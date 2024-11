Nedejte stresu šanci. Jednoduché tipy, jak ho dostat pod kontrolu

Stres je mentální nebo fyzická reakce těla na život ohrožující situaci, kdy potřebujeme více nabuzení a soustředění, abychom ji zvládli a přežili. Bojem nebo útěkem. Do krevního oběhu se v tu chvíli vylučují hormony adrenalin a kortizol, svaly se napnou, dýchání i tep se zrychlí.

Pokud je to jednorázová reakce, je to v pořádku. Možná díky tomu dokážeme zabránit dopravní nehodě nebo úrazu. Pokud je však stres chronický, to znamená, že trvá dlouho, tělo je stále zaplaveno stresovými hormony, svaly nemají čas na odpočinek, přestává nám sloužit.

Poznáte příznaky? Nejčastěji se stres projevuje například bušením srdce, sevřením hrdla, pocením, nespavostí, napětím, nervozitou, podrážděností, nebo dokonce depresí. Všechny tyto a další negativní projevy jsou nepříjemné, ale nepředstavují zásadní hrozbu, pokud nejste ve stresu dlouhodobě.

Je čas něco udělat dřív, než se to projeví na našem zdraví. A to nejenom na tom duševním, ale i fyzickém. Dlouhodobý dopad stresových hormonů totiž snižuje i imunitu a odolnost vůči patogenům. Proto jsou chronicky vystresovaní lidé náchylnější na virové a infekční, ale i další onemocnění.

Co tedy dělat?

„V první řadě je důležité si uvědomit, že jsme ve stresu. Připustit si, že žijeme nebo jednáme tak, jak ve skutečnosti nechceme, je dobrý začátek a vede k dalšímu kroku. Pokud je to možné, je třeba odstranit příčiny stresu ze svého života, což je náročný, ale ne nezvládnutelný úkol,“ doporučuje socioterapeutka Lucia Skladanová.

Jak ještě lze účinně zatáhnout za pomyslnou záchrannou brzdu? Účinných způsobů je hned několik.

Pozitivní myšlení

Myslete pozitivně! Každý, kdo se někdy potýkal s nenáladou či depresí, to už určitě slyšel, ale platí to i v případě nějaké stresové situace. Ukazuje se, že pozitivní přístup ke zdánlivě obtížnému problému může přinést skvělé výsledky. A tak je místo vymýšlení těch nejhorších scénářů lepší věřit, že vše dobře dopadne.

Kupříkladu: Stresujete se kvůli pracovnímu pohovoru? Opakujte si, že jste dobře připraveni a máte odpovídající kvalifikaci, a rozhovor, byť důležitý, bude příjemným zážitkem anebo skvělou zkušeností. Přílišné přemýšlení o případném neúspěchu nepřinese lepší náladu, naopak – můžete se cítit ještě hůř. Také je dobré si v podobných situacích připomenout své silné stránky (každý je má). Určitě to neublíží a v mnoha případech je to podle odborníků motivující.

Pohyb a relaxace

Také pravidelný pohyb a relaxace jsou osvědčenými způsoby, jak se vypořádat se stresem. Vyzkoušejte to! Pokud se třeba momentálně potřebujete uvolnit, stačí se rovně posadit a několikrát se zhluboka nadechnout a vydechnout. Poté můžete provést některou z relaxačních technik, například Jacobsonovu svalovou relaxaci, která zahrnuje vědomé napínání a uvolňování svalových skupin.

Tip navíc Při zvládání stresu a jeho následků pomáhají také vitaminy a doplňky stravy. Pokud právě intenzivně nesvítí slunce, je dobré dodávat tělu například dostatečné množství vitaminu D v syntetické formě. Dostat organismus do rovnováhy pomáhají i betaglukany, které odborníci stále častěji doporučují jako výtečný podpůrný prostředek při psychické nebo fyzické zátěži.

Relaxovat můžete i při poslechu oblíbené hudby nebo při dlouhé koupeli s přidáním levandule nebo meduňky do vody. Sportovním nadšencům doporučujeme absolvovat nějaký trénink na odbourání stresu – ať už je to běh, plavání nebo jízda na kole – nezáleží na tom, jakou disciplínu si vyberou, důležité je, aby je to bavilo. Při aktivitě se navíc uvolňují endorfiny, které efektivně zlepší náladu.

Správná strava

Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, i to, co jíme, má zásadní vliv na naši pohodu. Třeba voda, ta by měla být první povinnou složkou našeho jídelníčku. Bylo prokázáno, že dehydratované tělo produkuje více stresového hormonu kortizolu.

Je také důležité jíst denně porci zeleniny a ovoce, které poskytují dostatečné množství vitaminů a minerálů. Navíc by strava měla být bohatá na hořčík, který ovlivňuje správné fungování nervového systému. Nachází se třeba v banánech, špenátu a mandlích.

Několik dalších způsobů boje se stresem Ideální na boj se stresem je meditace. Zaměření se na přítomný okamžik během ní může pomoci zmírnit napětí a zlepšit duševní stav. Pomáhá rovněž cvičení jógy nebo taiči. Tyto techniky kombinují relaxaci, meditaci a cvičení, aby pomohly snížit hladinu stresu. To, jak se vypořádáme se stresem, přímo ovlivňuje i kvalita a množství spánku. Protože kofein a alkohol mohou zvýšit stres, je snížení jejich příjmu jednoduchá změna, která může pomoci lépe zvládat stres. Budování a udržování pevných sociálních vazeb je dalším důležitým prvkem při zvládání stresu. Ke snížení stresu přispívají také koníčky, které mohou odvést mysl od problémů a přispět k lepší pohodě.

Článek vyšel v listopadovém vydání časopisu Zdraví.