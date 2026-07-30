Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Stačilo, že mu netopýr v noci přistál na tváři. Chlapec zemřel na vzteklinu

Zuzana Stiboříková
  4:00

Netopýr je velmi užitečný savec, přesto jeho kousnutí může pro člověka představovat zdravotní riziko. | foto: Zoologická zahrada Ostrava

Jakýkoli přímý kontakt s netopýrem představuje riziko nákazy vzteklinou, varuje Canadian Medical Association v souvislosti s dva roky starým případem jedenáctiletého chlapce, který zemřel na vzteklinu poté, co mu na obličeji v noci přistál netopýr.

Léto je čas dovolených, výletů i kempování v divoké přírodě. To však s sebou přináší i ohrožení, která nemusí být na první pohled viditelná, jako v případě jedenáctiletého chlapce, který se nakazil vzteklinou od netopýra.

Chlapec neměl viditelné kousnutí

Podle zprávy v Canadian Medical Association Journal došlo k tragédii v roce 2024 v Kanadě. Během dovolené na chatě v severním Ontariu chlapce v noci probudil netopýr, který mu usedl na nos a ústa. Ačkoli zvíře odehnal a neměl žádné viditelné zranění, objevily se po 19 dnech první příznaky, brnění a necitlivost obličeje, které lékaři v počátku pokládali za příznaky Bellovy obrny.

Postupně se ale dostavila i horečka, potíže s řečí, zmatenost a halucinace. Ty u lékařů vyvolaly podezření na vzteklinu, vzhledem k pokročilé fázi onemocnění však už chlapce nemohli zachránit.

Lékařskou pomoc vyhledejte ihned

Tento případ je podle odborníku výjimečný také proto, že se chlapec nakazil bez zjevného pokousání nebo poškrábání. Lékaři však upozorňují, že netopýří kousnutí mohou být velmi malá, nemusí být na první pohled patrná a přenos je možný i kontaktem se sliznicí.

Protože je rozvinutá vzteklina téměř vždy smrtelná, je naprosto klíčové okamžitě vyhledat lékaře. Pokud se podá postexpoziční profylaxe proti vzteklině dřív, než se objeví první příznaky, bývá léčba velmi účinná.

Jak postupovat při kontaktu s netopýrem?

  • Nesahejte na uhynulého, dezorientovaného nebo jinak podezřele se chovajícího netopýra, ani se ho nepokoušejte odchytit.
  • Kontakt nepodceňujte ani bez viditelného poranění. Za rizikový se považuje také kontakt slin netopýra s očima, ústy, nosem nebo poraněnou kůží.
  • Ránu nebo potřísněné místo okamžitě důkladně omyjte proudem vody a mýdlem a vydezinfikujte přípravkem se 70% alkoholem nebo jódem. Očištění míst kontaktu však nenahrazuje lékařské vyšetření.
  • Nečekejte, zda se objeví příznaky, a vyhledejte infekční oddělení nejbližší nemocnice.
  • Netopýra bez porady nevypouštějte zpět do přírody, protože může být vyšetřen na vzteklinu a případný výsledek má vliv na další lékařský postup. Nemanipulujte s ním však holýma rukama a obraťte se na záchrannou stanici, SOS netopýří linku nebo městskou policii.

Zdroje: Canadian Medical Association Journal, Státní veterinární správa

Vzteklý netopýr v ČR

Nebezpečí nákazy vzteklinou není vyloučeno ani u nás. V létě roku 2024 byl nalezen v Ostravě netopýr, u kterého byla následně potvrzena varianta vztekliny typická pro netopýry. Státní veterinární správa následně uvedla, že jde o první podobný případ v ČR a riziko nakažení člověka „netopýří vzteklinou“ je velmi nízké, na rozdíl od běžné varianty, která má v Evropě jen za období 2013–2019 deset evidovaných případů úmrtí.

