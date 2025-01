Žena sdílí život s dvanácti dětmi, lidé jsou šokováni jejich jídelníčkem

Za svačiny a obědy na týden zaplatí v přepočtu zhruba třiadvacet tisíc korun. Nákupy v obchodech s jídlem jsou někdy nekonečné a musí používat několik vozíků. Všechna balení bere XXL, přesto je v obchodě téměř každý den.

„Někdy toho mám nad hlavu, ale neměnila bych. Byla to má volba a řekla bych, že nejlepší,“ uvedla pro Dailymail. Před lety se s manželem marně snažili o potomka. Vytoužené dítě ale nepřicházelo, tak se rozhodli pro adopci. Jakmile ovšem adoptovali prvního syna, Alicia ke svému překvapení zjistila, že je těhotná.

Poté se jí podařilo otěhotnět ještě třikrát. Celkem má tedy čtyři vlastní potomky a dalších osm má adoptovaných nebo v náhradní péči. Díky péči o děti se pak stala populární na sociálních sítích. Sdílí totiž, jak a co jedí. Dokonce měli společné jídlo v dětském bazénku a běžně jedí z kupy potravin na stole.

„Nemusí to být pro každého. A vím, že hodně lidem to zvedá tlak. Ale moje děti jsou spokojené a zdravé,“ pokračovala. Sledující však namítají, že zatím možná ano, ale v budoucnu bude mít na jejich zdraví aktuální strava dopad. Většinou totiž konzumují sladkosti, sladké limonády, dobroty z rychlého občerstvení, chipsy a jiné pochoutky. Ovoce a zelenina je vidět málokdy. Ačkoli Alicia přiznala, že se poslední dobou víc snaží zařazovat do jídelníčků dětí i zdravé potraviny.

„Už mám přípravu jídel v malíku. Boxy pro dvanáct dětí připravím za tři čtvrtě hodiny. Mají v tom snídani i oběd,“ doplnila.