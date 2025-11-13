Základní funkcí střev je trávení potravy a absorpce živin do našeho těla. Nicméně role střev, potažmo střevní mikrobioty, je pro naše celkové zdraví mnohem významnější. Ve střevech se tvoří víc než sedmdesát procent imunitních buněk, jsou tak naším největším imunitním orgánem.
Ve střevech se taky tvoří devadesát procent serotoninu, známého jako hormon štěstí. Střeva proto ovlivňují nejenom to, jak se cítíme fyzicky, ale i naši celkovou náladu.
Důležitá je zejména rovnováha
Aby naše trávení fungovalo přesně tak, jak se od něj očekává, musí být jeho vnitřní prostředí dlouhodobě v rovnováze. Dostatek prospěšných bakterií, jako jsou Lactobacillus či Bifidobacterium, nízký počet potenciálně škodlivých patogenů, vyvážený poměr a dostatečná diverzita mezi jednotlivými druhy mikroorganismů v našich střevech nebo také pravidelný přísun potravy obsahující hodně vlákniny jsou faktory, jež určují zdraví naší trávicí soustavy.
|
Po antibiotikách se některé střevní bakterie už nikdy neobnoví, varuje imunolog
Mnoho lidí si však vlivem špatné stravy – kterou tvoří především průmyslově zpracované potraviny, umělá sladidla a rafinované cukry – nedostatečného pohybu, nekvalitního spánku a špatného pitného režimu balanc narušuje.
K narušení střevní rovnováhy může dojít hned z několika důvodů. Velmi častou příčinou je přemnožení škodlivých bakterií, kterými jsou například Clostridium difficile nebo také Helicobacter pylori. Tyto patogeny nejenže narušují symbiózu střevních mikroorganismů, velmi často také stojí za špatným trávením, záněty a nebezpečnými infekcemi. Vnitřní prostředí je tak oslabené a náchylné k rozvinutí řady méně i více vážných onemocnění.
Všeho moc škodí
„Dysbióza neboli stav nerovnováhy mikrobiomu těla však může nastat i v případě nadměrného výskytu určitých prospěšných bakterií, které za normálních okolností člověku pomáhají. V případě přemnožení však mohou způsobit nepříjemné komplikace. Pokud tedy člověk začne pociťovat klidně i drobné projevy, určitě by se měl obrátit například na výživového specialistu či gastroenterologa. Preventivním opatřením může být i testování,“ vysvětluje Barbora Procházková, jež se mimo jiné podílí na vývoji genetických testů a testování střevního mikrobiomu.
A jaké jsou podle ní nejčastější projevy nerovnováhy ve střevech?
|
Časté nadýmání nebo průjem? Zpozorněte, může jít o zánět střev
Břicho jako balon
Mezi nejčastěji přehlížené symptomy patří plynatost. V mnoha případech jde pouze o dočasný jev způsobený hltáním, mluvením při jídle – kdy spolykáme víc vzduchu, než je potřeba – či skupinou nadýmavých potravin, mezi které řadíme například brokolici, kapustu, luštěniny či živočišné bílkoviny.
Pokud se však člověk potýká s tímto problémem dlouhodobě, může být nadýmání výsledkem střevní nerovnováhy. „Dysbióza ve střevním mikrobiomu může ovlivnit trávení a zvýšit tak i tvorbu plynů. Přemnožení určitých bakterií může vést k nadměrné fermentaci, což způsobuje nadýmání a diskomfort,“ upozorňuje genetička Procházková.
Zlehčovat bychom neměli ani zácpu
Pokud člověk nepřijímá dostatek vlákniny, nehýbe se a za den vypije sotva litr vody, jeho střeva nepracují tak, jak by měla. Výsledkem je poté zadržování odpadních látek v podobě stolice, ze které se mohou uvolňovat toxické látky zpět do těla.
|
Tipy, jak se zbavit zácpy. Vycvičte si střeva, hýbejte se a pijte
Stejně závažný je i průjem. Ten je často vyvolán bakteriální či virovou infekcí, může však stejně jako nadýmání souviset s potravinovou intolerancí.
Jednejte!
Podle Barbory Procházkové je důležité, aby v případě výskytu prvních příznaků, které ne a ne odejít, člověk začal jednat. „Jako první je třeba analyzovat jídelníček a podívat se na potraviny, ze kterých se skládá. Průmyslově zpracované suroviny nahradit skutečným jídlem bohatým na minerály, vitaminy, celé spektrum makroživin a především vlákninu, která slouží jako strava pro naše střevní mikroorganismy. Zároveň představují tyto potraviny i zdroj nových druhů prospěšných bakterií, které ve střevech zvýší potřebnou diverzitu. Skvělé jsou především kvašené potraviny, jako je kimči, různé druhy pickles nebo třeba kefír.“
Do vyváženého stravování patří rovněž zdravější zdroje tuků. Z bílkovinových zdrojů se pak doporučuje preferovat rybí nebo bílé maso. Vhodné jsou také doplňky stravy bohaté na vlákninu a živé mikroorganismy. Jejich výběr ale pro jistotu konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.
Co je dobré vědět
Zanedbání projevů střevní nerovnováhy velmi často vede k rozvinutí skutečných komplikací, které člověk pouhou změnou stravovacích návyků již nevyřeší, ale uleví mu jen odborná pomoc. Záněty střev jsou jedním z důsledků vážně narušeného střevního prostředí. Projevují se bolestí v oblasti břicha, častými průjmy, ztrátou chuti k jídlu či výskytem krve ve stolici.
Příznaky však člověk může pocítit i mimo trávicí soustavu, například na kůži v podobě vyrážky. V určitých případech se může jednat také o autoimunitní onemocnění, jež člověk zdědí po předcích. Příkladem je Crohnova choroba, celiakie či ulcerózní kolitida.
Určité dědičné predispozice může mít člověk také k výskytu rakoviny tlustého střeva či jiné části trávicího traktu. Je proto opravdu důležité znát rodinnou anamnézu a veškeré potenciálně rizikové symptomy včasně konzultovat s lékařem.
Článek vyšel v listopadovém vydání časopisu Zdraví.