunitních buněk, jsou tak naším největším imunitním orgánem.

Ve střevech se taky tvoří devadesát procent serotoninu, známého jako hormon štěstí. Střeva proto ovlivňují nejenom to, jak se cítíme fyzicky, ale i naši celkovou náladu.

Důležitá je zejména rovnováha

Aby naše trávení fungovalo přesně tak, jak se od něj očekává, musí být jeho vnitřní prostředí dlouhodobě v rovnováze. Dostatek prospěšných bakterií, jako jsou Lactobacillus či Bifidobacterium, nízký počet potenciálně škodlivých patogenů, vyvážený poměr a dostatečná diverzita mezi jednotlivými druhy mikroorganismů v našich střevech nebo také pravidelný přísun potravy obsahující hodně vlákniny jsou faktory, jež určují zdraví naší trávicí soustavy.

Po antibiotikách se některé střevní bakterie už nikdy neobnoví, varuje imunolog

Mnoho lidí si však vlivem špatné stravy – kterou tvoří především průmyslově zpracované potraviny, umělá sladidla a rafinované cukry – nedostatečného pohybu, nekvalitního spánku a špatného pitného režimu balanc narušuje.

K narušení střevní rovnováhy může dojít hned z několika důvodů. Velmi častou příčinou je přemnožení škodlivých bakterií, kterými jsou například Clostridium difficile nebo také Helicobacter pylori. Tyto patogeny nejenže narušují symbiózu střevních mikroorganismů, velmi často také stojí za špatným trávením, záněty a nebezpečnými infekcemi. Vnitřní prostředí je tak oslabené a náchylné k rozvinutí řady méně i více vážných onemocnění.

Všeho moc škodí

„Dysbióza neboli stav nerovnováhy mikrobiomu těla však může nastat i v případě nadměrného výskytu určitých prospěšných bakterií, které za normálních okolností člověku pomáhají. V případě přemnožení však mohou způsobit nepříjemné komplikace. Pokud tedy člověk začne pociťovat klidně i drobné projevy, určitě by se měl obrátit například na výživového specialistu či gastroenterologa. Preventivním opatřením může být i testování,“ vysvětluje Barbora Procházková, jež se mimo jiné podílí na vývoji genetických testů a testování střevního mikrobiomu.

A jaké jsou podle ní nejčastější projevy nerovnováhy ve střevech?

Časté nadýmání nebo průjem? Zpozorněte, může jít o zánět střev

Břicho jako balon

Mezi nejčastěji přehlížené symptomy patří plynatost. V mnoha případech jde pouze o dočasný jev způsobený hltáním, mluvením při jídle – kdy spolykáme víc vzduchu, než je potřeba – či skupinou nadýmavých potravin, mezi které řadíme například brokolici, kapustu, luštěniny či živočišné bílkoviny.

Pokud se však člověk potýká s tímto problémem dlouhodobě, může být nadýmání výsledkem střevní nerovnováhy. „Dysbióza ve střevním mikrobiomu může ovlivnit trávení a zvýšit tak i tvorbu plynů. Přemnožení určitých bakterií může vést k nadměrné fermentaci, což způsobuje nadýmání a diskomfort,“ upozorňuje genetička Procházková.

Zlehčovat bychom neměli ani zácpu

Pokud člověk nepřijímá dostatek vlákniny, nehýbe se a za den vypije sotva litr vody, jeho střeva nepracují tak, jak by měla. Výsledkem je poté zadržování odpadních látek v podobě stolice, ze které se mohou uvolňovat toxické látky zpět do těla.

Tipy, jak se zbavit zácpy. Vycvičte si střeva, hýbejte se a pijte

Stejně závažný je i průjem. Ten je často vyvolán bakteriální či virovou infekcí, může však stejně jako nadýmání souviset s potravinovou intolerancí.

Jednejte!

