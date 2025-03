Strach je náš největší nepřítel. Poradíme, jak se s ním vypořádat

Znáte to. Někdy se to v životě holt nastřádá. Zdravotní trable, finanční potíže, vztahové problémy.

„Spoustu let jsem byla plná úzkostí a strachů. Všechno to začalo rozvodem. Pocitem viny a výčitkami vůči dětem. Do toho jsem si hledala novou práci, která by nás uživila, a hlavně jsem se užírala samotou. Chyběla mi spřízněná duše. Pak se přidaly i zdravotní problémy a na rok mě vyřadily z normálního života. A nakonec deprese, které mě zaskočily krátce poté, když jsem si myslela, že jsem z nejhoršího venku,“ vypráví Olga.

Pustit kontrolu

Jestliže se toho na nás valí až příliš, člověk má tendenci nechat to všechno plavat, dovolit věcem, ať se dějí, a mít už konečně klid. V momentech, kdy se cítíme na konci sil, tak často pouštíme veškerou kontrolu, na které jsme dosud bazírovali. Což někdy může být ku prospěchu celé věci.

Ve chvíli, kdy Olga rezignovala, se jí ozval kamarád a pozval ji na víkendový seminář, který se zabýval „antistrachovými programy“. Zprvu odmítla, ale nakonec se rozhodla, že přece jen pojede. Cítila totiž, že nutně potřebuje změnu.

Program zahrnoval celkem tři antistrachové rituály: přechod přes žhavé uhlíky, chůzi po střepech a pády důvěry, při kterých se člověk po zádech a se zavřenýma očima poroučí z výšky do náruče lidí, kteří stojí dole s nastavenou náručí.

Začít znovu věřit

„Když přede mnou rozhrnuli doutnající uhlíky, na které se okamžitě vrhli první odvážlivci, říkala jsem si, že se asi všichni zbláznili. Nakonec jsem se ale nadechla a vykročila. Když jsem vstoupila na žhavý koberec, vnímala jsem žár, ale nic mě nepálilo. Jako bych se nořila do hřejivého písku.“

„Na chodidlech jsem pak objevila pár nepatrných puchýřků, ale po bolesti ani stopy. Tohle byl pro mě zlomový okamžik. Poprvé v životě jsem si uvědomila, že strach, který si už předem vytváříme ve své mysli, je většinou neopodstatněný, a že mnohem lepší je přistupovat k životu s důvěrou,“ popisuje Olga, pro kterou se však nejsilnějším zážitkem stal moment, kdy dopadla do náruče ostatních.

„Jako by v tu chvíli promluvil můj vnitřní hlas: Vidíš, jsou lidé, na které se můžeš spolehnout, kteří tě podrží a nic za to nechtějí. A to byla další cenná zkušenost. Celý život jsem byla zvyklá, že si lásku a pozornost musím něčím zasloužit. Tady jsem najednou zažila pravý opak.“

Konfrontace s nebezpečně vyhlížející situací v nás může vyvolat hluboko ukryté strachy a vytěsněné vzpomínky spojené s traumaty. Pokud ale člověk najde odvahu a promění svůj strach ve výzvu, může pak do budoucna stejným způsobem přistoupit i k celé řadě dalších strachů. A zbavit se tak zbytečného stresu. Stresu, který je často uměle vytvořený, protože nejhorší ze všeho je bát se samotného strachu.