Jsou omega-3 mastné kyseliny, které jsme znávali také jako rybí tuk, a vitamin D něco, co si tělo nedokáže v dostatečné míře brát z potravin?
To není úplně přesné. Vitamin D si umíme vytvářet prostřednictvím UV světla. Zhruba sedmdesát procent české populace má ovšem nízkou koncentraci vitaminu D v krvi, protože u nás není dostatek slunečního záření nebo se před ním aktivně chráníme. Vitamin D je přitom důležitý nejenom pro metabolismus (látkovou přeměnu, obnovu, pozn. red.) kostí, ale ovlivňuje i imunitní systém či hospodaření s energetickými zdroji. Uvádí se, že ovlivňuje až dva tisíce genů, což je zhruba celá desetina lidského genomu! Působí na specifické buněčné receptory, takže v podstatě funguje jako hormonální látka. O omega-3 tucích se můžete dočíst, že jsou to esenciální mastné kyseliny. Esenciální znamená, že je člověk neumí vyrábět. Správný termín by však měl být semiesenciální, protože asi z deseti procent je naše tělo vytvořit umí. Ovšem ten zbytek mu musíme dodávat formou potravy.
Dělal jsem srovnání iontových nápojů, piva a nealkoholického piva. A v pivech je jen zlomek toho, co člověk potřebuje při výkonu.