Strach patří k základním lidským emocím a ve správné míře je velmi důležitý, protože nás chrání před nebezpečím a ohrožením života. Když se ale promění v trvalou a silnou úzkost z určité věci, situace nebo místa, mluvíme o fobii. Mezi nejčastější patří strach z pavouků, hadů, výšek, létání nebo uzavřených prostor.
Tyto obavy mají většinou logické vysvětlení a lidé je dokážou pochopit, i když jimi sami netrpí. Vedle nich ale existují i mnohem neobvyklejší a někdy až překvapivé fobie, které mohou každodenní život zkomplikovat stejně silně, přestože lidé, kteří jimi netrpí, nad takovou představou často kroutí hlavami.
OBRAZEM: Slavné osobnosti a jejich fobie, se kterými se potýkají
Anatidaefobie
Trpí jí lidé, kteří se obávají, že je někde zpovzdálí sleduje kachna. Zní to úsměvně, ale pro takové osoby může být každá obyčejná procházka kolem řeky nebo rybníka velmi stresující. Do přírody tak třeba raději vůbec nevyrazí.