Z preventivních důvodů pak SVS varovala, že je „nutné řešit každé kousnutí od zvířete. Z domácích zvířat přetrvává nejvyšší riziko u dovezených psů a koček neznámého původu.“

Co je vzteklina

  • Vzteklina je virové onemocnění, které se přenáší ze zvířat na člověka a napadá centrální nervový systém.
  • Virus se nachází především ve slinách nakaženého zvířete.
  • Na člověka se nejčastěji přenáší: pokousáním, poškrábáním, kontaktem slin s poraněnou kůží, kontaktem slin se sliznicemi očí, úst nebo nosu.
  • Inkubační doba se u člověka pohybuje od 5 dnů do několika měsíců, výjimečně může trvat i rok.
  • Příznaky: V první fázi horečka, brnění, pálení nebo mravenčení v místě poranění. V pokročilé fázi těžký zánět mozku a míchy, poruchy vědomí, křeče nebo ochrnutí.
  • Po propuknutí klinických příznaků je vzteklina téměř vždy smrtelná.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: 40 otázek, které by měl znát každý táborník. Kolik bodů získáte vy?

Ilustrační fotografie

Pamatujete si ještě Morseovu abecedu, umíte určit sever podle buzoly nebo víte, jak správně uhasit táborový oheň? Připravili jsme velký tábornický kvíz plný otázek z přírody, orientace, první pomoci...

Slavné hvězdy ukázaly vyrýsovaná břicha. Kdo má nejlepší pekáč buchet?

Slavní a jejich břišní pekáče buchet

Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy si v posilovně léta pěstují pořádný pekáč buchet. Stojí je to hodně dřiny a odříkání, ale rozhodně to stojí za to. Dokonalé svaly na břiše mají nejen...

Po melounu můžete skončit i v nemocnici. Přednosta kliniky varuje

Ilustrační fotografie

Meloun patří mezi nejoblíbenější letní pochoutku a většina lidí ho považuje za ideální osvěžení. Jenže pokud ho člověk sní příliš mnoho, může zároveň přijmout velké množství tekutin. Zatímco zdravý...

Tyto slavné hvězdy se netají bisexualitou. Některé vás možná překvapí

Slavní, kteří se přiznali k bisexualitě.

Přiznat sexualitu není vždy jednoduché pro „obyčejné“ smrtelníky, natož pro hvězdy, které jsou pod drobnohledem celého světa. Přesto jsou tací, kteří se hrdě vyjádřili právě na toto téma. Podívejte...

Sedmdesát slavných hvězd promluvilo o děsivém dětství. Jejich osudy šokují

Šílené zážitky, které si prožily slavné hvězdy v dětství.

Podívejte se do naší galerie na sedmdesát slavných osobností, které se svěřily s otřesnými zážitky, které prožily v dětství. Jedná se o vzpomínky, které by nejraději tyto hvězdy zapomněly, ale těžko...

Stačilo, že mu netopýr v noci přistál na tváři. Chlapec zemřel na vzteklinu

Netopýr je velmi užitečný savec, přesto jeho kousnutí může pro člověka představovat zdravotní riziko.

Jakýkoli přímý kontakt s netopýrem představuje riziko nákazy vzteklinou, varuje Canadian Medical Association v souvislosti s dva roky starým případem jedenáctiletého chlapce, který zemřel na...

30. července 2026

Korejské tajemství pro klidnou mysl a trávení. Zkuste letní sklenici

Ilustrační snímek

Léto má být obdobím lehkosti, ale vysoké teploty, cestování i nepravidelný režim dávají tělu často zabrat. Právě tehdy přichází čas zpomalit a inspirovat se korejskou filozofií, která spojuje...

30. července 2026

Když vlasy chtějí na dovolenou. Tyto letní tipy a produkty jim prospějí

Ilustrační snímek

Balíte se na dovolenou a chystáte si i kosmetiku. Kolik s sebou berete vlasových produktů? Skoro žádné, spoléháte na to, co najdete v hotelovém pokoji, nebo – hrůza pomyslet – budete na vlasy...

