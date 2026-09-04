1. Fungující vztahy
Každý den je to stejné – vykonáváte svou práci a představujete si, jak by vám bylo skvěle doma na gauči s hrnkem kávy a pěknou knížkou. Nebo je středa a vy už brečíte, že do konce týdne nemůžete tu haldu úkolů ani náhodou zvládnout. Doma lamentujete nad další poznámkou dítěte v žákovské knížce a přemýšlíte, proč právě vy musíte mít tolik starostí.
A manžel? Čím jste stresovanější, tím méně se s vámi baví. Myslí si, že jste prostě hysterka. S ničím si neláme hlavu. Ale vy máte prostě dojem, že to dál už nejde zvládnout… Všechno, co prožíváte, by mělo být znamením, že je třeba jednat a nenechat se utopit v přívalové vlně stresu.
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Zastavte se na chvilku a přehodnoťte to, jak žijete. Je třeba se neustále za něčím honit? Opravdu je pětka v žákovské knížce taková tragédie? A nebylo by všechno jinak, kdybyste kolem sebe nešířili tu šílenou nepohodu?