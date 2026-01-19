Podle ní si lidé neuvědomují, že stejně jako léky mohou mít i volně prodejné preparáty řadu nežádoucích účinků a lékových interakcí.
Co může způsobit kombinování léků s volně prodejnými bylinami či doplňky stravy? Měla byste konkrétní příklad?
Podle farmaceutů největší riziko hrozí právě při kombinování rostlinných přípravků s léky na předpis. Typickým příkladem jsou přípravky s lékořicí, které sice pomáhají při dráždivém kašli nebo bolesti v krku, ale zároveň ovlivňují funkci ledvin a mohou významně zvyšovat krevní tlak. U pacientů se srdečními potížemi mohou následně vést například k arytmiím. Lidé, kteří užívají léky na vysoký krevní tlak, kortikoidy nebo močopudné přípravky, by proto měli být při jejich užívání velmi opatrní a poradit se před zahájením samoléčby s farmaceutem.
Někdy lidé také spolknou všechno najednou bez ohledu na to, zda strava účinnost ovlivňuje či ne, což u některých léků způsobí jejich neúčinnost.