Štítná žláza je malý orgán na přední straně krku, který má velký vliv na celé tělo. Řídí, jak rychle spalujete energii, jak vám pracuje srdce nebo jak se cítíte. Když se její činnost naruší, můžete být unavení, přibírat na váze nebo se naopak bezdůvodně potit a hubnout.
Mezi nejčastější problémy štítné žlázy patří to, že pracuje příliš pomalu anebo naopak příliš rychle. Obojí je špatně a může způsobit velké potíže, i když jsou příznaky odlišné.
Endokrinolog: Jak poznáme poruchu štítné žlázy? Zpomaleností či poruchou paměti
Pomalu, nebo rychle?
Pomalá činnost štítné žlázy se nazývá hypotyreóza. Projevuje se velkou únavou, zimomřivostí, přibíráním na váze nebo suchou kůží a vypadáváním vlasů. Lidé si často stěžují i na zhoršenou paměť nebo sklon k depresím. Tato porucha se léčí podáváním hormonů ve formě tablet, které chybějící látky v těle doplní.
Někdy může být příčinou zánět, který žlázu postupně ničí. Jindy jde o následek operace nebo ozáření. Léčba je dlouhodobá a vyžaduje pravidelné kontroly u endokrinologa. Dobrou zprávou je, že při správné léčbě se člověk vrací do běžného života a potíže postupně mizí.
Naopak nadměrná činnost štítné žlázy, tzv. hypertyreóza, způsobuje bušení srdce, pocení, třes rukou nebo hubnutí i přes dobrou chuť k jídlu. Někteří lidé jsou neklidní, podráždění a mají problémy se spánkem. Nebezpečné jsou hlavně srdeční potíže, které se mohou zhoršovat.
Léčba spočívá v užívání léků, které činnost štítné žlázy utlumí. Někdy je nutná operace nebo léčba radiojodem, která část tkáně zničí. I zde platí, že včasná diagnóza výrazně zlepšuje kvalitu života a brání vážným komplikacím.
Diagnostika a prevence
Pokud se dlouhodobě cítíte bez energie, přibíráte nebo naopak hubnete, máte suchou kůži, buší vám srdce nebo se nemůžete vyspat, stojí za to navštívit praktického lékaře. Ten vás může poslat na krevní testy, které ukážou hladinu hormonů štítné žlázy.
Vyšetření je rychlé, nebolestivé a díky němu se dá odhalit i nemoc, která se ještě neprojevila naplno. Čím dřív se přijde na problém, tím snáze se léčí.
Mýty o štítné žláze: může za naši nadváhu a potíže odhalíte lehce
Dá se nemocím štítné žlázy předejít? Někdy ne. Některé poruchy souvisejí s dědičností nebo autoimunitními chorobami a těm zabránit nelze. Přesto můžeme pro zdraví žlázy něco udělat, a to mít pestrou stravu s dostatkem jodu, nepodceňovat preventivní prohlídky a všímat si změn svého těla.
Pokud budete vědět, jaké příznaky sledovat, můžete předejít zbytečným potížím a včas začít s léčbou, která dnes dokáže vrátit kvalitu života na původní úroveň.
Uzly na štítné žláze
Další nemocí štítné žlázy jsou uzly. Projevují se tlakem, obtížemi při polykání nebo hmatatelnou boulí na krku. „Uzly ve štítné žláze jsou časté zejména ve vyšším věku. Vyskytují se u 30–40 procent žen nad 50 let. Většina z nich není zhoubná a nevyžaduje žádnou léčbu,“ říká docent Jan Jiskra ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Pokud ale uzly rostou, tlačí na okolní tkáně nebo produkují hormony, lékaři doporučují jejich odstranění. Místo klasické operace však dnes už mohou pacienti podstoupit šetrnou radiofrekvenční ablaci. „Zákrok trvá asi hodinu a pacient je během něj celou dobu při vědomí. Pod kontrolou ultrazvuku zavedeme do uzlu elektrodu, která vysílá elektrický proud a ten se přeměňuje na teplo. Uzel postupně opálíme,“ popisuje lékař Jiskra.
Po zákroku pacient odchází domů a brzy se vrací k běžným činnostem. „Po klasické operaci trvá rekonvalescence mnohem déle a často se odstraňuje část žlázy. Tomu chceme miniinvazivními zákroky předcházet,“ dodává předseda České endokrinologické společnosti profesor Michal Kršek.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.