1. Tuky

Výživoví odborníci se shodují, že tuk v potravě potřebujeme. Kdysi dávno jsme ulovili kus masa a snědli i to nejtučnější. Ale neměli jsme k tomu sacharidy. Tuk, který je stabilním zdrojem energie pro naše tělo, se tak perfektně spálil. Dnes však jde o to, abychom ho do těla neposílali příliš a abychom spolu s ním do sebe zbytečně necpali i škodliviny vznikající při jeho průmyslovém zpracování.