Strach z léků? Samoléčba má rizika, může skončit i mrtvicí, varuje farmaceutka

Daniela Seberová

Kamila Bendová
  20:00
Mnoho lidí ztrácí důvěru v doporučení lékařů a raději se léčí sami. „Máme úzkostné pacienty, kteří mají obavy ze všeho chemického, co jim lékař či lékárník doporučí. Také je mnoho těch, kteří se domnívají, že si jejich tělo poradí samo. Raději se pak léčí homeopatiky, bylinnými čaji, extrakty či produkty čínské medicíny,“ říká farmaceutka Daniela Seberová z pražského IKEM.

Podle ní si lidé neuvědomují, že stejně jako léky mohou mít i volně prodejné preparáty řadu nežádoucích účinků a lékových interakcí.

Co může způsobit kombinování léků s volně prodejnými bylinami či doplňky stravy? Měla byste konkrétní příklad?
Podle farmaceutů největší riziko hrozí právě při kombinování rostlinných přípravků s léky na předpis. Typickým příkladem jsou přípravky s lékořicí, které sice pomáhají při dráždivém kašli nebo bolesti v krku, ale zároveň ovlivňují funkci ledvin a mohou významně zvyšovat krevní tlak. U pacientů se srdečními potížemi mohou následně vést například k arytmiím. Lidé, kteří užívají léky na vysoký krevní tlak, kortikoidy nebo močopudné přípravky, by proto měli být při jejich užívání velmi opatrní a poradit se před zahájením samoléčby s farmaceutem.

Někdy lidé také spolknou všechno najednou bez ohledu na to, zda strava účinnost ovlivňuje či ne, což u některých léků způsobí jejich neúčinnost.

Vstoupit do diskuse

