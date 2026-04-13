Stop kýchání a slzení. Jak efektivně bojovat se sezonní alergickou rýmou?

Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
S příchodem jara se pro miliony lidí mění rozkvetlá příroda v nepřítele. Sezonní alergická rýma není jen banální smrkání, ale dokáže výrazně znepříjemnit život. Pokud vás trápí oteklé oči a neustálé kýchání, klíčem k úspěchu je včasná pomoc, která působí přímo v místě potíží a může přinést úlevu během krátké doby.

Se sezónní alergickou rýmou můžete snadno bojovat | foto: Shutterstock

Alergická rýma patří mezi nejčastější formy alergie a v určité formě se s ní setká velká část populace. Typicky se projevuje kýcháním, svěděním nosu a vodnatou rýmou, k nimž se ale velmi často přidávají i zarudlé a slzící oči. Nejde jen o drobnou nepříjemnost – tyto příznaky dokážou výrazně snížit kvalitu spánku, soustředění v práci i celkovou pohodu během dne.

Proč vlastně tělo takto reaguje? Podle profesora Jana Krejska, uznávaného odborníka na imunologii, jde o reakci imunitního systému na běžné alergeny, jako je například pyl. „Kontakt s alergenem spouští v těle uvolňování histaminu, který pak způsobuje otok nosní sliznice a podráždění očí,“ vysvětluje Jan Krejsek. Zároveň upozorňuje, že dlouhodobě neléčená alergická rýma může vést k takzvanému alergickému pochodu, kdy se zánět postupně rozšíří až do dolních cest dýchacích.

Rychlá a cílená úleva

Ve chvíli, kdy se příznaky alergie rozvinou naplno, hraje roli především rychlost účinku. Lokální léčba antihistaminiky ve formě nosních sprejů a očních kapek působí přímo v místě potíží. Úleva tak může přijít už během několika minut.

Allergodil (1 mg/ml nosní sprej a 0,5 mg/ml oční kapky)

  • přináší rychlou úlevu od příznaků alergie
  • působí přímo v místě obtíží
  • ve formě nosního spreje ulevuje od kýchání, vodnaté rýmy, svědění nosu
  • ve formě očních kapek mírní zarudnutí, svědění, slzení očí
  • je vhodný i k dlouhodobému podávání
  • neobsahuje kortikoidy
  • je vhodný i pro děti: oční kapky od 4 let, nosní sprej od 6 let

Oční kapky a nosní sprej Allergodil

Jednou z možností lokální léčby jsou léčivé přípravky Allergodil s účinnou látkou azelastin. Ten efektivně tlumí nosní i oční projevy alergie a díky lokálnímu použití minimálně zatěžuje organismus. Neobsahuje kortikoidy a nezpůsobuje ospalost. Oční kapky mohou používat děti od 4 let, nosní sprej je určen pro děti od 6 let.

Režimová opatření během pylové sezony

Ačkoli alergeny, zejména pyly, bohužel nelze zcela eliminovat, kromě léčby můžeme průběh alergie ovlivnit i každodenními návyky. V období vysoké koncentrace pylu se doporučuje omezit pobyt venku na rozkvetlých loukách a neposekaných plochách s agresivními plevely a plánovat procházky spíše po dešti, kdy je vzduch čistší. Doma je vhodné větrat v noci nebo brzy ráno a po návratu z venku si umýt vlasy a převléknout oblečení, protože pyl se usazuje i na nich.

Sezonní alergie nemusí znamenat jaro strávené s kapesníkem v ruce. Kombinace vhodné lokální léčby a jednoduchých režimových opatření může výrazně ulevit od nepříjemných příznaků a pomoci zvládnout pylovou sezonu v klidu.

Léčivý přípravek Allergodil 0,5 mg/ml oční kapky je určen k očnímu podání. Léčivý přípravek Allergodil 1 mg/ml nosní sprej je určen k nosnímu podání. Obsahují léčivo azelastin-hydrochlorid. Před použitím čtěte příbalovou informaci nebo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: MagnaPharm CZ, s.r.o., Karla Engliše 6/3201,150 00 Praha

Reklama na léčivý přípravek. ALL_26_10_CZE (datum přípravy 03/2026)

Akční letáky
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.