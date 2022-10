Cesta ven z hektického světa. Žijte přítomností a myslete na sebe

Následující situaci většina z nás dobře zná. V šest ráno se vám na nočním stolku rozdrnčí budík. Oženete se po něm s očima ještě zalepenýma spánkem a trpkým pocitem, jako by trval sotva hodinu. Potom se s povzdechy a celí ztuhlí posadíte na lůžku a snažíte se vstřebat fakt, že je tady nový den.

Měli byste být vyspalí a odpočatí, přesto se cítíte, jako byste celou noc fárali v dole. Šálek silného espresa vás z téhle letargie vysvobodí a vy si konečně můžete zapnout televizi či internet a ponořit se do aktuálního zpravodajství. Je přece důležité vědět, co se děje. Tak vstřebáváte informace o všech těch živelných pohromách, podvodech, nebezpečných virech, zkrátka o všem, před čím je třeba mít se na pozoru. Povzbuzeni kofeinem a negativní zpravodajskou smrští pak vyrazíte do práce...

Zdroj léčivé síly máme v sobě

Faktem skutečně je, že mnozí z nás sytí od rána do večera svou hlavu myšlenkami, které oslabují duši, ale i tělo, neboť jak známo, tělo a duše (případně mysl) jsou spojité nádoby. To si bohužel jen málokdo uvědomuje. Tudíž se zcela automaticky a dobrovolně vystavujeme přílivu negativních informací a večer se divíme, jak je možné, že se opět cítíme tak vyšťavení, demotivovaní a bez nálady.

Důvod je prostý. Zapomněli jsme na to, že jediný bezpečný přístav a zdroj té největší léčivé, vitální síly se nenachází nikde jinde než v nás samotných. Zdraví a pohodu nenajdeme ve vnějším světě, ale pouze a jen ve svém vlastním nitru. Není to fráze, ale prostý fakt, který mnozí z nás celý život přehlížejí, anebo o něm vůbec nevědí.

Vezměte si zpět svá privilegia

Je prokázáno i moderní vědou, že lidské tělo má úžasné sebeozdravné schopnosti, když mu ovšem dáme šanci k tomu, aby je uplatnilo. A v tom je právě ten háček. Lidé si dnes zvykli na snadná řešení. Bolí tě něco? Spolkni pilulku, to přejde. A když ne, spolkni ještě druhou. Máš „depku“? Dej si skleničku, zvedne ti náladu. Jsi utahaný z práce? Pusť si telku a na chvíli vypni. A to je přesné. Místo, abychom se naladili sami na sebe, objevili skutečnou příčinu toho, proč se cítíme tak, jak se cítíme, a něco s tím udělali, raději se vypneme. Vypneme svou sebereflexi, svou intuici, svou schopnost tvořit a ovládat svůj život a všechna tato privilegia, jimiž jsme od přírody všichni obdařeni, dobrovolně předáme někomu nebo něčemu „tam venku“ – práškům, různým stimulantům, bezduchým seriálům.

A pak se opět divíme, jak je možné, že to nezabírá. A tak zkoušíme další a další „osvědčené“ metody, zvyšujeme dávky a čím dál tím víc se vzdalujeme sami sobě a svým úžasným možnostem. A kdesi uvnitř nás začíná narůstat nespokojenost, frustrace, sebelítost a mnoho dalších destruktivních pocitů, protože ve své nejhlubší podstatě víme, že jdeme proti sobě, že si škodíme, že si nedáváme tolik lásky, kolik potřebujeme, ale že s tím přesto nic neděláme.

Možná z pohodlnosti, z nevědomosti nebo zkrátka jen ze strachu se osvobodit a překročit svůj stín. Což velmi často souvisí i s obavou, co by tomu řekli druzí. A tak v tom sebedestruktivním tažení pokračujeme dál, až jednoho dne onemocníme...

Jediné, co máme, je přítomnost

Už staří filozofové razili cestu střídmosti a uměřenosti jako způsob vedoucí k dlouhému životu ve zdraví. Tyto pojmy nám ovšem dnes znějí archaicky, překonaně, jako něco, co v moderním světě dávno ztratilo své místo. Při pohledu zvenčí to tak i vypadá. Spousta lidí se stále za něčím žene, ať už za penězi, kariérou, společenskou prestiží nebo třeba dokonalou postavou. A v tom permanentním shonu, který nedává člověku vydechnout, zapomínají žít.

Přitom jediné, co skutečně máme a co můžeme reálně ovlivnit, je přítomnost. Stav tady a teď, ve kterém nás neužírají myšlenky na minulost ani nedusí obavy z budoucnosti. Jediná možná chvíle, kdy svůj život můžeme posunout směrem ke zdraví a spokojenosti.

Učiňte svůj život jednodušším

Možná si teď kladete otázku, jak to udělat? Je to vůbec ještě možné? Je! Začněte od těch nejjednodušších věcí. Naslouchejte svému tělu, to vám vždy odpoví pravdivě. Místo polykání tabletek proti bolesti, které pouze zatlačí skutečnou příčinu ještě hlouběji, si dopřejte víc spánku a častější pohyb.

Překonejte počáteční lenost a vydržte týden či dva. Budete překvapeni, jak vaše tělo ožije, jak se vám odmění znovuzískanou vitalitou, která vám dá chuť a sílu pokračovat. Možná ale, že vás hlava bolí kvůli neshodám s partnerem nebo s kolegy. Promluvte s nimi o svých pocitech, neduste je v sobě. Mentální přetlak, který včas neventilujete, často vede k migrénám.

Každé ráno a večer se osprchujte studenou vodou nebo si aspoň dejte střídavou sprchu. Nevěřili byste tomu, jak blahodárný dopad má studená voda na krevní oběh, hormonální systém, imunitu i duševní pohodu. Odlehčete stravu nebo zařaďte přerušovaný půst, při kterém dáte svému tělu šanci nashromáždit energii navíc.

Využijte léčivou sílu přírody a vyrážejte ven, jak nejčastěji to půjde – pobyt v lese má ozdravné účinky, zbavuje psychických potíží a posiluje imunitu. Přestaňte se stýkat s „toxickými“ lidmi, kteří vás bezostyšně obírají o energii.

Možností, jak se cítit lépe, je nespočet. Jde o přirozené metody, které nás nic nestojí, nezatěžují náš organizmus dalším balastem, přitom mají obrovský efekt. Kdybyste si měli vybrat jen jednu z nich, udělejte to! Největší bolestí lidí dneška je nedostatek respektu a lásky, kterou dáváme sami sobě. A co může být lepším projevem sebelásky než právě změna životního stylu, která v nás znovu probudí a rozproudí radost, sílu a vitalitu?