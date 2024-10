Jsme v nové éře léčby. Obezita a cukrovka téměř vymizí, říká diabetolog

Obezita se často spojuje s diabetem 2. typu a obráceně. Co mají tyto nemoci společného?

Nadváha a obezita předcházejí diabetu 2. typu. Průměrný český diabetik 2. typu má BMI v polovině pásma nadváhy (BMI – Body Mass Index, index tělesné hmotnosti, pozn. red.). To znamená, že mezi diabetiky 2. typu je asi deset procent těch, kteří mají normální hmotnost, padesát procent těch, co mají hmotnost v nadváze, a zbytek je v pásmu obezity. Není pravda, že by každý diabetik 2. typu byl obézní, ale typický je vývoj, že takový pacient v určité fázi života začne tloustnout, protože má úsporný metabolismus. Velká část z těchto pacientů má za několik let prediabetes, tedy stav, kdy se hladina cukru v krvi – tedy glykemie – pohybuje na hranici normálních hodnot a zvýšené glykemie. A pak se objeví diabetes 2. typu. To je takový kontinuální vývoj od obezity přes prediabetes až k diabetu 2. typu.

Když obézního člověka postihne cévní mozková příhoda, jeho prognóza může být paradoxně lepší, než tomu je u štíhlého člověka. Takzvaný paradox obezity se týká asi dvacítky diagnóz.