Podle Barbory Procházkové je důležité, aby v případě výskytu prvních příznaků, které ne a ne odejít, člověk začal jednat. „Jako první je třeba analyzovat jídelníček a podívat se na potraviny, ze kterých se skládá. Průmyslově zpracované suroviny nahradit skutečným jídlem bohatým na minerály, vitaminy, celé spektrum makroživin a především vlákninu, která slouží jako strava pro naše střevní mikroorganismy. Zároveň představují tyto potraviny i zdroj nových druhů prospěšných bakterií, které ve střevech zvýší potřebnou diverzitu. Skvělé jsou především kvašené potraviny, jako je kimči, různé druhy pickles nebo třeba kefír.“

Do vyváženého stravování patří rovněž zdravější zdroje tuků. Z bílkovinových zdrojů se pak doporučuje preferovat rybí nebo bílé maso. Vhodné jsou také doplňky stravy bohaté na vlákninu a živé mikroorganismy. Jejich výběr ale pro jistotu konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Co je dobré vědět

Zanedbání projevů střevní nerovnováhy velmi často vede k rozvinutí skutečných komplikací, které člověk pouhou změnou stravovacích návyků již nevyřeší, ale uleví mu jen odborná pomoc. Záněty střev jsou jedním z důsledků vážně narušeného střevního prostředí. Projevují se bolestí v oblasti břicha, častými průjmy, ztrátou chuti k jídlu či výskytem krve ve stolici.

Příznaky však člověk může pocítit i mimo trávicí soustavu, například na kůži v podobě vyrážky. V určitých případech se může jednat také o autoimunitní onemocnění, jež člověk zdědí po předcích. Příkladem je Crohnova choroba, celiakie či ulcerózní kolitida.

Určité dědičné predispozice může mít člověk také k výskytu rakoviny tlustého střeva či jiné části trávicího traktu. Je proto opravdu důležité znát rodinnou anamnézu a veškeré potenciálně rizikové symptomy včasně konzultovat s lékařem.

Článek vyšel v listopadovém vydání časopisu Zdraví.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nahá seznamka fascinuje víc intimitou než erotikou, míní psycholožka

Z pořadu Naked Attraction

Televizní seznamka založená na nahotě podle psycholožky Hany Mezerové připomíná spíš nudapláž než svádění a erotickou situaci. „Lidé jsou fascinováni tím, jak se chováme, když odpadnou všechny...

KVÍZ: Škamna, bradýř nebo furtka: Rozumíte slovům, která dávno vyšla z módy?

čeština

Čeština se za staletí pořádně proměnila. Některá slova vymizela, jiná přežila jen v nářečích nebo v pohádkách. Vyzkoušejte si, jak dobře rozumíte starší češtině, a zjistěte, jestli byste se domluvili...

Modelka Pontonová ukazuje, že sexy jsou i ženy s menším poprsím

„Krása je v každém z nás,“ říká modelka.

Nehroutí se z toho, že jí v oblasti hrudníku nebylo příliš přáno. Naopak udělala modelka Olivia Pontonová z menšího poprsí přednost a opravdu nepomýšlí na plastiku. Užívá si a těší ji, že je zdravá....

Nejzoufalejší pokusy o hubnutí slavných, které neměly dobré konce

Některé VIP hubnou, protože chtějí. Některé to dostaly za úkol kvůli roli nebo...

Museli hubnout kvůli roli nebo zakázkám a měli na to velmi málo času. Často se tak slavní uchylovali k možnostem, které nebyly úplně šetrné k jejich tělu a podle toho to také pak s hubnutím vypadalo....

Polyamorní rodina nemá tušení, kdo je otcem dvou posledních dětí

Polyamorní rodina si nemůže netradiční vztah vynachválit.

Taya, Sean, Alysia a Tyler jsou jedna velká rodina. Patří do ní ovšem ještě čtyři děti. Že už vám nějak nejdou počty dohromady? Není se čemu divit, žijí totiž v polyamorním svazku. Poslední dvě...

Dejte si kosmetické rande s dýní. Omladí pleť a zbaví ji skvrn

Ilustrační snímek

Zdobí vaši domácnost precizně vydlabaná halloweenská dýně, nebo jste si raději pořídila hokkaidó na skvělou dýňovou polévku? Máme pro vás i další možnost, jak si s dýní užít: dejte si s ní rande v...

13. listopadu 2025

Každý den krásné vlasy. Chraňte je, na podzim přidejte i masky

Dopřejte svým vlasům na jaře pořádnou péči. Zvládnete to i doma, nebojte se...

