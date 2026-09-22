Když se před několika lety vrátila před blesky fotoaparátů Pamela Andersonová, veřejnost se rozdělila na dva tábory. Jedni ji velebili za krásu bez líčidel, druzí neskrývali nelibost. Titulky v časopisech hlásaly: Pamela Andersonová bez šmrncu a na hony vzdálená Pobřežní hlídce! Nebo: Výplně ve tvářích, ale žádný make-up? Pamelu Andersonovou rozcupovali za přirozený vzhled! Vedle toho George Clooney, Tom Cruise nebo Brad Pitt stárnou jako dobré víno. Alespoň to tvrdí nadpisy ve společenských rubrikách.
Kde přesně stáří začíná, se ale těžko určuje. Jednotný milník, na kterém by se všichni shodli, totiž neexistuje. Například Světová zdravotnická organizace v souvislosti se stárnutím pracuje s kategorií lidí ve věku 60 let. Často používaných 65 let má zase historickou souvislost mimo jiné s důchodovými systémy. Spoluautor tohoto rozhodnutí, americký pojistný matematik Robert J. Myers, to komentoval slovy: „Věk šedesát pět let jsme vybrali, protože šedesát bylo příliš málo a sedmdesát příliš moc. Tak jsme to rozdělili.“
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Socioložka Lucie Vidovićová, která se dlouhodobě věnuje tématu stárnutí, upozorňuje, že stáří pro nás častokrát pomyslně začíná s odchodem do důchodu. To opravdové seniorní období se však podle průzkumů odvíjí ještě od jiné charakteristiky: „Jde o závislost na péči a o neschopnost se o sebe postarat.“
Na první pohled vypadá stárnutí žen a mužů shodně. Roky nám naskakují stejně, naše organismy opotřebovává stres podobným způsobem a naše ruce mapují tytéž pigmentové skvrny. Při bližším pohledu se však ukazuje, že je mezi námi řada odlišností.
„Dá se říct, že muži a ženy stárnou v něčem stejně a v něčem jinak. Těch rozdělení, učebnicových a lékařských, podle nichž posuzujeme známky stárnutí, je celá řada. Z anatomického hlediska mají například muži opravdu trochu jinak složené podkoží, mají tedy jinou pevnost a pružnost. A podle toho to vypadá, jak zub času pracuje na jejich pleti. Třeba víme, že málokterý muž má celulitidu,“ upozorňuje lékařka estetické medicíny Petra Belko.