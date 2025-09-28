Udržíte balanc?
Podle toho, jestli dobře udržíte rovnováhu, se dá poznat, jak je na tom vaše svalstvo. Zkuste si stoupnout na jednu nohu a vydržet na ní (samozřejmě bez pádu) alespoň půl minuty. Daří se vám to bez problémů? Pak se ještě nemusíte bát stárnutí, protože váš svalový aparát funguje dobře.
Máte naopak pocit, že je váš postoj vratší? To je známka toho, že vaše tělo poměrně rychle stárne. Ale nebojte se, svaly mají obrovskou schopnost regenerace. Je jen na vás, jestli je chcete utužit a pořádně zocelit.
|
Jak jste na tom s pohyblivostí? Sedm způsobů, jak se doma otestovat
Tip: Rovnováha se dá natrénovat. Zkuste stát na jedné noze kdykoliv, když máte čas, například při čištění zubů, při vaření nebo při sledování televize. Zpočátku to asi bude náročné, ale uvidíte, že časem si vaše tělo vybuduje stabilitu a vy se budete cítit daleko jistější.