Možná by bylo hezké střídat denně vlasy stejně jako oblečení nebo kabelky. Pokud si ale nechceme vypomáhat parukami, máme jen ty vlasy, které nám rostou na hlavě. Aby zářily, potřebují péči.

13. listopadu 2025

Jablko jako poklad. Jak s ním v podzimní kuchyni čarují známé foodblogerky?

Ilustrační snímek

Říká se, že jedno jablko denně udrží doktora daleko. Toto obyčejné ovoce, které se snad u každého doma povaluje v míse, dokáže zázraky. Křehká klasika českých sadů má neuvěřitelnou sílu proměnit...

13. listopadu 2025

Co vaše trávení vypovídá o zdraví střev. Signály, které byste neměli ignorovat

Ilustrační fotografie

Nerovnováha střevního mikrobiomu je velmi často přehlíženým zdravotním problémem, který souvisí s řadou závažných onemocnění. Je proto dobré porozumět konkrétním symptomům, kterými se vám střeva...

13. listopadu 2025

Ranní káva, spadané listí i déšť. Vychutnejte si nejkrásnější vůně podzimu

Ilustrační snímek

Probudila jste se do studeného dne, za oknem šedivo a vám se nechce ani vystrčit palec zpod peřiny? Zaměřte pozornost na jeden z nejkrásnějších atributů podzimu – vůni. A pojměte celý den jako jednu...

13. listopadu 2025

Croissanty plněné čerstvým sýrem

Croissanty plněné čerstvým sýrem
Recept

Lehké

30 min

Zpříjemněte si ráno plněnými croissanty.

Odhalí i sklony k nevěře. Co se dá vyčíst z obličeje a proč jsou v tom ženy úspěšnější

Premium
Ve tvářích se nám zračí zdraví, povaha, sexuální apetit… Kdysi se věřilo, že...

Mluvíme, i když mlčíme – ve tvářích se nám zračí zdraví, povaha, sexuální apetit… Kdysi se věřilo, že podle obličeje poznáme i zločince, píše magazín Víkend DNES.

12. listopadu 2025

Jak slavné ženy pečují v zimě o tělo? Svěřily se s ověřenými tipy

Slavné ženy a jejich tajné tipy, jak přežít zimu.

Krémy, doplňky stravy, pohyb, meditace, wellness. To vše si dopřávají slavné ženy, aby byly v dobré kondici i psychické pohodě během zimních měsíců a nadcházejících vánočních svátků. Podívejte se do...

12. listopadu 2025  11:10

Slovník generace alfa nejen pro rodiče. Co znamená 6 7, aura nebo sigma?

ilustrační snímek

Zdá se vám někdy, že vaše děti mluví cizí řečí? Pokud u vás doma padají výrazy jako „skibidi toilet“, „rizzovat“, „aura points“ nebo „six-seven“, máte čest se slangem generace alfa. Náš slovníček vám...

12. listopadu 2025  9:45

Preventivní prohlídky 2026 se mění. Lékař vám udělá víc testů zdarma

ilustrační snímek

Chodíte pravidelně k lékaři? Měli byste. Preventivní prohlídky mohou pomoci odhalit závažné onemocnění v jeho začátku, a tím zlepšit jeho prognózu. Od ledna 2026 se navíc preventivní prohlídky mění,...

8. listopadu 2025,  aktualizováno  12. 11. 9:31

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jednovaječná dvojčata dělají vše společně, nyní plánují i společný porod

Jednovaječná dvojčata si budoucnost naplánovala už v dětství. Jako malé...

Třiatřicetiletá jednovaječná dvojčata Faye Shore a Alex Melia z Liverpoolu jsou obě v očekávání a zdá se, že se jim splní jejich velký sen. Mají totiž v plánu rodit společně a miminka na svět přivést...

12. listopadu 2025  8:31

Diamanty hrají prim v péči o krásu. Zdobí úsměv, vlasy a zkrášlují pleť

Diamantový look působí velmi luxusně.

S okřídleným rčením, že „diamanty jsou nejlepším přítelem každé dívky“ můžete a nemusíte souhlasit. Pravdou ale je, že diamanty už dávno nekrášlí jen ve formě šperků. Používají se jako ozdoba zubů,...

12. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.