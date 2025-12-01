Určitě to znáte. Když vás pálí oči, nejste schopni se soustředit, nebo třeba máte zvýšenou teplotu, je to jasný signál, že byste měli zpomalit, dopřát si trochu klidu, pořádně se vyspat. S naším střevním mikrobiomem jeto podobné. Trápí vás nadýmání či zácpa? Máte pocit, že je vaše břicho plné kamenů? Nebo jste zničehonic, zdánlivě bez důvodu, propadli chmurným myšlenkám? I v tom může mít prsty střevní mikrobiom (respektive jeho nerovnováha).
Ne nadarmo jsou střeva považována za „druhý mozek“. Přesto jsou právě tyto souvislosti velmi často přehlížené. K naší vlastní škodě.
Narušený balanc
Nerovnováha střevního mikrobiomu totiž souvisí s celou řadou závažných onemocnění. Aby trávení dobře fungovalo, musí být jeho vnitřní prostředí dlouhodobě v rovnováze. Dostatek prospěšných bakterií (Lactobacillus, Bifidobacterium), nízký počet potenciálně škodlivých patogenů, vyvážený poměr a dostatečná diverzita mezi jednotlivými druhy mikroorganismů ve střevech, ale i pravidelný přísun potravy bohaté na vlákninu, to vše jsou faktory, které se odrážejí na kondici naší trávicí soustavy.
Mnozí z nás si však vlivem špatné stravy, tvořené hlavně průmyslově zpracovanými potravinami, umělými sladidly a rafinovanými cukry, nedostatečným pohybem, nekvalitním spánkem a špatným pitným režimem tento balanc narušují.
Příčiny dysbiózy
„K narušení střevní rovnováhy může dojít z několika důvodů. Velmi častou příčinou je přemnožení škodlivých bakterií, například Clostridium difficile nebo Helicobacter pylori. Tyto patogeny nejenže narušují symbiózu střevních mikroorganismů, velmi často také stojí za špatným trávením, záněty a nebezpečnými infekcemi.
Vnitřní prostředí je tak oslabené a náchylné k rozvinutí celé řady méně, ale i více vážných onemocnění. Dysbióza mikrobiomu však může nastat i v případě nadměrného výskytu určitých prospěšných bakterií, které za normálních okolností člověku pomáhají, v případě přemnožení ale mohou způsobit nepříjemné komplikace. Pokud tedy začnete pociťovat i drobné projevy, určitě byste se měli obrátit na výživového specialistu či gastroenterologa. Preventivním opatřením může být testování,“ vysvětluje Barbora Procházková, která se podílí na vývoji genetických testů a testování střevního mikrobiomu.
Co nás varuje?
Mezi nejčastěji přehlížené symptomy patří plynatost. V mnoha případech jde pouze o dočasný jev, pokud se však člověk potýká s tímto problémem dlouhodobě, může se jednat o výsledek střevní nerovnováhy.
„Dysbióza ve střevním mikrobiomu může ovlivnit trávení, a zvýšit tak i tvorbu plynů. Přemnožení určitých bakterií může vést k nadměrné fermentaci, což způsobuje nadýmání a diskomfort. Pocit ,tíhy’ nebo zpomaleného trávení může být také spojen s jinými faktory, jako je nízký příjem vlákniny, nedostatek pohybu či nesnášenlivost některých potravin, například laktózy, kdy nestrávená laktóza ve střevě kvasí a vytváří nadbytek plynů,“ upozorňuje Barbora Procházková.
Zlehčovat bychom neměli ani častou zácpu. Pokud nepřijímáme dostatek vlákniny, máme jen minimum pohybu a málo pijeme, výsledkem je zadržování stolice, ze které se mohou uvolňovat toxiny zpět do těla. Stejně závažný je i průjem, který může stejně jako nadýmání souviset s potravinovou intolerancí.
Radši dřív než později
Podle Barbory Procházkové je důležité, abychom v případě výskytu prvních příznaků, které nechtějí odejít, začali jednat: „Nejprve je třeba analyzovat jídelníček, průmyslově zpracované suroviny nahradit skutečným jídlem bohatým na minerály, vitaminy, celé spektrum makroživin a především vlákninu, která slouží jako strava pro střevní mikroorganismy. Zároveň tyto potraviny představují i zdroj nových druhů prospěšných bakterií, které ve střevech zvýší potřebnou diverzitu. Skvělé jsou kvašené potraviny, jako je kimči, různé druhy pickles nebo třeba kefír.“ Zanedbávání drobných projevů poté velmi často vede k rozvinutí skutečných komplikací, kdy už pomůže pouze odborný lékař.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.