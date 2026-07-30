Léto je čas dovolených, výletů i kempování v divoké přírodě. To však s sebou přináší i ohrožení, která nemusí být na první pohled viditelná, jako v případě jedenáctiletého chlapce, který se nakazil vzteklinou od netopýra.
Chlapec neměl viditelné kousnutí
Podle zprávy v Canadian Medical Association Journal došlo k tragédii v roce 2024 v Kanadě. Během dovolené na chatě v severním Ontariu chlapce v noci probudil netopýr, který mu usedl na nos a ústa. Ačkoli zvíře odehnal a neměl žádné viditelné zranění, objevily se po 19 dnech první příznaky, brnění a necitlivost obličeje, které lékaři v počátku pokládali za příznaky Bellovy obrny.
Postupně se ale dostavila i horečka, potíže s řečí, zmatenost a halucinace. Ty u lékařů vyvolaly podezření na vzteklinu, vzhledem k pokročilé fázi onemocnění však už chlapce nemohli zachránit.
Lékařskou pomoc vyhledejte ihned
Tento případ je podle odborníku výjimečný také proto, že se chlapec nakazil bez zjevného pokousání nebo poškrábání. Lékaři však upozorňují, že netopýří kousnutí mohou být velmi malá, nemusí být na první pohled patrná a přenos je možný i kontaktem se sliznicí.
Protože je rozvinutá vzteklina téměř vždy smrtelná, je naprosto klíčové okamžitě vyhledat lékaře. Pokud se podá postexpoziční profylaxe proti vzteklině dřív, než se objeví první příznaky, bývá léčba velmi účinná.
Jak postupovat při kontaktu s netopýrem?
Zdroje: Canadian Medical Association Journal, Státní veterinární správa
Vzteklý netopýr v ČR
Nebezpečí nákazy vzteklinou není vyloučeno ani u nás. V létě roku 2024 byl nalezen v Ostravě netopýr, u kterého byla následně potvrzena varianta vztekliny typická pro netopýry. Státní veterinární správa následně uvedla, že jde o první podobný případ v ČR a riziko nakažení člověka „netopýří vzteklinou“ je velmi nízké, na rozdíl od běžné varianty, která má v Evropě jen za období 2013–2019 deset evidovaných případů úmrtí.
Z preventivních důvodů pak SVS varovala, že je „nutné řešit každé kousnutí od zvířete. Z domácích zvířat přetrvává nejvyšší riziko u dovezených psů a koček neznámého původu.“
Co je vzteklina