Eutanazie? Spíš u nemocných mladých než starých lidí, míní doktorka Holmerová

Naděje na dožití se prodlužuje. Byla by to dobrá zpráva, kdyby statistiky zároveň Čechům netvrdily, že posledních 15 let už není moc o co stát. Dlouhodobou péči bude v průběhu svého života potřebovat každá čtvrtá žena a každý pátý muž. Mezi nejobávanější problémy vysokého stáří se navíc posouvá demence, která tu sice byla s lidstvem odjakživa, ale málokdo se jí dříve dožil. „Omezuje totiž autonomii, jakou si chce člověk zachovat do poslední chvíle,“ říká nejznámější česká gerontoložka doc. MUDr. IVA HOLMEROVÁ (67), Ph.D., a jako řešení na spokojené stáří navrhuje prevenci, zdravý životní styl a řádnou postakutní péči. | foto: Michal Sváček, MAFRA