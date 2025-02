Stresový hormon tělo potřebuje, nesmí ho být ale moc. Jak ho snížit

Když se řekne kortizol, většina lidí buď vůbec neví, oč jde, anebo si představí něco hodně nehezkého. Nenechte se ale mýlit! Lidské tělo tento stresový hormon produkovaný nadledvinami potřebuje. Kromě jiného zvyšuje třeba metabolismus glukózy v těle, kontroluje krevní tlak a zmírňuje záněty.

Kortizol je ale také nezbytný v případě možného ohrožení, na které by naše tělo mělo reagovat bojem či útěkem. Pak ale nastávají chvíle, kdy je kortizolu prostě moc. To se děje v případě, kdy člověk žije příliš dlouho ve stresu a tento hormon se do těla vyplavuje po dobu několika dní nebo i týdnů. Negativně působí také nadměrné fyzické zatížení, nesprávné stravovací návyky či nedostatek spánku. A to už veškerá legrace končí.

„V důsledku dlouhodobě zvýšené hladiny kortizolu mohou mít lidé oslabenou imunitu, potýkat se s obezitou, diabetem typu 2 nebo třeba s vysokým krevním tlakem a cukrem,“ vysvětluje doktorka Meredith Goodwynová.

Kortizol může i za změny cyklu i nálad

Kortizol může rovněž za změny nálad nebo brzké řídnutí kostí. Na ženy má pak jeho vyšší hladina ještě další specifické dopady. „Jeho nadměrná produkce však může narušovat hormonální cyklus, a tím ovlivnit celý ženský reprodukční systém,“ říká gynekolog a sexuolog Pavel Turčan.

Otázkou tedy je, jak se proti tomu bránit. Základem je naučit se vyvažovat podíl stresu a relaxace v každodenním životě. To v prvé řadě nejde bez kvalitního spánku.

Snažte se spát sedm až osm hodin denně a pokud máte s usínáním potíže, zkuste ztlumit světla a vypnout telefony, monitory a televizory alespoň hodinu předtím, než ulehnete do postele. Modré světlo z nich totiž narušuje cyklus spánku a bdění a usínání hodně ztěžuje.

Naučte se správné práci s dechem

Snažte se rovněž naučit správně dýchat. Hluboké dýchání nebo břišní nádechy mohou vyvolat relaxační reakci a dát kortizolu pokyn k vychladnutí. Zkuste věnovat několik minut práci s dechem, když se cítíte ve stresu, a udělejte si z toho zvyk na konci dne, když se před spaním uvolňujete.

Věnujte se také pravidelnému pohybu. Ne kvůli tomu, abyste měli zpevněné svaly a super figuru, ale abyste ulevili mysli. Cvičení patří mezi hlavní pomocníky při snižování hladiny kortizolu. Váš mozek při něm totiž uvolňuje endorfiny, díky nimž se cítíte lépe.

Jídlo je základ

Když jste hodně zaneprázdněni, možná vynecháváte jídlo nebo hlad zaženete nějakou „rychlovkou“. Nedostatek kalorií ovšem představuje pro tělo další zátěž a zvyšuje hladinu kortizolu. Dodržování tří výživných jídel denně a svačin vám zajistí dostatečný příjem potravy, který ji sníží. Když si uděláte čas na pravidelné stravování, dodáte tělu dostatek energie.

Vaše strava by měla být bohatá na antioxidanty, vitaminy a minerály. Důležitý je také vitamin B, který najdete v celozrnných obilovinách, luštěninách nebo listové zelenině.

Z ovoce se zaměřte na borůvky, jahody, maliny, třešně a jablka. Dál volte špenát, kapustu, brokolici, rajčata a mrkev. Přidejte oříšky a semínka a zapijte to dostatečným množstvím tekutin.