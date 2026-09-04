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Stres ničí tělo i psychiku. Pět způsobů, jak se mu lépe bránit

Stres se čas od času nevyhne nikomu. Pokud se ale stane běžnou součástí života, může se podepsat nejen na psychice, ale také na zdraví, vztazích nebo postavě. Jak mu nedovolit, aby převzal vládu nad vaším životem? Pomoci může těchto pět jednoduchých kroků.
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Ilustrační fotografie

1. Fungující vztahy

Každý den je to stejné – vykonáváte svou práci a představujete si, jak by vám bylo skvěle doma na gauči s hrnkem kávy a pěknou knížkou. Nebo je středa a vy už brečíte, že do konce týdne nemůžete tu haldu úkolů ani náhodou zvládnout. Doma lamentujete nad další poznámkou dítěte v žákovské knížce a přemýšlíte, proč právě vy musíte mít tolik starostí.

A manžel? Čím jste stresovanější, tím méně se s vámi baví. Myslí si, že jste prostě hysterka. S ničím si neláme hlavu. Ale vy máte prostě dojem, že to dál už nejde zvládnout… Všechno, co prožíváte, by mělo být znamením, že je třeba jednat a nenechat se utopit v přívalové vlně stresu.

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