30. července 2026

Mobil vám pomalu ničí krční páteř. Těchto devět cviků může zastavit bolest

Ilustrační snímek

Díváte se do mobilu několik hodin denně? Nejste sami. Jenže právě tato běžná činnost může být důvodem bolestí krku, trapézových svalů, hlavy i zad. Dlouhodobé přetěžování krční páteře navíc zvyšuje...

30. července 2026

Chipsy jako lék na frustraci. Karina stopla emoční přejídání, zhubla 57 kilo

Během roku se Karina zbavila nejen přebytečných kil, ale také manžela.

Karinu trápilo nefunkční manželství, špatné vztahy v rodině a také to, že není dobrým vzorem pro svého osmiletého syna. Svůj smutek, stres i frustraci zaháněla jídlem. Kolotoč přejídání a výčitek se...

30. července 2026

Kvalitu vody pro plzeňské pivo hlídají i pstruzi, líčí oceněná výčepní

Premium
Klára Brodecká

Klára Brodecká je první ženou, která zvítězila v soutěži Pilsner Urquell Master Bartender. Pivo čepovala v Grandhotelu Pupp i na festivalu, kde za odpoledne naplnila skoro sedm stovek půllitrů....

29. července 2026

Dnes v 16:35 vrcholí Bouřkový úplněk. Vodnář postrčí ke změně i váhavé

Vodnář

Ve středu 29. července 2026 v 16:35 SELČ nastane červencový úplněk ve znamení Vodnáře. Podle astrologie bývá spojován se svobodou, změnou a přehodnocením životního směřování. Říká se mu také Bouřkový...

29. července 2026  11:45

Historie královských svatebních šatů: od středověku po Dianu a Beatrice

Svatba prince Charlese s lady Dianou Spencerovou byla označována za svatbu století a tomu odpovídala i mediální propagace, okázalost i nezapomenutelný „šlehačkový“ model se sedmimetrovou vlečkou. Další královské nevěsty se však postupně vrátily k osvědčen

Svatba prince Charlese s lady Dianou Spencerovou byla označována za svatbu století a tomu odpovídala i mediální propagace, okázalost i nezapomenutelný „šlehačkový“ model se sedmimetrovou vlečkou....

29. července 2026  10:15

Právo na děti mají mít i single ženy, lesby a jednou i gayové, říká sexuolog

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je primář Sexuologického ústavu Všeobecné fakultní...

Asistovaná reprodukce pro ženy bez partnera by podle primáře Sexuologického ústavu VFN v Praze Libora Zámečníka pouze legalizovala praxi, která se v Česku už řadu let děje. V Rozstřelu vysvětluje,...

29. července 2026

Slavní muži, kteří milují adrenalin. Věk jim v dobrodružství nebrání

Slavní muži, kteří milují adrenalin.

Podívejte se do naší galerie na výběr šedesáti slavných mužů, kteří milují adrenalin a mnohdy i v pokročilejším věku dokazují světu, že ještě nepatří do starého železa. Někdy se vrhají do tak akčních...

29. července 2026  8:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tmavé skvrny na pleti? Dermatolog vysvětluje, proč vznikají a jak je zmírnit

ilustrační snímek

Sluneční paprsky sice dokážou dodat tělu potřebný vitamin D i bronzový odstín. Zároveň však představují riziko v podobě pigmentových skvrn. Proč vznikají a co na ně pomáhá?

29. července 2026

Co jíst a pít v létě? Nejde jen o množství, ale i o kvalitu

Ilustrační snímek

Základem je dostatečná hydratace a pravidelný pitný režim. Ale nepřehánějte to s ledem a zmrzlinou, ve vedru vám lepší službu udělá vlažný čaj než ledová limonáda.

29. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×