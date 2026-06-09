Stres má u nás převážně negativní nálepku a vnímají ho takhle i mnozí psychologové. Proč vy ho berete na milost?
Neměli bychom stres démonizovat, protože nám v určitých podmínkách slouží a bez něj bychom zemřeli. Zlepšuje naši adaptaci, můžeme se líp soustředit, být výkonnější nebo se připravit na fyzickou aktivitu. Stres zažíváme všichni, jen někdo častěji a intenzivněji. Škodlivé ale je, když se nedokážeme rychle uklidnit. Když v našem těle přetrvává a může se proměnit ve stres chronický.
Poprosila jsem ho, jestli by ji nevyšetřili. Když souhlasil, naložila jsem ji v Brně do auta a skoro na jeden zátah odřídila cestu do Paříže. Co dokáže motivovaná matka, že!